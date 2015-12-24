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  • Смолов перекрасился в блондина, Игнашевич приготовил Мюллера. Как футболисты РФПЛ проводят отпуск

Смолов перекрасился в блондина, Игнашевич приготовил Мюллера. Как футболисты РФПЛ проводят отпуск

Духовное просвещение, воспитание детей, тусовки с друзьями – чем занимаются футболисты российского чемпионата в свой заслуженный/незаслуженный отдых? "Бомбардир" заглянул на страницы игроков в Instagram и выяснил, что к чему.

Многие игроки решили не изменять обычаям и отправиться ближе к океану – кто-то с семьей, кто-то без. Мальдивы, Дубай – и так далее по стандартному списку.

Например, Вернблума закопали.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Комбаров с Шуниным нашли щелочку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Глушаков организовал флешмоб

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Жареные ножки Кокорина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Думбия нашел новых форвардов для ЦСКА.

 
 

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Фото опубликовано KIFF NO BEAT / XIII (@kiffnobeat)

 

 

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Фото опубликовано Chris Liv (@chrisliv8)

 

У Тошича и Миланова затекли руки.

 

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Фото опубликовано Georgi Milanov (@milanov17)

 

Игнашевич в Японии готовится стать самураем.

 

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Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4)

 

 

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Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4)

 

 

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Фото опубликовано Natalia Ignashevich (@natashevich)

 

Широков обзавелся полезными контактами. 

 

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Ну а это мы просто оставим здесь.

 

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Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

 

Мда...

 

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Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

 

Кому-то белый идет больше.

 

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Фото опубликовано Kirill (@kkombarov)

 

Халк показал своих черепашек.

 

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Фото опубликовано Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

 

Дельфины не дали поцеловать себя Реброву.

 

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Видео опубликовано Artem Rebrov (@rebrov32)

 

Андре посетил базу коней.

 

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Фото опубликовано André Villas Boas (@officialavb)

 

А это – Шишкин. 

 

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Фото опубликовано Roman Shishkin (@shish49)

 

Природа против футбола. Что делает дерево посередине поля? 

Тест: угадай футболиста по его жене или подруге 

Россия. Премьер-лига Россия Краснодар ЦСКА Спартак Динамо Игнашевич Сергей Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Смолов Федор Широков Роман Вернблум Понтус
Комментарии (5)
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Измайловский Кочегар
1450981774
Вот чего мне никогда в этой жизни не понять, так это зачем мужики красятся 8-))
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Frozzen
1450985388
Теперь Кокорин с Мамаевым наверняка в восторге от Смолова
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headdevil
1451133899
Шишкин бедняга)
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