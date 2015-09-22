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«Тоттенхэм» – «Арсенал», «Бавария» – «Вольфсбург», «Сампдория» – «Рома» и другие суперматчи

Северолондонское дерби состоится в Кубке Лиги. Лидеры РФПЛ вступят в борьбу в Кубке России. "Барселона" пройдет очередную проверку на прочность. "Бомбардир" анонсирует главные матчи ближайших дней в европейском футболе.

Россия

23 сентября 12:00 Сахалин – Уфа
23 сентября 13:30 Байкал – ЦСКА
23 сентября 15:00 Волга Тверь – Зенит
23 сентября 15:00 Тамбов – Крылья Советов
23 сентября 15:30 Торпедо Армавир – Локомотив
23 сентября 16:00 Сокол – Анжи
23 сентября 18:00 Волга НН – Спартак
23 сентября 18:00 Носта – Терек
23 сентября 18:30 Спартак Нч – Амкар
24 сентября 10:00 Ска-Энергия – Рубин
24 сентября 15:00 Зенит Иж – Краснодар
24 сентября 15:00 Енисей – Урал
24 сентября 16:00 Локомотив Лс – Динамо М
24 сентября 18:30 Шинник – Кубань
24 сентября 19:00 Тосно – Ростов
24 сентября 19:00 Химки – Мордовия

Это не будет очередной тур РФПЛ. Нет, просто угрозы Леонида Слуцкого наконец-то начнут сбываться. Его команда полетит в Иркутск, чтобы помериться силами с местным "Байкалом" в Кубке России. Вряд ли ЦСКА выставит на эту встречу всех основных футболистов, но уже точно ясно, что в этой встрече примут участие Фернандес и Вернблум. Полетит с командой и сам главный тренер, не ставший пользоваться ситуацией ради лишнего выходного дня.

Но и других лидеров российского футбола ожидает немало испытаний в кубковом соревновании. "Локомотив", например", устроит себе встречу с Валерием Карпиным. За армавирское "Торпедо" в этой дуэли говорит только фактор домашнего поля. "Зенит" померится силами с тверской "Волгой". Если петербуржцы вылетят еще и из Кубка России, тогда от Виллаш-Боаша точно избавятся еще до конца нынешнего сезона. Отметим и матч московского "Спартака", который отправится в Нижний Новгород. Дмитрий Аленичев в игре с "Волгой" наверняка решит дать шанс проявить себя молодым спартаковцам.

Англия

22 сентября 21:45 Астон Вилла – Бирмингем
22 сентября 21:45 Лестер – Вест Хэм
22 сентября 21:45 Миддлсбро – Вулверхэмптон
22 сентября 21:45 Престон – Борнмут
22 сентября 21:45 Сандерленд – Манчестер Сити
22 сентября 21:45 Фулхэм – Сток Сити
22 сентября 21:45 Халл Сити – Суонси
22 сентября 21:45 Рединг – Эвертон
23 сентября 21:45 Кристал Пэлас – Чарльтон
23 сентября 21:45 Милтон Кейнс Донс – Саутгемптон
23 сентября 21:45 Норвич – Вест Бромвич
23 сентября 21:45 Ньюкасл – Шеффилд Уэнсдэй
23 сентября 21:45 Тоттенхэм – Арсенал
23 сентября 21:45 Уолсолл – Челси
23 сентября 21:45 Ливерпуль – Карлайл
23 сентября 21:45 Манчестер Юнайтед – Ипсвич

Порадует красивым футболом зрителей и Англия. Здесь состоятся принципиальные матчи Кубка Лиги. Особняком стоит противостояние "Тоттенхэма" и "Арсенала". Дерби северного Лондона должно обязательно получиться захватывающим и интересным. Венгер может наконец-то нормально наиграть резервистов, а "Тоттенхэм" – самоутвердиться. Все-таки не слишком уверенно "шпоры" начали сезон, а Гарри Кейн оставил большинство своих голов в прошлом сезоне. Обоим клубам этот турнир действительно нужен. Шансов выиграть Премьер-лигу у них значительно меньше, нежели остаться сильнейшим в соревновании на вылет.

Интригующим по вывеске выглядит противостояние "Лестера" и "Вест Хэма". Команда-камбэк примет настоящую грозу фаворитов. Славен Билич умеет настраивать своих парней на кубковые соревнования, но и у Раньери достаточно ресурсов, чтобы в очередной раз удивить всю Англию. Будет интересно понаблюдать и за "Сити". После двух поражений в разных турнирах паниковать вроде бы рано. Однако следующая осечка задаст к подопечным Пеллегрини много неприятных вопросов. "Сандерленд" же постарается совершить чудо и порадовать "маленького генерала". Дик Адвокат уже явно жалеет, что не покинул команду летом.

Германия

22 сентября 21:00 Бавария – Вольфсбург
22 сентября 21:00 Герта – Кельн
22 сентября 21:00 Ингольштадт – Гамбург
22 сентября 21:00 Дармштадт – Вердер
23 сентября 21:00 Шальке – Айнтрахт
23 сентября 21:00 Байер – Майнц
23 сентября 21:00 Боруссия М – Гамбург
23 сентября 21:00 Ганновер – Штуттгарт
23 сентября 21:00 Хоффенхайм – Боруссия Д

Пока дортмундская "Боруссия" выдала лучший старт в истории Бундеслиги, о "Баварии" все начали потихоньку забывать. Вроде и новички в команду влились быстро, и выигрывают мюнхенцы так же бодро. Они просто всем надоели. Однако встреча с "Вольфсбургом", в прошлом сезоне неожиданно разгромившем баварцев, дает надежды на большое веселье в немецком чемпионате. Бас Дост и компания умеют удивлять и даже играть с позиции силы, что уже испытал на себе московский ЦСКА. Теперь пострадает и "Бавария". Добавляет интриги матчу и то, что за "Вольфсбург" теперь играет бывший защитник "Баварии" Данте. Уж этому бразильскому оборонцу точно есть, что доказывать Пепу Гвардиоле.

