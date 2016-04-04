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Дикость в Польше. От жестокой драки между фанатами спасли водометы

Битва между седьмой и девятой командами Польши в присутствии 9300 болельщиков вышла результативной – краковская «Висла» переиграла на выезде «Рух» из Хожува со счетом 3:2. Вот только об игре говорили меньше всего, поскольку главным событием матча стало дикое поведение фанатов, между которыми завязалась драка после того, как счет стал 3:1 в пользу гостей.

Перерасти серьезному конфликту в настоящую катастрофу помешала полиция, применившая водометы. Иначе как шокирующими эти кадры назвать невозможно. 

Европа Рух Висла
Комментарии (6)
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Russo_
1459769918
жесть
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jet andy
1459772702
Ничего шокирующего. У них там всегда так.
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-Mao-
1459773878
мда...
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-Mao-
1459774044
"Просвещенная" Европа... И мы, "отсталые московиты", просто обязаны копировать поведенческие стереотипы у наших гораздо более развитых и просвещенных соседей...
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TY13R
1459775482
как для Польши это нормальное явление)))
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