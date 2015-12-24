Смолов перекрасился в блондина, Игнашевич приготовил Мюллера. Как футболисты РФПЛ проводят отпуск

Духовное просвещение, воспитание детей, тусовки с друзьями – чем занимаются футболисты российского чемпионата в свой заслуженный/незаслуженный отдых? "Бомбардир" заглянул на страницы игроков в Instagram и выяснил, что к чему.

Многие игроки решили не изменять обычаям и отправиться ближе к океану – кто-то с семьей, кто-то без. Мальдивы, Дубай – и так далее по стандартному списку.

Например, Вернблума закопали.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Комбаров с Шуниным нашли щелочку.

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Глушаков организовал флешмоб

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Жареные ножки Кокорина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Думбия нашел новых форвардов для ЦСКА.

text Фото опубликовано KIFF NO BEAT / XIII (@kiffnobeat) Дек 21 2015 в 8:27 PST

text Фото опубликовано Chris Liv (@chrisliv8) Дек 19 2015 в 1:42 PST

У Тошича и Миланова затекли руки.

text Фото опубликовано Georgi Milanov (@milanov17) Дек 17 2015 в 10:23 PST

Игнашевич в Японии готовится стать самураем.

text Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4) Дек 21 2015 в 2:13 PST

text Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4) Дек 15 2015 в 8:22 PST

text Фото опубликовано Natalia Ignashevich (@natashevich) Дек 21 2015 в 1:39 PST

Широков обзавелся полезными контактами.

text Дек 12 2015 в 7:38 PST

Ну а это мы просто оставим здесь.

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Дек 14 2015 в 4:40 PST

Мда...

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Дек 12 2015 в 12:35 PST

Кому-то белый идет больше.

text Фото опубликовано Kirill (@kkombarov) Дек 22 2015 в 2:07 PST

Халк показал своих черепашек.

text Фото опубликовано Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba) Дек 9 2015 в 7:21 PST

Дельфины не дали поцеловать себя Реброву.

text Видео опубликовано Artem Rebrov (@rebrov32) Дек 22 2015 в 6:24 PST

Андре посетил базу коней.

text Фото опубликовано André Villas Boas (@officialavb) Дек 18 2015 в 4:25 PST

А это – Шишкин.

text Фото опубликовано Roman Shishkin (@shish49) Дек 21 2015 в 7:47 PST

Природа против футбола. Что делает дерево посередине поля?

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