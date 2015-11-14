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  • Украина обыграла Словению. Россия была сильнее Португалии. Дайджест событий дня

Украина обыграла Словению. Россия была сильнее Португалии. Дайджест событий дня

<p><em>Матч Франции и Англии не будет отменен. Слуцкий советует Черышеву уйти из «Реала». Алькантара был вынужден вернуться в расположении «Баварии». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Касильяс первым из вратарей в истории футбола не пропустил в 100 матчах за сборную</strong></span></p> <p>Голкипер <a href="https:///teams/esp" target="_blank">сборной Испании</a> <a href="https:///player/2294" target="_blank"><strong>Икер Касильяс</strong></a> установил очередное достижение в качестве футболиста. 34-летний испанец стал первым вратарем в истории футбола, отстоявшим на ноль 100 матчей за свою национальную команду.</p> <p>Ранее сообщалось, что встреча со сборной Англией (2:0) стала для него 165-й игрой за сборную, благодаря чему Касильяс обошел бывшего полузащитника национальной команды США Коби Джонса и вышел на седьмое место по числу матчей за сборные среди всех футболистов.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Барбоза: «Моутинью в «Зените»? Только если Виллаш-Боаш останется»</strong></span></p> <p>Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что переход хавбека "Монако" <a href="https:///player/5746" target="_blank"><strong>Жоау Моутинью</strong></a> в <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенит"</a> может произойти только в том случае, если наставник бело-голубых Андре Виллаш-Боаш сохранит свой пост.</p> <p>"Для меня является большой загадкой, почему на матч не был вызван Данни. У других это тоже вызывает недоумение. Он просто обязан постоянно играть в основном составе. Он замечательно играет в этом сезоне и является лучшим португальским футболистом за рубежом. <a href="https:///news/448591" target="_blank">Перейдет ли Моутиньо в "Зенит"</a>? Не могу пока ничего сказать. Здесь большую роль играет Виллаш-Боаш. Вряд ли мы увидим Моутинью в России, если этот специалист покинет "Зенит", – сказал Барбоза.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матч между сборными Англии и Франции не будет отменен</strong></span></p> <p>Как сообщает AFP, Федерация Футбола Франции приняла решение не переносить матч между <a href="https:///teams/fra" target="_blank">трехцветными</a> и <a href="https:///teams/eng" target="_blank">сборной Англии</a>, который должен состояться 17 ноября на "Уэмбли".</p> <p>Напомним, возможность отмены <a href="https:///online/88339" target="_blank">встречи рассматривалась ФФФ на одном из заседаний</a>, связанных с серией терактов, <a href="https:///news/448546" target="_blank">которые были устроены террористами в Париже</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Карвалью стал трансферной целью «Арсенала»</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/ars" target="_blank">"Арсенал"</a> проявляет активный интерес к хавбеку "Спортинга" <a href="https:///player/29952" target="_blank"><strong>Виллиаму Карвалью</strong></a>. В зимнее трансферное окно лондонский клуб намерен сделать официальное предложение "львам" на предмет перехода 23-летнего португальца. Вероятная сумма сделки пока держится в тайне.</p> <p>В текущем чемпионате Португалии Карвалью сыграл в составе "Спортинга" пять матчей, не совершив при этом ни одного результативного действия.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447530910_image.orig.78862.jpg" style="width: 720px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Россия с минимальным счетом одолела Португалию</strong></span></p> <p>В товарищеском матче, который состоялся в Краснодаре, <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборная России</a> нанесла минимальное поражение команде Португалии.</p> <p>Россияне играли острее и имели несколько хороших моментов. Под самый занавес встречи Роман Широков после паса Артема Дзюбы все-таки смог огорчить голом гостей, тем самым принеся российской сборной минимальную победу.</p> <p><strong>Товарищеский матч</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/88337" target="_blank">Россия – Португалия – 1:0 (0:0)</a> <a href="https:///online/88337" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Гол:</strong> 1:0 – Широков, 88.