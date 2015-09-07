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    «Этой сборной кранты!». Что бы написали Уткин, Бубнов, Рабинер и Дудь о победе при Капелло


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    Голосов: 1
    07.09.2015 12:03
    «Бомбардир», вдохновленный творчеством любимых авторов, попробовал представить их возможные тексты на тему победного матча сборной России, если бы ее до сих пор тренировал Фабио Капелло.

    Леонид Слуцкий всех убедил, что все хорошо. Но представьте на секунду, что такого результата со шведами мы бы добились под руководством Фабио Капелло. Уверены, тогда российские СМИ писали бы по-другому. "Бомбардир", вдохновленный творчеством любимых авторов, попробовал представить их возможные тексты по теме сборной.

    "Спорт-Экспресс ". Игорь Рабинер*

    Сборная России: те же яйца, только с тремя очками

    Хмурые 40 тысяч болельщиков, выбравших в день Москвы футбол, грустно смотрели на табло, позабыв об игре сборной. Они, как и я, прекрасно понимали: злодей-секундомер теперь – главная надежда Фабио, который с ухмылкой нам скажет, что мы взяли три очка. Таймер отсчитал 94 минуты и зафиксировал победный счет. Но осадочек остался… Да, взяли три очка, но и все стулья Остап Бендер тоже нашел, но толку-то?! Мы на третьем месте, ребята!

    Сборная разыграла пару неплохих комбинаций, забила гол, но после – задрожала, будто почувствовала, как начинают запотевать очки главного тренера. Последние минуты – и вовсе пожар-кошмар! Дзюба и Кокорин уже еле волочили ноги, губили шикарные возможности (спасибо шведам за подарки ко дню столицы), а тренер выпускает Кузьмина (да-да, 34-летнего дебютанта сборной), пятого защитника и совсем позабыл о Глушакове, который мог бы добавить спокойствия опорной зоне. Повезло российской сборной, но Госпожа Фортуна заглянет ли в Лихтенштейн, где, кажется, просто не будет?..

    Конференция Василия Уткина

    Я тебя не дзюблю. Почему сборная все равно проиграла

    Когда Дзюба забил гол, я уже доделывал стейк, но даже не отреагировал на крик коллег; не убежал от сковородки в комнату с телевизором. Потому что мне все равно. Я периодически начинал смотреть этот матч и понимал, что мне вообще пофиг. Параллельно играли братья-украинцы и братья-белорусы, и если бы не работа, обязательно переключил, а счет в Тушино узнал в интернете.

    Очень много немотивированных передач верхом. Никакущий Кокорин. Опять скрипит старым седлом оборона. Вам помочь, или вы сами продолжите? Ок, мы победили. Точнее – они. Я вообще стейк доедал, пока один Акинфеев летал по раме. А народ обманули – им подарили результат, а не футбол. Вы бы радовались, принеси папа домой на новый год елку, но без игрушек – вот пусть стоит голая, пахнет и все.

    Наша "елка" пахнет стыковыми матчами. А после них, как правило, пахнет уже не лесом, а чем-то не очень приятным. На букву "Ф", если стесняетесь. На букву "Г", если уже не боитесь называть вещи своими именами.

    Sports.ru. Юрий Дудь

    "Этой сборной кранты!". Прогноз от самого загадочного футболиста Руси

    Один русский футболист-гей из Нальчика написал мне перед матчем: "Этой сборной кранты!". Я не понимал, что он имел в виду: выигрываем и при Капелло показываем относительно неплохой футбол за последнее время. Меня полдня мучило его сообщение – почему этой сборной кранты? Он ответил только утром: "Ей не кранты, ей крантушечки!))))", а затем подробное объяснение.

    И я объявляю конкурс. Напишите в комментариях: кто этот футболист и почему у российской сборной нет будущего. Победитель получит майку Романа Муна, в которой он пришел ко мне на собеседование.

    Eurosport.ru. Любой автор

    А, Капелло! Как сборная опять хреново сыграла

    "Эти твари не имеют права так играть!" – рядом сидел какой-то усатый дед и громко чавкал чипсами. Ощущение было, что всех бесит этот футбол. Ребята лонгболлят, распиаренный Ибрагимович не напрягал оборону, а Капелло с видом среднего профессора европейского города что-то громко подсказывал. Кому – непонятно, но было забавно. Наш дорогой итальянский дедушка с каждой минутой матча терял свои вожжи и, кажется, уже готов был скорее просить деньги у Мутко, который сидел в випе и шептался с Леонидом Федуном.

    Мы опять обосрались, и стоит это признать. Нам чуточку повезло, но это лишь сучка-удача повернулась к нам правильным местом.

    Sportbox.ru. Александр Бубнов

    Запись эфира на сайте Sportbox.ru

    Я тут это…Еще расшифровку ТТД не делал, но сколько брака было, ты видел? Блин, ну ты понимаешь, сколько мы этому Капелле денег даем, и столько процентов брака! Куда Шатов бежал, ты видел? Да вообще на фланге спрятался! Куда его Капелло бежать заставил? Вообще ужас просто.

