Смолов перекрасился в блондина, Игнашевич приготовил Мюллера. Как футболисты РФПЛ проводят отпуск

Духовное просвещение, воспитание детей, тусовки с друзьями – чем занимаются футболисты российского чемпионата в свой заслуженный/незаслуженный отдых? "Бомбардир" заглянул на страницы игроков в Instagram и выяснил, что к чему.
Многие игроки решили не изменять обычаям и отправиться ближе к океану – кто-то с семьей, кто-то без. Мальдивы, Дубай – и так далее по стандартному списку.
Например, Вернблума закопали.
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Комбаров с Шуниным нашли щелочку.
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Глушаков организовал флешмоб
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Жареные ножки Кокорина.
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