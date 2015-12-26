Boxing Day. «Ливерпуль» выиграл у «Лестера» (ВИДЕО)

Сегодня в Англии большой игровой день. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за событиями главных матчей английской Премьер-лиги.
"Саутгемптон" - "Арсенал" - 4:0
Мартина красивым ударом из-за пределов штрафной оставляет Чеха не у дел
Лонг увеличивает преимущество "Саутгемптона"
Фонте добивает "Арсенал"
Лонг оформляет дубль
Вышедший на замену Бентеке забивает лидеру АПЛ
"Ливерпуль" дважды не забивает в покинутые Шмейхелем ворота
"Манчестер Сити" - "Сандерленд" - 4:1
Стерлинг открывает счет
Туре разряжает свою пушку
Бони добивает "Сандерленд"
Де Брюйне передает привет критикам
Борини забивает гол престижа
Коста открывает счет
Дини огорчает Куртуа
Игало отправляет "Челси" в нокаут
Коста оформляет дубль
"Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0
Депай дарит "Стоку" первый гол в матче.
Арнаутович играючи кладет мяч в девятку ворот Де Хеа
Батлэнд отражает удар Феллайни с линии вратарской