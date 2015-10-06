Юрген Клопп в «Ливерпуле»: провал или победа?

Уволив Брендана Роджерса в очень правильное время, перед неделей сборных, "Ливерпуль" сразу же повел плодотворные переговоры с его вероятным сменщиком Юргеном Клоппом. "Бомбардир" оценивает возможный союз чудаковатого немецкого тренера и клуба, который никак не может вернуть свое величие.

То, насколько вовремя был уволен Брендан Роджерс, говорит о спланированности этой акции – наверное, только уверенная победа в мерсисайдском дерби могла отсрочить расставание североирландского тренера с "красными". Да и то до следующей осечки. Сейчас у руководства "Ливерпуля" есть достаточно времени, чтобы, не торопясь, провести переговоры с Юргеном Клоппом - очевидным и ожидаемым кандидатом на замещение вакантного с недавних пор поста главного тренера.

Станет ли Клопп для "Ливерпуля" тем Мессией, которым он стал для дортмундской "Боруссии"? Получится ли у него в Англии? Эти вопросы сейчас задают себе все болельщики "красных". Одно можно сказать сейчас с уверенностью: если Юрген действительно подпишется на эту непростую работу, на которой сгорел его предшественник, то этот союз станет событием в мире английского футбола.

"Ливерпуль" страдает от кризиса самоидентификации в Премьер-лиге – "красные" были ведущим клубом Англии до создания АПЛ, но с 1990 года не выиграли ни одного чемпионского титула, уступив "Манчестер Юнайтед" звание самого титулованного клуба на внутренней арене. С этим придется считаться любому тренеру, который придет на смену Роджерсу. В конечном счете главной задачей Клоппа, ежели он подпишется на эту работу, будет не просто выигрыш титула лучшей команды Англии. Речь идет о возвращение господства "Ливерпуля" на Туманном Альбионе. Конечно, не единоличного – это сейчас невозможно в английском футболе – но все же господства.

Почему Клопп хорош для этой работы?

Начнем с того, что Юрген неоднократно заявлял о том, что он хочет однажды попробовать себя в Англии. При этом чаще всего говорили о его возможном появлении именно на "Энфилд Роуд", предполагая, что Клопп и "Ливерпуль" больше всего подходят друг другу. "Арсенал" подходит по стилю и философии, но там есть Венгер. "Манчестер Юнайтед" – это аналог "Баварии" в Германии, а Клопп в свое время отказался там работать. "Челси" и Клопп? Тут тоже не видно особой гармонии, хоть "Ливерпуль" и опасается сейчас, что "синие" могут перехватить Юргена, как раньше оставили их с носом в борьбе за Виллиана и Мохамеда Салаха.

"Ливерпуль" и Клопп подходят друг другу по той простой причине, что "красные" больше всех из английских топ-клубов напоминают ту "Боруссию", которую принимал Юрген. Сам Клопп сейчас ничего не говорит, но его ближайший товарищ Штефан Эффенберг недавно недвусмысленно дал понять, что самому Юргену очень интересна эта работа: "Он дал мне этот ответ пару недель назад. Он сказал, что готов к команде, которая не находится на самом высоком уровне, чтобы создать что-то, чтобы построить что-то. Это ведь "Ливерпуль", не так ли?"

Клоппу действительно не очень интересно приходить на готовое - свою "Боруссию" он подымал с 13-го места в чемпионате Германии. Сначала на шестое, затем на пятое и уже после этого были два чемпионских титула кряду. Фактически именно Клопп построил нынешнюю "Боруссию" - не сказать, чтобы из ничего, на пустом месте, но сейчас уже никто не помнит, что и как было до Юргена, так как команда стала его детищем "от и до".

Чего-то подобного он хочет достичь и в Англии, но для этого ему нужно время, деньги, которые дадут возможность спокойно заниматься своим любимым делом. Будет ли у него в "Ливерпуле" два-три сезона на подготовку к штурму вершины? Думается, да – по крайней мере, Роджерсу это время дали, как дали и деньги – за три года при Брендане "красные" потратили 290 миллионов фунтов. При этом было продано игроков на 200 миллионов, но Клоппу не привыкать работать в условиях куда более эффективной самоокупаемости трансферных трат.

Главное отличие Клоппа от Роджерса – он не будет меняться, и этим он тоже идеально подходит "Ливерпулю". Когда Брендан только пришел на "Энфилд", он хотел построить здесь более мастеровитый прообраз своей "Суонсилоны" и подбирал игроков под схему 4-3-3. Но затем изменил свой подход и начал плясать "от игроков", причем дошел до того, что пытался поставить игру, основанную на забросах мяча на Бентеке, что совсем уж не вяжется с принципами "раннего" Роджерса. Будем откровенны – Роджерсу просто не хватило харизмы, чтобы стать главным человеком в клубе.

Клопп же никогда не изменит своему футбольному "heavy metal" и для него возможны только два варианта – грандиозный успех или грандиозный же провал, другого не дано. Для "Ливерпуля", который уже много лет мечется от одного тренера к другому, от "старой школы" к молодому поколению, от 4-4-2 до 3-5-2, от мелкопасья до "direct style" вот такой несгибаемый в своих основных принципах человек – это то, что нужно.

