Жизнь в сказке. Главные события 5-го тура английской Премьер-лиги

<p><em>Нейсмит уничтожает «Челси», Марсьяль оправдывает вложенные миллионы, а бесподобный «Лестер» продолжает удивлять. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном, что происходило в прошедшем английском футбольном уик-энде.</em> </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Нейсмит нашел «клиента»</strong></span></p> <p>Несколько лет назад играл в «Глазго Рейнджерс» такой шотландский футболист. Кличут его Стивеном Нейсмитом. «Глазго» тогда еще был велик, спокойно вершил свои дела вместе с «Селтиком», никак не помышляя о банкротстве. Когда же беда случилась, звездный игрок команды не постеснялся податься в Англию. По качествам и игровым способностям Нейсмит точно не дорос до уровня «Эвертона», но «ириски» его все-таки подобрали. Не зря, черт возьми! И как только ему удается хотя бы раз в сезон заставлять ливерпульских болельщиков плакать от радости и купаться в экстазе?</p> <p>Шла 9-я минута встречи «Эвертон» - «Челси», когда полузащитник хозяев Мохамед Бешич получил повреждение. Экстренная замена: на поле появляется форвард Стивен Нейсмит. Тогда Жозе Моуринью еще ничего не понимал, зато по окончании матча он удивленно и с сожалением рассказывал про чудеса, которые вышедший шотландец умудрился сотворить. «Вместо Бешича экстренно вышел Нейсмит и сделал хет-трик. Я не виню своих игроков и после такого просто не имею права этого делать», - рассказал Моуринью и отправился восвояси. Перед пресс-конференцией, правда, он успел немного повздорить с Роберто Мартинесом, как обычно выплеснув гнев на того, кто заслуживал его меньше всего.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442297547_20150912_gaf_u56_1355.jpg" style="height:456px; width:720px" /></p> <p>На три забитых мяча в исполнении Нейсмита коллектив Моуринью ответил лишь голом Матича. Прямо сейчас у «Челси» худшая оборона в Премьер-лиге, да и статистика все больше говорит против «синих». Еще ни один клуб в истории английской Премьер-лиги, у которого после пяти туров было четыре очка, не забирался на финише чемпионата выше третьего места. Напоследок лишний раз все-таки восхитимся Нейсмитом. Шотландский нападающий «Эвертона» настрелял в Англии 18 голов. При этом шесть из них пришлись в ворота «Челси». Нашел «клиента», не иначе.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Луи Ван Гаал отвечает за слова</strong></span></p> <p>«В ближайшую субботу мы обыграем «Ливерпуль», - говорил тренер «Манчестер Юнайтед» за несколько дней до начала матча. Обе команды подходили к этой встрече, имея в активе поражения и ненависть в свой адрес со стороны болельщиков. Но если «Ливерпуль» обидел фанатов, оконфузившись на «Энфилде», то у «Манчестера» были проблемы еще серьезнее. К поражению в матче со «Суонси» добавилась непонятная ситуация с Давидом Де Хеа, а также уж слишком серьезная переплата за трансфер Мартиаля. Все это никак не добавляло авторитета и хорошего отношения к Луи Ван Гаалу. Но оказалось, что голландский специалист просто ждал момента, когда сможет выйти сухим из воды и доказать свою правоту. Дождался и свое слово сдержал!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442297250_ЫВ.jpg" style="height:486px; width:720px" /></p> <p>Команды провели ужасно скучный первый тайм, где не заснули только самые ярые поклонники обоих коллективов. Зрители на стадионе уже предвкушали дальнейший сон, когда игра неожиданно взорвалась! Героем второй половины встречи стоит считать Дейли Блинда. Сначала голландец после розыгрыша штрафного великолепным ударом открыл счет, а затем дважды не позволил «Ливерпулю» забить. Но не он один геройствовал этим вечером. Вышедший на замену Антони Марсьяль тоже отметился голом, снова подняв разговоры о целесообразности своего трансфера.</p> <p>А что же «Ливерпуль»? Такое ощущение, что у «красных» банально не хватает ресурсов, чтобы бороться на равных с командами уровня «МЮ». Свой гол, причем очень красивый, Кристиан Бентеке забил, но на большие свершения подопечных Роджерса не хватило. Примечательно, что тренер уже несколько матчей подряд выпускает на замену испанского латераля Альберто Морено. Тот постоянно оживляет игру, но почему-то попадает в немилость тренеру и раз за разом начинает матч со скамейки. Роджерс предпочитает Альберто талантливого Джо Гомеса, да только тому пока явно не хватает физики. Парни в «Ливерпуле» подобрались перспективные, но пока еще слишком неопытные, чтобы решать большие задачи.