Дикость в Польше. От жестокой драки между фанатами спасли водометы

Битва между седьмой и девятой командами Польши в присутствии 9300 болельщиков вышла результативной – краковская «Висла» переиграла на выезде «Рух» из Хожува со счетом 3:2. Вот только об игре говорили меньше всего, поскольку главным событием матча стало дикое поведение фанатов, между которыми завязалась драка после того, как счет стал 3:1 в пользу гостей.

Перерасти серьезному конфликту в настоящую катастрофу помешала полиция, применившая водометы. Иначе как шокирующими эти кадры назвать невозможно.