</p> <p><strong>Россия:</strong> Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Кузьмин (Шишкин, 45), Дзагоев, Жирков, Денисов, Широков, Самедов (Смолов, 65), Мамаев (Игнатьев, 76), Дзюба.</p> <p><strong>Португалия: </strong>Патрисиу, Элизеу, Соареш, Алвеш, Пепе, Нани, Андре (Невеш, 71), Виллиам Карвалью, Мариу (Рафа, 89), Гуэдес (Перейра, 80), Оливейра (Лукас, 70).</p> <p><a href="https:///articles/448632" target="_blank"><strong>Россия – Португалия – 1:0. Широков забил победный гол (ВИДЕО)</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Алькантара был вынужден вернуться в расположение «Баварии»</strong></span></p> <p>Как сообщает портал Sefutbol, хавбек <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> и сборной Испании <a href="https:///player/14012" target="_blank"><strong>Тиаго Алькантара</strong></a> получил повреждение в товарищеском матче против команды Англии. Сегодня 24-летний полузащитник прошел медицинское обследование, по результатам которого он был отправлен в расположение мюнхенского клуба.</p> <p>В текущем чемпионате Германии Алькантара принял участие в 11-ти играх, в которых отметился двумя голевыми передачами.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Слуцкий хочет, чтобы Черышев покинул «Реал»</strong></span></p> <p>Главный тренер сборной России <a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леонид Слуцкий</strong></a> посоветовал полузащитнику <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <a href="https:///player/23500" target="_blank"><strong>Денису Черышеву</strong></a> сменить клуб.</p> <p>В мадридской команде россиянин получает недостаточно игрового времени, которое необходимо игроку национальной сборной в преддверии чемпионата Европы. Ранее сообщалось, что Черышевым интересуется "Валенсия".</p> <p>В нынешнем сезоне Денис Черышев провел только четыре матча за "Реал". Он дважды выходил на замену в Примере и дважды – в Лиге чемпионов. Стоимость футболиста Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро.</p> <p><a href="https:///articles/448535" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов: «Для Роналду важнее класико, а не игра против сборной России»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Украина добилась победы над Словенией</strong></span></p> <p>В первом стыковом матче за право участия на Евро-2016 сборная <a href="https:///teams/ukr" target="_blank">Украины</a> сумела взять верх над командой <a href="https:///teams/slv" target="_blank">Словении</a> (2:0), обеспечив себе хороший задел перед ответной встречей.</p> <p>В первом тайме стараниями Андрея Ярмоленко украинцы открыли счет, а во второй половине игры после гола Евгения Селезнева развили успех, доведя матч до итоговой победы.</p> <p>В другом матче вечера шведы на своем поле смогли переиграть датчан (<a href="https:///news/448669" target="_blank">2:1</a>).</p> <p><strong>Чемпионат Европы. Стыковые игры. Первые матчи</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/88182" target="_blank">Украина – Словения – 2:0 (1:0)</a> <a href="https:///online/88182" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Ярмоленко, 21; 2:0 – Селезнев, 54.</p> <p><a href="https:///online/88184" target="_blank"><strong><b>Швеция – Дания – 2:1 (1:0)</b></strong></a></p> <p><strong><b>Голы</b></strong>: 1:0 – Форсберг, 45; 2:0 – Ибрагимович (с пенальти), 50; 2:1 - Йоргенсен, 80.</p> <p><a href="https:///articles/445770" target="_blank"><strong>Почему Украина может не попасть на Евро-2016, а Ибрагимович туда поедет обязательно</strong></a></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Украина Реал Испания Касильяс Икер Моутинью Жоао Широков Роман Ярмоленко Андрей Черышев Денис Карвалью Вильям Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Golovogol
1447562991
Украинцы, с победой вас. Украинская сборная выиграла заслуженно, второй гол чистый. Словения играла уж очень скованно и безыдейно. Желаю спокойно отыграть 2-ой матч, не повторяя наших ошибок в 2009, и отобраться на Евро. Хорошее поколение в самом расцвете сил должно блеснуть во Франции. Буду болеть там за вас во всех матчах.Удачи, парни. Ну, и дивчины тоже)
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CSKA №1
1447599761
ХОХЛЫ(((
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