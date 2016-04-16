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    11-летнего сына Бекхэма назвали «новым Джастином Бибером»


    0
    Голосов: 0
    16.04.2016 13:50
    Видео о поющем Крузе Бекхэме собрало аж 358 тысяч лайков в аккаунте жены легендарного футболиста. Неужели в семье Бекхэма вырастет популярный певец?

    Какой пост в Instagram Виктории Бекхэм способен набрать аж 30 тысяч комментариев? Нет, жена великолепного английского футболиста не увлекается откровенной демонстрацией своей красоты. Наоборот, как всякая мать, она гордится своим сыном. И есть, за что.

    На видео, выложенном Викторией, их с Дэвидом 11-летний сын Круз исполняет песню. Внешнее сходство с Бибером уже отметили, как и талант исполнения. Неслучайно, композиция получила более 350 тысяч лайков. Что ж, карьеры футболиста от Круза мы может быть и не дождемся, зато, вполне вероятно, мир музыки получит новую поп-звезду.

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    Видео опубликовано Victoria Beckham (@victoriabeckham)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Cosmopolitan
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 16 апреля 2016, 16:28

      Не дай бог, второго Бибера не вынесу

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      8-Gattuso-8 16 апреля 2016, 14:17

      ахаха

      0
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