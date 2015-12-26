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    Boxing Day. «Ливерпуль» выиграл у «Лестера» (ВИДЕО)


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    Голосов: 0
    26.12.2015 16:20
    Сегодня в Англии большой игровой день. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за событиями главных матчей английской Премьер-лиги.

    Сегодня в Англии большой игровой день. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за событиями главных матчей английской Премьер-лиги.

    "Саутгемптон" - "Арсенал" - 4:0

    Мартина красивым ударом из-за пределов штрафной оставляет Чеха не у дел

    Лонг увеличивает преимущество "Саутгемптона"

    Фонте добивает "Арсенал"

    Лонг оформляет дубль

    "Ливерпуль" - "Лестер" - 1:0

    Вышедший на замену Бентеке забивает лидеру АПЛ

    "Ливерпуль" дважды не забивает в покинутые Шмейхелем ворота

    "Манчестер Сити" - "Сандерленд" - 4:1

    Стерлинг открывает счет

    Туре разряжает свою пушку

    Бони добивает "Сандерленд"

    Де Брюйне передает привет критикам

    Борини забивает гол престижа

    "Челси" - "Уотфорд" - 2:2

    Коста открывает счет

    Дини огорчает Куртуа

    Игало отправляет "Челси" в нокаут

    Коста оформляет дубль

    "Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0

    Депай дарит "Стоку" первый гол в матче.

    Арнаутович играючи кладет мяч в девятку ворот Де Хеа

    Батлэнд отражает удар Феллайни с линии вратарской

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: premierleague.com
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