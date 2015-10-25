Симфония Шуберта. Как никому не известный тренер воскресил «Боруссию»

<p><em><a href="https:///coaches/2539" target="_blank">Андре Шуберт</a> казался временной фигурой, однако у нового тренера внезапно поперло. Четыре победы кряду подняли менхенгладбахскую «Боруссию» со дна в первую десятку. «Бомбардир» рассказывает о человеке, ставшем главным творцом чудесного преображения немецкой команды.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Полное погружение</strong></span></p> <p>Любого другого тренера наверняка бы выставили за дверь силой, но Люсьен Фавр ушел сам. Культовая фигура для Менхенгладбаха. Фавр принял <a href="https:///teams/brm" target="_blank">«Боруссию»</a> зимой-2011 на последнем месте и оставил в Бундеслиге. На следующий год «жеребята» были уже четвертыми и играли в полуфинале национального кубка. Место в четверке – прыжок выше головы, но дальше команда последовательно прибавляла. За три года она взлетела в тройку и вернулась в Лигу чемпионов. Причем сразу в групповой этап. Летом менхенгладбахцы подписали в основном талантливую молодежь. Ларс Штиндль должен был добавить мысли в центре, а Йосипа Дрмича покупали в надежде компенсировать уход бомбардира Макса Крузе. Нельзя сказать, что клуб качественно усилился под главный евротурнир, но ощущения скорого краха точно не было.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445547983_Тимка.jpg" style="width: 720px; height: 411px;" /></p> <p>Месяц с середины августа до середины сентября менеджмент «Боруссии» постарается поскорее забыть как страшный сон. В Лиге чемпионов команда выглядела обреченной сразу после жеребьевки – «Ювентус», «Севилья» и «Манчестер Сити». И все же безвольное крупное поражение от угодившей в кризис «Севильи» стало сюрпризом. Впрочем, неудача в Европе меркла на фоне «успехов» команды в Бундеслиге. В первом туре «жеребят» уничтожили одноклубники из Дортмунда. А дальше пошло-поехало. «Майнц» дома, «Вердер» на выезде – «Боруссия» не была авторитетом ни для кого. Заканчивать можно было уже после домашних 0:3 от давно дышащего на ладан «Гамбурга», но Фавр предпочел оформить юбилей. Привезя из Кельна пятое поражение, тренер, наконец, сдался и написал заявление.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Человек, который изменил все</strong></span></p> <p>Нельзя сказать, чтобы опустевшее кресло Фавра пользовалось ажиотажным спросом. Помыкавшись немного, менеджмент клуба банально остановил выбор на тренере собственной молодежки Андре Шуберте. Шуберт не был выдающимся футболистом, зато имел богатый тренерский опыт. Правда, в основном с юношами. Он поработал с молодежными сборными Германии разных возрастов, на клубном же уровне лавров не снискал. После фиаско с «Санкт-Паули» Шуберт решил вернуться к тому, что у него действительно получалось – работе с резервом. Так Андре оказался в Менхенгладбахе. И кабы не неожиданный крах Фавра – мы вряд ли вообще могли узнать о его существовании.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445548028_Андре.jpg" style="width: 720px; height: 489px;" /></p> <p>Многое решил дебютный матч Шуберта с «Аугсбургом». За первые двадцать минут «Боруссия» забила четыре гола, «отметив» смену тренера. У Фавра каждый новый матч состав менялся процентов на тридцать, а то и вовсе наполовину. Тренер двигал игроков как фишки, но так и не угадал нужного сочетания. Шуберт прекратил эти нервные метания. Стабильность стартовой обоймы и пришедший результат вернули игрокам веру в себя. С каждым следующим матчем «жеребята» бегут все резвее. Если рассыпающиеся «Аугсбург» и «Штутгарт» одолеть мог бы любой, то уверенная победа над «Вольфсбургом» и голевое пиршество во Франкфурте – дело другое.</p> <p>«Манчестер Сити» в Менхенгладбахе просто отскочил. Раффаэл заработал, но не реализовал пенальти, затем забил Штиндль. Но вдохновенная игра Харта в рамке и обидный автогол в середине второго тайма сохранили интригу. А на последней минуте Агуэро забил пенальти, оставив парней Шуберта с носом. По игре же «Боруссия» заслуживала минимум ничью.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8003630" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Новое лицо «Боруссии»</strong></span></p> <p>Прежде всего, Шуберт прекратил чехарду в обороне. В ее центр тренер добавил опыта. У Фавра там играли два талантливых, но совсем зеленых футболиста. Одного из них, Шульца, новый наставник усадил на скамейку, а шефство над прибавляющим Кристенсеном доверил Домингесу. Определился тренер и с краями. Вместо перекидывания Траоре с бровки на бровку Шуберт усадил гвинейца на банку, предпочтя сделать ставку на Джонсона и Херманна. Отправился в резерв и Торган Азар, которому пока далековато до брата. Правда, Херманн порвал кресты, что вернуло Траоре в состав. Но пара матчей на скамейке взбодрили парня, и сейчас он один из лучших.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445548181_Боруссия М.jpg" style="width: 500px; height: 587px;" /></p> <p>В напарники Раффаэлу впереди Шуберт окончательно определил Ларса Штиндля, который быстро освоился на новом месте. Освободившуюся позицию в середине поля тренер доверил юному Махмуду Дауду. И выходец из Сирии стал настоящим открытием. Парня ценил и Фавр, но считал, что тот еще не готов играть в основе, выпуская в основном на замены. А Шуберт рискнул. И Махмуд отплатил тренеру за доверие. На пару с Джакой они просто подчистую выжигают центр поля, к тому же каждый способен полезно помочь атаке. И с пасом, и с ударом у обоих все в полном порядке. Очень хорош и переживающий вторую молодость Раффаэл. Бразилец штампует голевые передачи, да и сам забивает время от времени. И все же настоящего бомбардира команде не хватает. Возможно, удастся приобрести его зимой. Особенно если «Боруссия» зацепится хотя бы за третье место в группе.</p>