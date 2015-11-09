«Краснодар» нанес ЦСКА первое поражение в РФПЛ. Дайджест событий дня

<p><em>Виллаш-Боаш разозлил Симоняна. Роналду может перейти в «ПСЖ». «Зенит-2» выпустил голкипера на место полевого игрока. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Силва: «Думаю, что Роналду перейдет в «ПСЖ»</strong></span></p> <p>Защитник <a href="https:///teams/psg" target="_blank">"ПСЖ"</a> <a href="https:///player/9814" target="_blank"><strong>Тиаго Силва</strong></a> поделился мнением о возможном переходе во французский клуб форварда <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <a href="https:///player/3671" target="_top"><strong>Криштиану Роналду</strong></a>.</p> <p>"Думаю, он к нам перейдет. Я не знаю, что он говорил Блану. Роналду хорошо говорит на французском, может быть, даже лучше меня, поэтому нам несложно будет общаться", - сказал Силва. </p> <p><a href="https:///articles/448020" target="_blank"><strong>Где продолжит карьеру Криштиану Роналду: «МЮ», «ПСЖ», «Реал Мадрид» или МЛС</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Зенит-2» в матче с «Арсеналом» выпустил голкипера в поле</strong></span></p> <p>Голкипер <a href="https://bombardir.ru/teams/zn2" target="_blank">"Зенита-2"</a> <strong><a href="https://bombardir.ru/player/25954" target="_blank">Игорь Обухов</a></strong> в матче 20-го тура ФНЛ против "Арсенала" заменил защитника Сергея Иванова на 87-й минуте и до конца поединка отыграл в обороне.</p> <p>Такой шаг главный тренер команды Владислав Радимов сделал из-за того, что в заявке на матч значилось всего 13 игроков. Кроме Обухова, в запасе был Константин Зырянов, но он недавно перенес болезнь.</p> <p>Напомним, "Зенит-2" проиграл "Арсеналу" на выезде со счетом 1:2.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Джейми Реднапп: «Моуринью своим поведением тащит «Челси» на дно»</strong></span></p> <p>Экс-игрок сборной Англии Джейми Реднапп считает, что наставник <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <a href="https:///coaches/110" target="_blank"><strong>Жозе Моуринью</strong></a> должен взять на себя ответственность за последние неудачи.</p> <p>"После 12 туров в прошлом сезоне у "Челси" не было поражений, а сейчас их уже семь, значит что-то идет не так. Моуринью должен взять на себя ответственность, он тащит команду на дно своим поведением. "Челси" переживает непростой период", - считает Реднапп.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447015873_Сапонара.jpg" style="width: 720px; height: 515px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Клопп намерен перехватить Сапонару у «Ювентуса»</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/emp" target="_blank">"Эмполи"</a> <strong><a href="https:///player/29363" target="_blank">Риккардо Сапонара</a></strong> может продолжить карьеру в "Ливерпуле".</p> <p>Интерес к футболисту также проявляет "Ювентус". Однако туринцы готовы приобрести игрока только в июне 2016 года, в то время как "Ливерпуль" хочет заполучить Сапонару уже зимой. Отмечается, что в приглашении Сапонары заинтересован лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.</p> <p>Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Симонян: «Виллаш-Боаш уже надоел, ему плевать на российский футбол»</strong></span></p> <p>Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал слова главного тренера <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <strong><a href="https:///coaches/1026" target="_blank">Андре Виллаш-Боаша</a></strong>, который в очередной раз раскритиковал изменения лимита перед началом чемпионата.</p> <p>"Возможно, покажусь слишком резким, но я скажу. Вилаш-Боашу наплевать на российский футбол, на подготовку наших сборников, национальную команду. Ему не хочется готовить кадры, ему выгодно покупать игроков. Это проще простого! У РФС другие интересы. Вот и все. Мы на разных позициях.</p> <p>Если ему не нравятся наши порядки, что же – есть другие команды, в других странах. Пусть едет туда! Куда он, видимо, и собирается. Знаете, уже надоела его критика", - заявил Симонян.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447016163_Хульк.jpg" style="width: 720px; height: 503px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФПЛ. «Локомотив» оказался сильнее «Зенита»</strong></span></p> <p>В центральном матче, завершившим 15-й тур РФПЛ, московский "Локомотив" на своем поле со счетом 2:0 смог одолеть действующего чемпиона России – "Зенит".</p> <p>В первом тайме соперники не смогли огорчить друг друга голами, зато после перерыва хозяева забили сразу два: постарались Николас Ломбертс, срезавший мяч в собственные ворота, а также Александр Самедов.</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/81026" target="_blank"><strong>Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Ломбертс, 47 (в свои ворота); 2:0 – Самедов, 56.</p> <p><a href="https:///articles/448035" target="_blank"><strong>«Зенит» не может играть в чемпионате Мутко». Как «Локомотив» обыграл действующего чемпиона страны</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФПЛ. «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря двум мячам Смолова</strong></span></p> <p>В матче 15-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Краснодар" на своем поле со счетом 2:1 обыграл ЦСКА. В составе хозяев дубль на свой счет записал Федор Смолов. Единственный мяч красно-синих забил полузащитник Алан Дзагоев.</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/81027" target="_blank"><strong>Краснодар (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Смолов, 18; 1:1 – Дзагоев, 28; 2:1 – Смолов, 30.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Состоялись главные матчи европейского уик-энда</strong></span></p> <p>Большой неожиданностью игрового дня стал успех «Севильи» в игре против мадридского «Реала» (<a href="https:///online/84116" target="_blank">3:2</a>). Римское дерби завершилось уверенной победой «Ромы» над «Лацио» (<a href="https:///online/84603" target="_blank">2:0</a>). Из всех других результатов отметим победу дортмундской «Боруссии» над «Шальке» в рурском дерби (<a href="https:///online/83807" target="_blank">3:2</a>), ничью в матче «Арсенала» и «Тоттенхэма» (<a href="https:///online/80234" target="_blank">1:1</a>) и уверенные три очка «Барселоны» во встрече с «Вильярреалом» (<a href="https:///online/84115" target="_blank">3:0</a>).</p>