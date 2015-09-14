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  • Птица-говорун. Самые глупые высказывания Жозе Моуринью о сезоне

Птица-говорун. Самые глупые высказывания Жозе Моуринью о сезоне

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью очень любит поговорить. Вот только его слова часто расходятся с делом. "Бомбардир" приводит последние глупейшие цитаты тренера и рассказывает о том, как он ведет "Челси" в пропасть.

"Лучшая команда сегодня проиграла. Мы действовали инициативнее, контролировали игру и удерживали мяч. Но так как соперник всей командой стоял у своих ворот, забить гол оказалось сложно"

Сезон начался для "Челси" с довольно безобидного поражения в Суперкубке Англии. Лондонский "Арсенал" переиграл "синих" по всем статьям. Однако Жозе Моуринью забыл, что если бы не великолепная игра Тибо Куртуа, счет в этом матче мог бы быть куда крупнее. Контролировал положение в матче именно "Арсенал", тогда как у "Челси" за всю игру был более-менее один реальный голевой момент. Да и тут напомнил о себе Петр Чех, в красивом прыжке парировавший опасный штрафной удар. "Мы не можем входить в сезон, имея пять защитников", - продолжал нагнетать обстановку Жозе, намекая Роману Абрамовичу на усиление состава.  На тот момент беды еще ничего не предвещало, а "Челси" продолжал интенсивную подготовку к началу сезона.  

"Я по-настоящему уникален. Из всех тренеров мира только мне задают вопросы о медперсонале"

Уже в стартовом матче сезона "Суонси" едва не учинил разгром над командой Моуринью. "Челси" повезло, что прицел у Бафетимби Гомиса оказался немного сбит, да и вышедший на место удаленного Куртуа Бегович партнеров не раз выручал. Тем интереснее, что Моуринью выплеснул гнев не на своих подопечных, а на медицинский персонал и, в частности, врача клуба Еву Карнейро. Жозе не понравилось, как женщина выскочила на помощь Эдену Азару, оказавшемуся на газоне после жесткого стыка. "Даже врачи должны понимать игру. Такое опрометчивое решение оставило нас вдевятером в ключевой момент игры", - бесновался Жозе, сразу отстранивший Еву от матчей "Челси". По слухам, Карнейро сейчас пытается подать на "Особенного" в суд и готова вот-вот уйти в другой клуб.  

"Этот результат – фальшивка. Во втором тайме мы были значительно более классной командой. У "Манчестер Сити" возникли большие проблемы, тогда как у нас получалось абсолютно все"

Моуринью и все остальные явно смотрели разные игры. Жозе весь уик-энд жил в какой-то своей реальности, постоянно возвышая собственных футболистов. Но параллельно с этим все видели, как "Манчестер Сити" уверенно сминал принципиального соперника, забивая один гол за другим. Асмиру Беговичу пришлось трижды доставать мяч из сетки, а форварды "Челси" так и не смогли хотя бы раз огорчить Джо Харта. "Челси" проиграл матч, в котором уже решалось многое в борьбе за титул. Правда, как очень любит говорить Жозе: "Это Англия. Здесь все теряют очки". Даже это поражение не было для "синих" фатальным, ведь упущенное можно было наверстать уже в самых ближайших встречах.

"Я не настроен праздновать свой сотый домашний матч в Премьер-лиге. Вот если мы проиграем, тогда, пожалуй, обязательно куда-нибудь схожу"

И они проиграли! "Кристал Пэлас" приехал на "Стэмфорд Бридж" и доставил "Челси" массу проблем. Примечательно, что сетовать в этом поражении на слабую трансферную активность клуба Жозе Моуринью больше не мог. К этому моменту его коллектив уже пополнил Педро, успевший принести "Челси" единственную в сезоне победу над "Вест Бромвичем". В проигранном же матче с "Кристал Пэлас" единственным светлым пятном выступил Радамель Фалькао. Но даже это не могло порадовать Жозе. Его своеобразный юбилей был испорчен. Правда, доподлинно не известно, пошел ли "Особенный" куда-нибудь развеяться, либо опять начал придумывать глупые ответы на интересующие общественность вопросы.

"Будьте уверены: в следующем сезоне "Челси" не будет играть в Чемпионшипе"

Ирония? Да. Элемент шутки? Немного. Но в каждой шутке всегда есть доля правды. Матч с "Эвертоном" должен был стать для "Челси" шагом вперед, а вместо этого "синие" потерпели третье поражение в сезоне. Такого от команды Моуринью не ожидал никто. Конечно, состав "Челси" слишком далек от того, чтобы команда хотя бы в мыслях допускала нахождение ниже зоны еврокубков. Однако сейчас ситуация такова, что подопечные Жозе Моуринью попали в крутое пике, из которого никак не могут вырулить. Интересно, хватит ли у Романа Абрамовича терпения на еще несколько поражений подряд?  

"Я недоволен и рад тому, что недоволен нашим нынешним положением. Я не хочу уходить из "Челси", а клуб меня не уволит. Если кто-то думает иначе, то он просто не знает ситуацию"

Перед началом сезона Жозе Моуринью продлил контракт с "Челси" до 2019 года. Но тогда Роман Абрамович вряд ли мог заглянуть в будущее и увидеть, как его клуб начнет сезон. Жозе Моуринью со своей работой  сейчас действительно не справляется. Против "Челси" все соперники выходят играть предельно мотивированно, ведь проиграть чемпиону не страшно, а вот когда проигрывает сам чемпион - успех. Сейчас Моуринью и правда близок к уходу из клуба, хотя в тот же момент и далек от него. Все мы знаем, как ревностно Абрамович относится к Лиге чемпионов. Провал в чемпионате он может горячо любимому специалисту и простить, а вот если "Челси" опростоволосится в Европе, то у португальца возникнут большие проблемы. Матч с "Маккаби" состоится уже в эту среду. Возможно, эта игра станет одной из последних для Жозе Моуринью у руля "Челси".  Только сам он об этом, похоже, даже не догадывается.

"Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо". Как Жозе Моуринью ругается со всем миром

Англия. Премьер-лига Англия Челси Эвертон Кристал Пэлас Манчестер Сити Бегович Асмир Педро Фалькао Радамель Куртуа Тибо Венгер Арсен Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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proеzd2
1442246463
фото канешна просто жесть .
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Оззи
1442256457
Автор может быть послан [мат]!!!!!!!А Челси еще продемонстрирует кто есть кто!!!Вперед аристократы!!!А эта [мат] статья,вместе с автором, - [мат]!!!Не давайте ему больше писать!!!Моуриньо - красава!
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Андрей Мисюк
1442257391
Только одно слово напрашивается - "идиот"...
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dzvinka
1442258504
статья очень хорошая, и действительно - последним критерием и показателем для Абрамки будут результаті команды в ЛЧ.
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El_Chori
1442288740
Как же я рад! Держу кулачки!
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Positive141
1442313784
Скучный Мудила!
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FCSM-Forever
1442377143
Давай Мавр покажи себя!
Ответить
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