    И куда Широков и Жирков выходили?! Ты слышал, что они тренировку пропустили перед Лихтенштейном? Да Капелло вообще две ключевые позиции чуть не загубил нам! Бесков говорил нам, что больные диспетчеры и фланговые защитники – враги команды!

    Так…Ну, Акинфеев – вообще двойка. Не, ну ты видел эту рекламу с Яшиным? Да ему до Яшина, как Линекеру до меня! ХАХАХАХАХАХА! Ой, умора! И ты смотри: как он защитниками управляет – за такое из сборной Советского Союза выгоняли на раз-два.

    - Но он спас пару раз…

    - Кого он спас?! Капеллу он спас, блин, а не сборную. Защитники после такого матча должны серьезно поговорить. Игорь, ты кем управлял: защитой или грузчиками, которые тебе пластинки "Руки вверх" тащат? ХАХАХАХАХА!

    Что бы написали в твиттере*

    *весь текст (и все твитты) является исключительной фантазией редакции «Бомбардира» и ни в коем случае не хочет оскорбить упомянутых здесь авторов. Мы ценим и уважаем труд этих людей и с большим удовольствием будем рады видеть их настоящее творчество на нашем ресурсе. По вопросам сотрудничества обращайтесь на jobs@bombardir.ru

    Все, что пока умеет писать "Бомбардир":

    Руслан Нигматуллин: «Удивительно, что Кузьмин дебютировал в сборной только сейчас»

    5 главных выводов из игры Россия - Швеция

    «Ибрагимович понял, что ловить здесь нечего, и заменился». Какие возможности показала нам новая сборная России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФПЛ, Страница Игоря Рабинера на Facebook, Страница Юрия Дудя на Facebook, Иван Адаменко
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +6019

      Enter2006 9 сентября 2015, 01:19

      Осенний психоз? Опять ждать новостей что кто-то спрыгнул с какого-то этажа из-за неуравновешенной психики? Не нагнетайте, всё не так уж "хреново". Жизнь продолжается и весна ещё будет :)))

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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 8 сентября 2015, 13:37

      Ну Бубнова видно не слушает... Бубнов никогда вратарям оценки не ставит, да и особо их игру не комментирует...

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      Рейтинг: +71

      stas-kst 8 сентября 2015, 11:28

      осеннее обострение у сочинившего сие произведение....

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      Рейтинг: +14

      Профик1986 8 сентября 2015, 09:55

      бред такой что хуже не придумать! вмсто того чтоб футбольный сайт поддержал сборную поддержал тренера которым сейчас не легко и все прекрасно понимают что тут системный кризис. Вместо того чтоб поблагодарить Слуцкого который взял сборную в разгар сезона которая только и критикуется всеми подряд наш великий сайт решил еще и обгадить Слуцкого. Вот он "настоящий патриотизм"

      0
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      Рейтинг: +93

      pravda 8 сентября 2015, 09:09

      Что вы тут вякаете!? Кто вам сказал, что статья наполнена смыслом, с философскими рассуждениями и т.д.!? Статья-прикол, очень даже читабельная, в заголовке ведь написано же, что это фантазии автора...короче, тугодумы лесом.

      0
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      Рейтинг: +100

      borsch123 7 сентября 2015, 21:40

      Пародируйте дальше)

      1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 7 сентября 2015, 20:45

      бред сивой кобылы

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      Рейтинг: +193

      westerose > yanedo 7 сентября 2015, 22:15

      Смысл статьи в том что какого тренера не приглашай, толку все равно не будет. Не в тренере дело! Любую африканскую сборную с пальмы снять и те деньги вложить которые вкладывались на протяжении последних 10 лет в РФС и уже были бы чемпионами мира.

      2
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      Рейтинг: +19

      Dmtry 7 сентября 2015, 20:28

      Нормально получилось для разнообразия. Пробуйте ещё

      2
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      Рейтинг: +20

      Djamal67 7 сентября 2015, 19:10

      то кто критиковал Слуцкого..не понимает что такое футбол..Слуцкий за 5 деней собрал комманду и указал им играть на 100 % и они этого выполняли и было видно как они прессинговали...у Дзюбы было очень много моментов и не сумел обрабатывать мяч как нужно..и у Кокурина был в конце 100% момент и незабил..Широков и Жирков и Дзагоев и Динесов играли очень хорошо..и Даже Акинфеев..хотя я предпочитаю Лодыгин..из вызванного состава..самотдача было видно в коновке да устали ну Слукий игрл 5 в защите с 3 центральных зщитников и это хорошо..он исправить ошибки которые были в конце...он добил 3 очков и это то что нужно...до чемпионат мира еще успеет строить коммнду..нжно конструктивная критика не тупая в адресс россисского тренера..где паториотизм у этих критикеров

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      Рейтинг: +13

      Миштаврик 7 сентября 2015, 19:02

      Бредятина-отсебятина. Никакой смысловой нагрузки данная стать не несёт

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      Рейтинг: +59

      FeelSplean > Миштаврик 7 сентября 2015, 20:19

      А как же юмор? Неужели мы не можем просто поднять настроение нашим читателям?

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      Рейтинг: +193

      westerose > Миштаврик 7 сентября 2015, 22:11

      Она и не должна нести. Это спортивно юмористический портал.

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