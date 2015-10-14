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Александр Кержаков в «Зените»: прощай, бомбардир?

Один из лучших игроков в российской истории ясно дал понять, что намерен продлить контракт с "Зенитом". "Бомбардир" отвечает на главные вопросы этой истории и разбирается в дальнейших карьерных перспективах Александра Кержакова.

С чего все начиналось?

Разногласия между Кержаковым и тренером "Зенита" Андре Виллаш-Боашем начали возникать еще в прошлом сезоне.  Но конфликта так никакого наружу и не вылезло, а в межсезонье все точно должно было успокоиться. Итогом же стало неожиданное заявление Виллаш-Боаша, в котором португальский специалист ясно дал понять, что в новом сезоне Кержаков в его планы не входит. "Твое выражение лица, когда ты три недели назад забил гол за сборную, в отпуске заказывал только воду, а потом узнаешь, что главный тренер команды не берет тебя на предсезонный сбор", - написал форвард в инстаграме. Ситуацию было уже не изменить. Пришедший в "Зенит" Артем Дзюба занял освободившееся место в составе, а Кержакову настоятельно рекомендовали тренироваться с "Зенитом-2" или заканчивать карьеру.

Как Кержаков выкрутился из положения?

Александр Кержаков – парень не промах. Не в его стиле было бы просто так смириться со своим положением.  Форвардом "Зенита" в этот момент заинтересовались сразу несколько клубов РФПЛ, в том числе "Крылья Советов" и "Кубань". В Самару форвард ехать отказался, а краснодарский клуб взял вместо него Аршавина и Павлюченко. Но Кержаков пошел на шаг, после которого о нем заговорили все болельщики. Саша отправился на стажировку в мадридский "Реал", а затем начали гулять серьезные слухи о том, что он вообще заканчивает карьеру и переходит на работу на телевидение. Еще и Виталий Мутко публично зазывал Кержакова в РФС.

Что все это дало Кержакову?

Александр не выходил на поле, но никто при этом о нем не забывал. Пиар-ход удался. Он снова напомнил о себе всем фанатам "Зенита" и всем любителям РФПЛ.  Завершать карьеру он на самом деле совершенно не горел желанием. Тренировки с "Зенитом-2" форвард возобновил, а стажировка в Испании дала ему лишний опыт на будущее. "Заканчивать с футболом я не собираюсь. Зимой будем рассматривать варианты с арендой в зарубежный клуб, а летом примем решение", - Кержаков ясно дал понять, что жизнь продолжается. Пусть Виллаш-Боаш больше и не знает, что в его распоряжении есть высококлассный форвард. С учетом того, что на португальского тренера "Зенита" сейчас ополчилась едва ли не половина петербургских болельщиков, то Александр из этой истории уже вышел победителем.

Какие есть варианты у "Зенита"?

"Зенит" в данной ситуации – король положения. Уже ни для кого не секрет, что по окончании сезона Виллаш-Боаш покинет команду. Нового тренера петербургский коллектив обязательно обретет, а у того в распоряжении окажется прекрасный состав с одним из лучших российских нападающих. Если "Зениту" Кержаков все-таки не понадобится, то можно устроить легенде клуба красивое прощание. Все фанаты обязательно забудут сложившуюся ситуацию, поэтому не будут кидать слишком много камней в адрес "Зенита". Если же Кержакова все-таки оставят, то еще два-три сезона любимец Санкт-Петербурга будет приносить своей команде ощутимую пользу.

Каковы перспективы Кержакова?

У Александра Кержакова вариантов не так и много. Ему уже 32 года. Для нападающего, делающего в своей игре весомую ставку на скорость, это настоящая проблема. Нынешнему "Зениту" Кержаков пригодится разве что в качестве форварда подмены. Идеальным вариантом для Александра будет переход в клуб рангом ниже, где на него и народ на стадион потянется, и удовольствие от футбола сам Саша получать сможет. "Мне бы хотелось вместе с братом выйти на поле в составе "Зенита", - в своих желаниях Александр Кержаков все-таки непреклонен. Однако нынешняя ситуация такова, что у брата Михаила шансов на место в основе петербургской команды значительно больше. Что будет дальше, покажет только время, а нам остается только наблюдать за разрешением этой ситуации. Развязка уже скоро!

Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей "Бомбардира"

 

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Зенит-2 Кержаков Александр
Комментарии (5)
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Goosfraba
1444847691
Валить надо, в Кубань, Урал, или Терек, ну может еще Анжи, хотя они скорее всего вылетя в ФНЛ.
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Garrincha58
1444850413
пора заканчивать опыт Павлюченко Аршавина Билялетдинова говорит о том что с этими парнями пора расставаться или пусть играет в ФНЛ как это делает уважаемый всеми Костантин Зырянов а ведь и он мог бы точно так же в прошлом году выходить на замену как это делал Тимощук или Аршавин и сыграл бы намного полезней чем тот же Рязанцев или Юсупов
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KosSidFCZP
1444856390
Сашка красава,только Питер и Зенит!!!!Боаш еблан!
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88serega88
1444858252
да уйдет в аренду, летом уйдет Боаш и Керж будет играть...и это было бы здорово
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Кобальт
1445179797
Боаша с такой игрой уже пора бы и уволить.А Керж будет дальше играть в Зените.Еще бы Аршавина вернуть после ухода Боаша...
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