</p> <p><strong><a href="https:///articles?id=442177" target="_blank">Гол Мартиаля, возвращение Де Хеа. Как «МЮ» обыграл «Ливерпуль»</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Уотфорд» удивляет Англию</strong></span></p> <p>Мы говорили уже обо всех новичках английской Премьер-лиги, но «Уотфорд» почему-то обходили стороной. Пока просто не было повода, однако теперь такая возможность наконец-то представилась. «Уотфорд» взял да и обыграл «Суонси», причем сделал это уверенно и даже на классе.</p> <p>Что вы знаете об «Уотфорде»? Например, там играет бывший полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо. А еще владелец «Уотфорда» - Джампаоло Поццо – владеет сразу несколькими клубами, в число которых входят «Гранада» и «Удинезе». Вот берет этот человек и тасует игроков между своими командами. Героем встречи со «Суонси» как раз и стал нигерийский форвард, поигравший во всех коллективах, подконтрольных Поццо. Одион Игнало, наколотивший в прошлом сезоне Чемпионшипа 20 голов, забил единственный мяч и в этом матче.</p> <p>Для «Суонси» такой результат, мягко говоря, выглядел несколько неожиданным. Признайтесь, что находились под впечатлением от прекрасной игры «лебедей» на старте сезона. Подопечные Монка едва не хлопнули «Челси», здорово смотрелись и в последующих матчах, но им слишком не хватает стабильности. «Суонси» не смог воспользоваться возможностью хотя бы ненадолго побыть в зоне Лиги чемпионов. «Уотфорд» же, одержав первую победу в сезоне, сразу отдалился от страшного вылета, продолжая удивлять английских фанатов. </p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7964888" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сказочная жизнь «Лестера»</strong></span></p> <p>Команда, перед началом сезона считавшаяся главным претендентом на вылет, все больше радует футбольную общественность своей игрой. У «Лестера» сейчас все хорошо с результатами, но еще у команды проявляется серьезный бойцовский характер. Все это можно было проследить на примере матча команды Раньери против «Астон Виллы». Той самой «Астон Виллы», которую Тим Шервуд пытается превратить в нечто большее, чем просто в ведущий борьбу за сохранение прописки середняк.</p> <p>Начался матч именно с атак «Виллы», вскоре забившей сразу два мяча. Лондонцы искренне радовались успеху, а юный Джек Грилиш, празднуя гол, не стеснялся запрыгнуть на шею к своему главному тренеру. Так бы все и закончилось для «Лестера» большой печалью, а для «Виллы» настоящим праздником, если бы не екнуло что-то в груди у футболистов Раньери.</p> <p>«Лестер» всеми силами полетел вперед, умудрившись за последние двадцать минут трижды огорчить Брэда Гьюзана. Причем отдельного упоминания снова заслуживает алжирский полузащитник Рияд Махрез, отдавший партнерам две голевые передачи. «Лестер» выиграл и удержался в лидирующей тройке, тогда как «Астон Вилла» продолжает видеть позади себя зону вылета.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7966906" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442296606_20OvAuBx9es.jpg" style="height:432px; width:328px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 5-го тура АПЛ</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/80166" target="_blank">Эвертон – Челси</a> – 3:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80164" target="_blank">Арсенал – Сток Сити</a> – 2:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80165" target="_blank">Кристал Пэлас – Манчестер Сити</a> – 0:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80169" target="_blank">Норвич – Борнмут</a> – 3:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80171" target="_blank">Уотфорд – Суонси</a> – 1:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80172" target="_blank">Вест Бромвич – Саутгемптон </a>– 0:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80168" target="_blank">Манчестер Юнайтед – Ливерпуль</a> – 3:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80170" target="_blank">Сандерленд – Тоттенхэм</a> – 0:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80167" target="_blank">Лестер – Астон Вилла</a> – 3:2</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80173" target="_blank">Вест Хэм – Ньюкасл</a> – 2:0</strong></p>