«Ньюкасл» расстался со мной по телефону». История печального подвига Хонаса Гутьерреса

Он победил рак и в последнем туре в одиночку спас для команды место в Премьер-лиге. Но вместо признания Гутьеррес получил телефонный звонок, после которого взбунтовался весь разумный мир. "Бомбардир" продолжает цикл рассказов об ударах судьбы в жизни известных футболистов.

Еще в 2008 году Хонас Гутьеррес приехал в Англию перспективным парнем, на которого болельщики "Ньюкасла" возлагали огромные надежды. Известный трудяга, способный не только забить гол, но еще и отработать в обороне, должен был наконец-то решить все проблемы "сорок" с фланговой игрой. И действительно, на долгие годы фанаты "Ньюкасла" забыли свои претензии и наблюдали за тем, как их команда возрождается из пепла. "Ньюкасл" вылетал из Премьер-лиги, возвращался обратно, а затем все-таки застолбил за собой место среди середняков чемпионата. Во многом благодаря самоотверженному футболу в исполнении Гутьерреса.

Хонас Гутьеррес – не Алан Ширер. Его никогда не назовут безоговорочной легендой "Ньюкасла", которой можно будет восхищаться и через сотню лет. Нет, уйдет нынешнее поколение болельщиков, и про подвиги аргентинца все забудут. Но пока мы еще способны смотреть английский футбол, то должны всегда помнить историю этого парня, ставшего примером для многих на ближайшие десятки лет.

Годы шли, а Гутьеррес продолжал самоотверженно пахать в "Ньюкасле", не думая о приближающейся беде. Все изменилось по окончании сезона 2012/13. В заключительной игре чемпионата "Ньюкасл" дома принимал "Арсенал". Гутьеррес бороздил левую бровку и пытался напрягать Баккари Санья. Итогом матча стала тяжелая победа "Арсенала", желтая карточка Гутьерреса и боль, которую аргентинец почувствовал после одного из столкновений с оппонентом. Он унес ее с собой и в отпуск, а когда обследование все-таки выявило проблему – рак яичек – весь мир содрогнулся. Борьба за жизнь встала на первое место. Казалось, что с футболом Гутьерресу придется закончить. "В тот момент я не думал ни о чем. Все вокруг казалось ничтожным по сравнению с угрозой жизни", - вспоминает Хонас сейчас. Тогда же о его болезни знали только капитан "Ньюкасла" Коллочини и близкие друзья. Остальных своими проблемами Гутьеррес решил не беспокоить.

Он пролечился год и даже смог вернуться в футбол. Однако тренер "Ньюкасла" Алан Пардью был недоволен физической формой аргентинца, поэтому отправил его в аренду в "Норвич". "Никогда не прощу Пардью. Я ни на что не жаловался, а просто хотел тренироваться с клубом", - спустя несколько лет Гутьеррес все еще выражает недовольство этим решением наставника. Но тогда его ждало еще одно потрясение. Летнее обследование показало, что рак вернулся. Очередные несколько месяцев лечения, правда, прошли гораздо успешнее. "Я снова жив. Живее, чем был на протяжении всей жизни", - слова из песни Эминема Гутьеррес навсегда оставил в виде татуировки на своем теле.

Хонас нужен был этому "Ньюкаслу". В решающей игре сезона 2014/15 "Ньюкасл" встречался с "Вест Хэмом". Этот матч стал для Гутьерреса последним в футболке "сорок", но одновременно он получился и самым запоминающимся. В начале второго тайма аргентинец отметился голевой передачей на Сиссоко, а под занавес встречи отличился уже сам. Ликованию игроков и болельщиков "Ньюкасла" не было предела. Команда осталась в Премьер-лиге. Гутьерреса были готовы носить на руках.

Райан Тэйлор и Хонас Гутьеррес сидели рядом на базе клуба, когда мобильник Тэйлора резко зазвонил. Это один из тренеров "Ньюкасла" Джон Карвер спешил сообщить важную новость: Райана в команде больше не будет. Тэйлор вполне ожидал такого поворота событий, но хуже стало то, что Карвер попросил передать трубку Хонасу. "Ньюкасл" расстался со мной по телефону. После подобного я подумал, что клубу вообще нет до меня дела. "Ньюкаслу" стоило объявить о своем решении до окончания сезона, чтобы я смог хотя бы попрощаться с фанатами", - взволнованно рассказывал прессе Гутьеррес. Его английская сказка подошла к концу.

Гутьеррес перешел в "Депортиво", где играет сейчас от случая к случаю. Карьера аргентинца постепенно подходит к концу, но история взаимоотношений с "Ньюкаслом" по-прежнему актуальна. Хонас вознамерился отсудить у "Ньюкасла" сразу два миллиона фунтов за дискриминацию по инвалидности. Полузащитник утверждает, что оплачивал свое лечение от рака сам, хотя клуб планировал взять все расходы на себя. В стане "сорок" эту ситуацию никак не комментируют, предпочитая вообще забыть о существовании игрока, подарившего "Ньюкаслу" еще один сезон в Премьер-лиге. Не ошибемся, если скажем, что многое в этой истории все еще остается за кадром. Остается лишь надеяться, что когда-нибудь Гутьеррес обязательно получит признание от клуба, которому самоотверженно отдавался долгие годы футбольной карьеры.

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