Встреча "Байера" и "Майнца" обещает быть интересной хотя бы потому, что леверкузенцам необходимо реабилитироваться за неудачный старт сезона. Матч против "Боруссии" показал, что "Байер" не готов к борьбе за титул. Но схватку за место в Лиге чемпионов еще никто не отменял. Вышеупомянутому дортмундскому коллективу предстоит встреча с "Хоффенхаймом", состав которого находится на уровне Лиги Европы. Вот только результаты этой команды пока совсем не впечатляют. Возможно, уже скоро все перевернется снова.

Испания

22 сентября 21:00 Эспаньол – Валенсия
22 сентября 21:00 Атлетико – Хетафе
22 сентября 23:00 Гранада – Реал Сосьедад
23 сентября 21:00 Райо Вальекано – Спортинг Хихон
23 сентября 21:00 Сельта – Барселона
23 сентября 21:00 Леванте – Эйбар
23 сентября 22:00 Атлетик – Реал Мадрид
23 сентября 23:00 Малага – Вильярреал
23 сентября 23:00 Лас-Пальмас – Севилья
24 сентября 23:00 Бетис – Депортиво

У "Барселоны", несмотря на неплохие результаты, в игре присутствует масса проблем. Решать вопросы с неудачной игрой вратаря и слабыми действиями полузащиты нужно уже сейчас. На одном Месси далеко не уедешь, а он еще и пенальти не всегда забивает. Матч против "Сельты" – принципиальное сражение для Луиса Энрике, не так давно тренировавшего эту команду. "Сельта" в своем нынешнем состоянии вряд ли способна достигать серьезных успехов на длинной дистанции, но попить кровушки у фаворита вполне способна.

Выделим и матч "Атлетика" против мадридского "Реала". Подопечные Бенитеса набрали отличный ход и наконец-то заиграли так, как от них этого ждали с самого первого матча сезона. Но и "Атлетик" сейчас неплох. Предстоит испытание и для мадридского "Атлетико". Гризманну и его партнерам нужно найти в себе мотивацию, чтобы на полную катушку побиться со скромным "Хетафе". Вот только скромность эта выглядит таковой только на первый взгляд.

Италия

22 сентября 21:45 Удинезе – Милан
23 сентября 21:45 Карпи – Наполи
23 сентября 21:45 Кьево – Торино
23 сентября 21:45 Фиорентина – Болонья
23 сентября 21:45 Интер – Верона
23 сентября 21:45 Ювентус – Фрозиноне
23 сентября 21:45 Палермо – Сассуоло
23 сентября 21:45 Сампдория – Рома
24 сентября 21:45 Эмполи – Аталанта
24 сентября 21:45 Лацио – Дженоа

Итальянскому "Милану" сейчас многие даже завидуют. Почему? Да потому что в составе этой команды теперь есть Карлос Бакка – форвард, умеющий сотворить гол из ничего. "Манерой игры он очень напоминает мне Андрея Шевченко", – рассказывает Адриано Галлиани. Бакка не стесняется исполнять рабону, в одиночку переть на всю оборону соперника. Он вообще бесстрашный. Однако еще слишком мало матчей сыграл этот колумбиец в Серии А, чтобы можно было говорить о его действительно большой звездности. Встреча с "Удинезе" – шанс для колумбийца действительно показать, чего он стоит в лиге, где обороне уделяют самое большое внимание.

Если следить за Баккой не хотите, можно обратить свои взоры на встречу "Сампдория" – "Рома". Несколько дней назад Франческо Тотти забил 300-й гол за "Рому", подняв уровень внимания к своей персоне до максимального. Другой римский клуб тоже проведет важную для себя встречу. Проиграв "Наполи" со счетом 0:5, "Лацио", кажется, пребывает сейчас в состоянии настоящего шока. Матч против "Дженоа" должен помочь подопечным Стефано Пиоли прийти в себя.

Франция

22 сентября 20:00 Анжер – Реймс
22 сентября 22:00 ПСЖ – Генгам
23 сентября 20:00 Труа – Сент-Этьен
23 сентября 20:00 Лорьян – Кан
23 сентября 20:00 Газелек – Ренн
23 сентября 20:00 Ницца – Бордо
23 сентября 20:00 Лион – Бастия
23 сентября 22:00 Тулуза – Марсель
24 сентября 19:55 Монпелье – Монако

Не забудем и про Францию. Сложно найти громкие вывески в очередном туре Лиги 1, но вполне можно поискать интриги. "ПСЖ", например, сыграет со скромным "Генгамом" и постарается наконец-то победить без приключений. Парижане в последних матчах неизменно заставляли понервничать своих болельщиков, которые уже успели соскучиться по крупным победам. Соперник "Зенита" по Лиге чемпионов сыграет с "Бастией". Команда, где играет Матье Вальбуэна, совсем разучилась удерживать численное преимущество. Вот уже два матча подряд "Лион" неизменно вел в счете, имея на одного игрока больше, но почему-то все равно позволял сопернику выравнивать цифры на табло. Самым же принципиальным матчем нескольких игровых дней выглядит матч "Монпелье" – "Монако". Обе команды умеют созидать. Обе команды умеют играть красиво. А нам выпала честь за всем этим наблюдать и восхищаться.

Англия. Кубок Лиги Весь мир
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