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  • Видео дня: игроки «Мидтьюлланда» танцуют после победы над «МЮ»

Видео дня: игроки «Мидтьюлланда» танцуют после победы над «МЮ»

Команду Ван Гаала уже троллит даже форвард из Дании. "Мы полностью выполнили задание тренера на эту игру, теперь ждем ответный матч. Сегодня все игроки полностью выложились на поле. Мы ожидали большего от "МЮ". Позитивно настроены перед ответной игрой", - сказал Пол Онуачу.

Хотя ближе к концу первого тайма для англичан все складывалось неплохо, когда Мемфис Депай заковырял мяч в ворота датчан.

Однако до перерыва хозяева сумели отыграться благодаря точному удару Пионе Систо. Впрочем, 1:1 - не такой уж плохой счет для выездной команды.

Но манкунианцы проиграли после того, как Пол Онуачу зашвырнул мяч точно в угол их ворот из-за пределов штрафной. Причем сделал это с паса бывшего игрока краснодарской "Кубани" - Маркоса Уреньи.

"Фанаты разочарованы так же, как и мы. Я очень благодарен им за поддержку. И они имеют право на критику. Если речь идет о втором тайме, то, может быть, они и правы, так что нам надо прибавлять. И тогда они снова нас поддержат", - заявил Луи ван Гаал. Так тренер ответил на песню болельщиков "МЮ" после того, как "Мидтьюлланд" забил второй мяч. "Жуткий холод вечером в четверг, а "МЮ" играет дерьмово", - распевали они, и голландцу осталось лишь с этим согласиться.

Ответный матч "Манчестер Юнайтед" - "Мидтьюлланд" состоится в следующий четверг, 25 февраля. Начало - в 23:05 по московскому времени.

[cr]

Лига Европы Мидтьюлланд
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