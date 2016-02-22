11 друзей Кайзера. Как жил и не работал величайший аферист в истории футбола

Факт 1. За двадцать лет карьеры Карлос Кайзер отпылил 30 неполных игр, сменив около десятка известных клубов. Будучи представителем синонимичного слову гол амплуа «бразильский форвард», Кайзер ни в одном официальном (да и в неофициальном тоже) матче не поражал ворота.

Факт 2. Наверняка вы задумались о том, как же этому странному человеку удалось продержаться так долго на высоком уровне. Дело в том, что Карлос с самого детства мечтал стать футболистом, но, как позже выяснилось, не имел соответствующего таланта. Зато имел другой, за счет которого мог бы несказанно обогатиться и попасть в списки интерпола или коллектив работников «МММ». Однако Кайзер сосредоточился на футболе. У него с самого начала был план…

Факт 3. Первая его стадия довольно очевидна: не умеешь филигранно пинать мяч – заведи хорошие знакомства с теми, кто умеет. Преимущество бразильских футбольных школ как раз в том, что это отличная среда для выгодных знакомств. Кайзер, с юных лет плут и великолепный оратор, завел дружбу с восходящими звездами: Ромарио, Бранко и Риккардо Рошей. Всякий раз, подписывая контракт, они, по доброй дружбе, нахваливали приятеля и всячески рекомендовали его новому клубу.

Факт 4. Подписав контракт и, благодаря товарищам, имея около полугода испытательного срока, Кайзер принимался убалтывать представителей клуба. Дескать, он после травмы и не в форме. Но стоит дать ему месяц, и все вокруг разинут рот от того, что он будет вытворять на поле. Ему верили, а Карлос получал недели оплачиваемого отдыха.

Факт 5. Когда наступало время демонстрировать свои умения на тренировке, бразилец прибегал к очередной хитрости. Как только мяч прилетал к его ногам, Кайзер пулял его куда подальше и падал на газон, изображая библейских масштабов страдания. Якобы надорвал мышцу после неловкого движения.

Актерских талантов хватало, чтобы обманывать партнеров и тренеров, но врачи же все как один заряжены знаменитой мантрой Станиславского. Однако и она не стала помехой для нашего ловкача. Карлос уверял, что у него микронадрыв мышцы, а проверить это было невозможно, ибо просто-напросто не существовало такой техники. Таким образом, хитрец получал целые месяцы отдыха.

Факт 6. Встает логичный вопрос: почему халявщика не возненавидели его «одиннадцать друзей», рвущих на тренировках задницы, пока он попивал себе кайпиринью на пляже? Все просто: Карлос устраивал коллегам не только бесплатный алкоголь в гостиницах, но еще до заезда успевал населять их девочками. В каждой команде (а среди них, например, такие гранды как «Ботафого», «Фламенго», «Флумененсе» и «Васко да Гама») Карлос Кайзер – был душой компании и любимцем коллектива.

Факт 7. Однажды Карлос все же попался на мухлеже. Чтобы подтвердить свою статусность он брал на редкие тренировки еще диковинный в ту пору мобильный телефон. Важно расхаживал с ним и делал вид, что общается с зарубежными клубами насчет перехода. Только врач «Ботафого» прекрасно знал английский язык и быстро понял, что Карлос просто издает в трубку набор звуков. Подождав, пока, с позволения сказать, футболист отправится в душ, тот самый доктор решил проверить на подлинность и сам телефон. Он оказался игрушечным.

Факт 8. Однако пару раз «Штирлиц» все же был близок к провалу. Впервые это случилось в бразильском клубе «Бангу», где из-за эпидемии травм «набирающего форму» Кайзера включили в заявку на матч. Более того, судьба все устроила так, что тренер во втором тайме собрался выпустить именно Карлоса. Смекнув, что его выход на поле точно не поможет команде отыграться, форвард придумал очередную хитрость. Услышав, что болельщики оскорбляют его коллег, он взобрался на трибуну и начал ругать на чем свет стоит самих фанатов. И получил прямую красную карточку, даже не выходя на поле.

Незамеченным поступок не остался. Кастор де Андраде – президент клуба – пришел в бешенство. Но и тут Карлос выкрутился, сказав дословно следующее: «Бог дал мне отца, который скончался. Но он дал мне второго, – указал на де Андраде, – и я никогда не позволю никому называть моего отца вором. Вот поэтому я вмешался». Президент был невероятно растроган и продлил контракт Кайзера.

Факт 9. Во вторую затруднительную ситуацию Карлос вогнал себя сам. Завидуя другим бразильцам, уезжающим в Европу, он тоже решил рвануть за океан – во французский клуб «Газелек». Какого же было его удивление, что на презентацию «суперталантливого бразильского форварда» пришли сотни болельщиков, ожидающих увидеть знаменитую технику. Но и тут плут выкрутился: он поочередно бил мячи на трибуны, приводя публику в восторг. Когда мячей уже не осталось, Карлос начал демонстрировать свою улыбку и простые физические упражнения.

Факт 10. Кайзер любит рассказывать, что такое прозвище ему придумали друзья, потому что его манера игры чертовским напоминала им Беккенбауэра (вполне привычное сравнение для форварда, не правда ли?). Пресса же, по завершению выдающейся карьеры удивительного игрока, в наименовании оказалась точнее, назвав Карлоса «Форрестом Гампом бразильского футбола».

Факт 11. Сейчас Кайзер активно раздает интервью, выдумывая истории «одна замечательней другой». Однако всегда исправно с сожалением резюмирует: «Если бы я был предан своему делу сильнее, был более целеустремлен, я бы пошел еще дальше, гораздо дальше». Остается только догадываться, что именно имеет в виду король футбольных афер.