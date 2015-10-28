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  • «Когда мне было 10 лет, отец убил мою мать». Тяжелая судьба Якуба Блащиковски

«Когда мне было 10 лет, отец убил мою мать». Тяжелая судьба Якуба Блащиковски

Мы смотрим за их игрой, критикуем, а порой и вовсе забываем,  что футболисты – такие же люди. У них в жизни тоже происходят беды и радости, способные взволновать даже самую скверную душу. "Бомбардир" открывает цикл материалов о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю известных игроков.

Как проходило ваше детство? Вы наверняка допоздна гоняли мяч во дворе, а потом судорожно пытались оправдаться перед взволнованными родителями за опоздание. А мама в этот момент очень сильно ругалась, потому что ее крики неизменно обрывались очередным ударом по мячу. Якуб и его старший брат Давид были такими же непослушными детьми. Но за них все-таки было немного спокойнее. Семья Блащиковски проживала в скромном месте Трухоласи, население которого едва насчитывало 2000 человек. Здесь чуть ли не каждый житель знал всех своих соседей в лицо.

Давид и Якуб не увлекались вредными привычками, с самых ранних лет решив посвятить всю свою жизнь футболу. Они записались в футбольную школу клуба "Раков". 35 километров приходилось преодолевать братьям, чтобы попасть на тренировку. Все шло своим чередом, но беда пришла, откуда ее совсем не ждали. Родители Блащиковски часто ссорились, а один из конфликтов закончился серьезной поножовщиной. "Когда мне было 10 лет, отец убил мою мать. Я никогда не понимал, почему это произошло именно в моей семье", - сдерживая слезы, рассказывал о своем детстве Якуб Блащиковски.  Это событие навсегда перевернуло жизнь скромного ребенка. Якуб принял решение завязать с футболом и полностью замкнулся в себе.

Над детьми возникла угроза детдома. За совершенное преступление отца Якуба отправили в тюрьму на 15 лет. Оставалась единственная надежда на спасение – бабушка. Именно бабушка Фелиция оформила опекунство и взяла над детьми шефство. Но она могла вернуть только обычную жизнь Кубы, тогда как его футбольная карьера оказалась под большой угрозой. Талантливый Якуб теперь действительно не хотел играть. Но все мы знаем, что в трудный момент нужно спрашивать совета у самых близких. Ежи Бженчек – дядя Якуба, когда-то сам неплохо игравший в футбол, настоятельно рекомендовал Блащиковски продолжать занятия футболом. Бженчек, к слову, в качестве капитана успешно приводил сборную Польши ко второму месту на Олимпиаде-1992. Якуба Блащиковски впереди ждали еще более прекрасные перспективы.

Бженчек отправил Якуба на мини-футбольный турнир. И так уж получилось, что именно это соревнование стало поворотным в карьере Блащиковски. Поляк был признан лучшим игроком и всерьез задумался о возобновлении профессиональной карьеры. Именно тогда Куба осознал, что футбол реально может вернуть его к жизни. "Каждый свой гол я посвящаю маме. Я уверен, что она видит это и гордится мной", - спустя много лет искренний Якуб готов раскрывать все свои тайны. От него не увидишь трюков с костюмами, танцев и каких-нибудь еще веселых приколов. Блащиковски просто делает свою работу, поднимает руки вверх и обращается к небу. Именно оттуда смотрит на Якуба его главный судья – мама. "Я никогда не смогу забыть этот ужас. Он постоянно всплывает в памяти", - делится переживаниями Куба, так до конца и не оправившийся от трагедии детства.  

В 2011 году отец Якуба вышел из тюрьмы. Но живым этого человека Блащиковски не видел. Через год Куба пришел на похороны папы, который так и не смог начать заново существовать в этом мире. Но это не означает, что сам Якуб остался один. У него теперь есть сразу две семьи – собственная и футбольная. Именно футбол помог Кубе смириться с судьбой и продолжить жить. Пробившись наверх через перипетии низших дивизионов, сейчас Блащиковски является одним из лидеров национальной сборной Польши, с которой попал в финальную часть Евро-2016. Долгое время Якуб Блащиковски защищал цвета "Боруссии" из Дортмунда, а теперь решился на переезд в "Фиорентину". Жизнь идет вперед и влечет за собой большие перемены. Та трагедия навсегда изменила Кубу, но в тоже время именно она сделала из него того, кем он является сейчас – сильного футболиста и действительно достойного человека.

Италия. Серия А Италия Фиорентина Боруссия Д Польша Блащиковски Якуб
Комментарии (8)
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gunstilzit
1446025103
Молодчина!
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B o O m
1446025909
печально, в 10 лет потерять мать...я об этом не знал, эта история заставляет задуматься: "А что, если на его месте мог оказаться каждый из нас?"...что было бы с нами?...от души желаю мира и добра этому футболисту...
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Kuban23
1446029149
Куба молодец, играет хорошо. Судьба печальная...
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Fc_Baikal
1446032379
Достоин уважения. Удачи Кубе.
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Kurskiy_58
1446036663
История драматичная."а порой и вовсе забываем, что футболисты – такие же люди"-которые зарабатывают миллионы долларов парой ни за что,в то время когда простые люди получают минималку,или пенсионеры отработавшие по 20-ть лет в дед садах с пенсией в 5 000 р.Смешно господа!Я не про данного персонажа именно,а в целом.Кто знает что там происходит в Польше или Германии,в России деньги наши футболисты "гребут лопатой"парой не за что,за то что поприсутствовали на матче,"пешком".Куда смотрит РФС непонятно,а ещё и назначения типа "Капелло" за 7 000 000 евро,по 1000 000 рублей в день.Ребята, 1000 000 рублей в день получал "Капелло" за что спрашивается?
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dobrynia
1446091928
Молодец, что не сломался. Удачи!
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