Дидье Дрогба: каким мы запомним главного футбольного Вождя

Спойлер. Главные выводы из материала: Дрогба всегда был рисковым парнем и несколько раз взрослел.

Он всегда возвращал долги и исправлялся за неправильные поступки.

Дрогба просто жил футболом и играл от чистого сердца.

Дидье Дрогба – главный козырь "Челси" в любом амплуа.

Дрогба не может без "Челси", а "Челси" не может без него.

Смотря на футбол в исполнении Дидье Дрогба, мы всегда считали, что внутри им руководит что-то недоступное, которое нельзя увидеть со стороны. Но сам Дидье открыто признается, что просто играл от чистого сердца, попутно слушая свой разум. Наилучшая смесь. Этот самый разум в 2004 году и заставил Дидье уйти из "Марселя", покинуть страну, где его уже в те времена любили абсолютно все. Жозе Моуринью лично уговаривал форварда на рискованный шаг по переезду в Англию, а сам Дидье потом признавался, что ничуть не пожалел о своем выборе. Он всегда любил рисковать и выбирать опрометчивые варианты, приносившие его командам громкие победы на поле и за его пределами.

Можно назвать это сумасшествием, но уже через два сезона в "Челси" Дрогба мог уйти из лондонского коллектива. Чувства звали его покорять новые вершины, познавать мир, но решение о продолжении карьеры в Англии помог принять друг на все времена. "Надеюсь, ты все-таки останешься с нами. Мы должны вместе выиграть Лигу чемпионов", - Фрэнк Лэмпард отправил форварду такое вот обычное письмо, полностью охладившее все юношеские амбиции Дидье. Дрогба быстро повзрослел и пообещал остаться, а еще через пару лет получил шанс осуществить мечту в московском финале Лиги чемпионов.

В матче с "Манчестер Юнайтед" именно факт наличия Дрогба должен был сыграть в пользу "Челси". Но ее главный лидер в самый неподходящий момент подвел команду. Джон Терри тащил оборону, пусть и смазав решающий одиннадцатиметровый удар, во время самой игры головой вынес мяч из пустых ворот. Лэмпард в концовке первого тайма забил гол, оставивший "Челси" шансы на победу. А что же Дрогба? Дидье в этот момент стрелял по штангам, а когда до конца уже второго дополнительного тайма оставались считанные минуты, умудрился получить красную карточку. Возможно, именно Дрогба Авраам Грант хотел предоставить право исполнения главного пенальти…

Тот финал "Челси" и Дидье проиграли вместе. Но Дрогба нашел возможность вернуть должок клубу, вложившему в него столько веры и сил. В 2012 году "Челси" все-таки победил в финале Лиги чемпионов, сделав это вопреки обстоятельствам. Надо же было такому случиться, что лондонцы по ходу сезона в очередной раз сменили главного тренера, а тот считал единственным вариантом игры с "Баварией" тотальную оборону, позже названную "автобусом". Дрогба в одиночку боролся с защитниками соперника и умудрился в концовке основного времени принести команде заветную ничью. Так уж распорядилась судьба, что решающий одиннадцатиметровый наконец-то предстояло исполнять Дидье. Он, в отличие от Терри, в такой момент уже не сплоховал. Лондон возликовал, но через несколько часов плакал. Теперь Дрогба уже ничего не мешало покинуть "Челси".

Болельщики "Челси" действительно не могли сдержать слез. Почему? Они просто понимали, что в игре команды больше не будет той искренности и чистоты, что радовало их с наличием Дидье. В игровом же плане "Челси" лишился своего главного козыря, способного в любой момент появиться на поле и решить исход матча. Коста, Фалькао, Реми – эти форварды больше играют по настроению. Дрогба же в любой момент мог решить исход матча в пользу своей команды. Дидье потянуло назад сразу же после ухода. Он не постеснялся вернуться в клуб в 2014 году, чтобы вместе с ним отпраздновать победу в чемпионате и Кубке Лиги. В игровом плане Дрогба к тому времени серьезно потерял. А вот в ментальном именно он нивелировал все недостатки состава "Челси", оказавшегося способным прыгнуть выше головы.

Сейчас Дидье Дрогба понадобился "Челси" уже в качестве помощника тренера, что вынудило его начать переговоры с "Монреалем" о расторжении контракта. Когда Абрамович, Хиддинк и Дрогба сидели на трибуне и мило общались во время матча "Челси" и "Сандерленда", стало понятно, что "Челси" в любом случае ожидает особенный год. В чемпионате шансов на что-то весомое уже нет, а вот в Лиге чемпионов лондонский клуб снова способен выиграть трофей, как когда-то сделал это вопреки всему. Дрогба нужен этому "Челси", а самому Дидье тоже необходим его бывший клуб. Клуб, где великий Вождь по-настоящему раскрылся и стал тем, кем его знает весь футбольный мир.

Как Гус Хиддинк собирается спасать "Челси"

В добрый путь, Дидье!