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  • «Ливерпуль» уволил Роджерса, Щенников вызван в сборную России. Дайджест событий дня

«Ливерпуль» уволил Роджерса, Щенников вызван в сборную России. Дайджест событий дня

<p><em>Натхо получил тяжелую травму.  Адвокат покинул «Сандерленд». Черышев снова вне заявки «Реала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Роджерс уволен из «Ливерпуля»</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/liv" target="_blank">"Ливерпуль"</a> объявил о расторжении контракта с главным тренером команды<strong> <a href="https:///coaches/896" target="_blank">Бренданом Роджерсом</a></strong>. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу в команде и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.</p> <p>Ранее ведущие британские СМИ сообщили, что главным претендентом на пост главного тренера "Ливерпуля" является экс-наставник дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Черышев пропустил мадридское дерби</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <strong><a href="https:///player/23500" target="_blank">Денис Черышев</a></strong> не вышел на поле в <a href="https:///online/84078" target="_blank">матче </a>против "Атлетико". Главный тренер "галактикос" Рафаэль Бенитес оставил россиянина вне заявки на этот матч.</p> <p>В этой встрече команды разошлись миром. На гол Бензема в начале встречи точным выстрелом ответил Вьетто.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444407" target="_blank">Как «Атлетико» вырвал ничью у «Реала»</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложение «Зенита» по Рохо</strong></span></p> <p>Защитник <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед" </a><strong><a href="https:///player/21368" target="_blank">Маркос Рохо</a></strong> в зимнее трансферное окно может перейти в <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенит"</a>. Аргентинец впал в немилость к лавному тренеру манкунианцев Луи ван Гаалу после неприбытия на предсезоный сбор команды в США из-за проблем с паспортом.</p> <p>Сообщается, что решение о продаже Рохо в "Зенит" будет принимать лично главный тренер "МЮ".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Адвокат покинул «Сандерленд»</strong></span></p> <p>Английский <a href="https:///teams/sun" target="_blank">"Сандерленд" </a>официально подтвердил уход <strong><a href="https:///coaches/15" target="_blank">Дика Адвоката</a></strong> с поста главного тренера команды. Голландский наставник написал заявление об уходе по собственному желанию.</p> <p>Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России возглавил английский клуб в марте 2015 года и спас его от вылета из Премьер-лиги.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443996448_Натхо.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Натхо получил закрытую черепно-мозговую травму</strong></span></p> <p>Полузащитник ЦСКА <strong><a href="https:///player/16474" target="_blank">Бибрас Натхо </a></strong>получил серьезную травму в матче с "Динамо", которая не позволила ему продолжить игру.</p> <p>"Повреждения серьезное. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана. Мы везем его в клинику, накладывать швы. Далее будут понятны сроки восстановления характер лечения", – сказал врач.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Состоялись заключительные матчи 8-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p>ЦСКА справился с "Динамо". "Локомотив" сломил сопротивление "Амкара". "Терек" обыграл "Рубин". "Кубань" и "Анжи" разошлись миром.</p> <p><a href="https:///online/80995" target="_blank"><strong>Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы: </strong>0:1 – Вернблум, 47; 0:2 – Муса, 77.</p> <p><a href="https:///online/81001" target="_blank"><strong>Терек (Грозный) – Рубин (Казань) – 2:1 (2:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Садаев, 18; 2:0 – Садаев, 22; 2:1 – Оздоев, 51.</p> <p><a href="https:///online/81001" target="_blank"><strong>Уфа – Краснодар – 1:1 (0:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Фомин, 47; 1:1 – Мамаев, 49.</p> <p><strong><a href="https:///online/80998" target="_blank">Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (1:0)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Коломейцев, 27; 2:0 – Самедов, 77; 3:0 – Миранчук, 85.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444402" target="_blank">Халк - это мощно. Каким был 11-й тур РФПЛ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Серия А. «Наполи» разгромил «Милан», «Фиорентина» - единоличный лидер</strong></span></p> <p>"Милан" в 7-м туре Серии А потерпел сокрушительное поражение на своем поле от "Наполи", Матч завершился со счетом 4:0, в составе гостей отличились Аллан и Инсинье, оформивший дубль, еще один гол в собственные ворота провел Родриго Эли.</p> <p>В еще одном матче "Фиорентина" разгромила "Аталанту" - 3:0. После этого результата "фиалки" вышли в лидеры турнирной таблицы Серии А.</p> <p><strong><a href="https:///online/84484" target="_blank">Милан – Наполи – 0:4 (0:1)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Аллан, 13; 0:2 – Инсинье, 48; 0:3 – Инсинье, 67; 0:4 – Эли, 77 (в свои ворота).</p> <p><strong><a href="https:///online/84481" target="_blank">Фиорентина – Аталанта – 3:0 (1:1)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Иличич, 6 (с пенальти); 2:0 – Валеро, 34; 3:0 – Верду, 90.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443997369_original.jpg" style="height:421px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>АПЛ. «Арсенал» за 20 минут разгромил «МЮ», Эриксен спас «Тоттенхэм»</strong></span></p> <p>"Арсенал" в рамках 8-го тура АПЛ разгромил на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0. Дублем в этом матче отличился Санчес, еще один гол на счету Озила.</p> <p>В еще одном поединке "Суонси" и "Тоттенхэм" поделили очки. Репутацию "шпор" спас Кристиан Эриксен, который оформил дубль в этой встрече.</p> <p><strong><a href="https:///online/80194" target="_blank">Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:0 (3:0)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Санчес, 6; 2:0 – Озил, 7; 3:0 – Санчес, 19.</p> <p><strong><a href="https:///online/80203" target="_blank">Суонси – Тоттенхэм – 2:2 (2:1)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Айю, 16; 1:1 – Эриксен, 27; 2:1 – Кейн, 31 (в свои ворота); 2:2 – Эриксен, 65.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Бундеслига. «Бавария» разгромила «Боруссию»</strong></span></p> <p>"Бавария" в 7-м туре Бундеслиги камня на камне не оставила от дортмундской "Боруссии". В первом тайме дублем отметился Томас Мюллер, после чего Обамеянг сократил отставание. Но все надежды команды Томаса Тухеля похоронил Роберт Левандовски, который забил два гола в начале второй половина. Добил "Боруссию" Марио Гетце.</p> <p><strong><a href="https:///online/83232" target="_blank">Бавария– Боруссия (Дортмунд) – 5:1 (2:1)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Мюллер, 26; 2:0 – Мюллер, 35 (с пенальти); 2:1 – Обамеянг, 36; 3:1 – Левандовски, 46;.4:1 – Левандовски, 58; 5:1 – Гетце, 66.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444394" target="_blank">Как «Бавария» уничтожила «Боруссию»</a></strong></p>

Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Россия Милан Реал
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