Еще одна причина, по которой сам Клопп склоняется к выбору в пользу "Ливерпуля" – болельщики "красных". Об этом говорит и Эффенберг: "На стадионе "Ливерпуля" всегда грандиозная атмосфера. Это в значительной мере повторяет атмосферу Дортмунда. Болельщики всегда с клубом, и это то, что любит Клопп и то, что ему нужно".

Если уж болельщики "Ливерпуля" полюбили кого-то, то они будут с этим тренером до конца. Как было в случае с Рафаэлем Бенитесом – фигурой, гораздо менее привлекательной и располагающей к себе, чем Клопп, который живет футболом вместе с трибунами. Нет сомнений, что Юрген не только породнится с болельщиками, но и сам даст им немало драйва и эмоций. Ведь таких празднований голов, которые привычны для Клоппа, в Англии не видели со времен молодого Моуринью и недолго порулившего "Сандерлендом" Паоло Ди Канио.

Почему у Клоппа может не получиться в "Ливерпуле?

Первая сложность, которая ждет Клоппа в "Ливерпуле" - большая конкуренция в борьбе за места под солнцем, чем та, что была и есть в Германии. Будем откровенны – когда он принимал "Боруссию", та занимала совершенно не свое место в Бундеслиге, и, вернув ее на 5-6-е строчки, Клопп никакого подвига не совершил. Сейчас его первым шагом должно стать возвращение в Лигу чемпионов, а это будет гораздо более сложной задачей, чем подъем Дортмунда с 13-го на 6-е место.

Уже в следующем сезоне Юрген должен вернуть "красных" в четверку, иначе даже при заметном игровом прогрессе команды руководство "красных" не поймут – 5-6 место гарантировал и Роджерс. Кого же может вытеснить из четверки "Ливерпуль", если все английские гранды уцепились за места у кормушки с эмблемой Лиги чемпионов мертвой хваткой и готовы тратить баснословные суммы для того, чтобы не потерять возможность быть на виду? Тем более, не факт, что с такими темпами падения еврокубкового коэффициента Англии квота АПЛ в Лиге чемпионов не уменьшится до трех команд уже очень скоро.

Одной из главных проблем "Ливерпуля" при Роджерсе было то, что клуб слишком легко расставался со своими лидерами. Если продажа Стерлинга вряд ли стала трагедией, то уход Суареса – это то, что поставило крест на чемпионских амбициях "Ливерпуля" при Роджерсе. Заметьте – даже "Боруссия", которая умела, как никто другой в Германии, находить замену ушедшим лидерам, перестала быть конкурентом "Баварии" именно после того как мюнхенцы выковыряли из команды Клоппа несколько ее "бриллиантов".

Сейчас в "Ливерпуле" нет игроков, которые могут заинтересовать "Ман Сити" настолько, что те выложат любую сумму, лишь бы заполучить нужный "товар". Но не случится ли ситуация, при которой Клопп выведет на новый уровень кого-то из нынешних игроков "Ливерпуля" или приведет сюда новую звезду, а прагматичные владельцы "красных" уступят перед соблазном получить 50, 100 миллионов от "Сити"?

Но все это глобальные проблемы, которые могут повлиять на успешность Клоппа в Англии, а есть и более насущные моменты, с которыми Юрген столкнется сразу же, как только поставит подпись под контрактом с "Ливерпулем". Можно сколько угодно примерять ставшую предметом насмешек трансферную политику "красных" к уволенному уже Роджерсу, но есть масса доказательств того, что никакой ответственности за трансферные провалы "красных" бывший менеджер не несет.

В "Ливерпуле" трансферами занимается специальная служба, которая никуда не делась с уходом Роджерса. И Клоппу не только придется работать со всем тем не всегда качественным материалом, который привезли на "Энфилд" "трансферные умельцы", остающиеся за ширмой, но и сотрудничать с этой службой в дальнейшем. Эффективность "Боруссии" в деле поиска усиления состава и не снилась "Ливерпулю" в первом приближении, и это, наверное, главная проблема для Клоппа.

Требовать от руководства "Ливерпуля" разогнать бездарных скаутов он вряд ли будет уже в первые дни работы. Единственное, что он может сделать – добиться максимального влияния в отношении новой трансферной кампании клуба. В остальном же Клоппу придется вспомнить, что он умелый воспитатель, учитель, который способен достучаться до практически любого игрока и создать условия для его прогресса.

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Из всего вышесказанного напрашивается вывод о том, что работа, на которую подпишется Клопп в "Ливерпуле" будет несоизмеримо более сложным испытанием для него, чем то, с чем он имел дело в Дормунде. Высокая конкуренция в АПЛ, бездарные скауты "Ливерпуля", уже имеющиеся вагон и маленькая тележка игроков, напоминающих строителей Вавилонской башни – это главные проблемы мерсисайдцев, с которыми так и не справился Брендан Роджерс.

Клопп – человек, который не боится трудностей и получает огромное удовольствие именно от такого формата работы – строительства чего-то принципиально нового. Потому есть уверенность, что он справится с этой миссией, но не ждите от него чудес и мгновенных результатов. Все будет, но не сразу!

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