Как изменились «Барселона» и «Севилья»

<p><em>«Бомбардир» анонсирует матч за Суперкубок Европы – трофей, интерес к которому всегда ниже, чем к участникам матча за него. Сегодня вечером его оспорят две испанские команды - «Барселона» и «Севилья».</em></p> <p>Давайте уже будем откровенны: Суперкубок – абсолютно бесполезный турнир, на который не плевать только заинтересованным болельщикам. Когда матч проводили в Монако, он хотя бы напоминал какую-то жутко пафосную футбольную тусовку, главной программой вечера в которой всегда будет футбол с участием хороших команд. Уже третий год УЕФА возит Суперкубок по разным странам, и это позволяет увеличить количество неравнодушных к матчу на 30-50 тысяч.</p> <p>Но при этом турнир лишился тех оттенков своей элитарности, которыми обладал ранее. Если исключить финалы с участием ЦСКА и «Зенита», то не получится вспомнить ни одного суперкубкового матча именно по признаку зрелищности. Это всегда встреча, в которой главный интерес – как выглядят прошлогодние триумфаторы Европы сейчас, спустя 2,5 месяца лета. И чем больше изменений случилось в составе, тем для игры лучше.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439301479_3.jpg" style="width:720px" /></p> <p> </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Летний шоппинг</strong></span></p> <p>И в этом плане «Севилья» находится в более выгодном положении. Каникулы андалусийский клуб провел в духе бунтующего школьника: вытянулся, загорел и даже сделал парочку татуировок. Нет уже в команде автора дубля в финале Лиги Европы Карлоса Бакки. Нет одного из открытий прошлого сезона Алейша Видаля. Даже молодого чилийца Рабельо нет – психанул парень и поехал губить талант в Мексику. Со второй попытки нашел себе новый клуб и мощный опорник Мбиа – турецкие берега нынешним летом крайне гостеприимны.</p> <p>Приобретений у «Севильи» куда больше, что объясняется необходимостью в ближайшем будущем пытаться одинаково успешно играть не только в чемпионате Испании, но и Лиге чемпионов. Когда у тебя две лигоевропейских победы подряд, проваливаться в главном клубном турнире континента недопустимо. И спортивный директор «рохибланкос» Рамон Мончи вряд ли этим летом спал больше, чем пару часов в сутки. Результатом его активной деятельности стал приход перспективного опорника Стевена Нзонзи. Или все еще талантливого, но не раскрывшегося вингера Гаэля Какута. Совсем за копейки удалось приобрести у «Милана» Адиля Рами и Мариано из «Бордо» – защитная линия сразу получила необходимую для ротации глубину.</p> <blockquote> <p><em>Суперкубок – абсолютно бесполезный турнир, на который не плевать только заинтересованным болельщикам. Когда матч проводили в Монако, он хотя бы напоминал какую-то жутко пафосную футбольную тусовку, главной программой вечера в которой всегда будет футбол с участием хороших команд. Уже третий год УЕФА возит Суперкубок по разным странам, и это позволяет увеличить количество неравнодушных к матчу на 30-50 тысяч</em></p> </blockquote> <p>Однако все ключевые сделки вообще не стоили «Севильи» трансферных денег. Чиро Иммобиле арендован у «Боруссии» за символические 3 миллиона. Опытнейший датчанин Крон-Дели приехал из Виго свободным агентом. На таких же правах забрали у «Хетафе» Серхио Эскудеро.</p> <p>И, конечно, Коноплянка. Одна из самых надоевших историй лета. Украинский вингер оказывался то в «Стоке», то «Валенсии», то в «Севилье», то в «Ливерпуле». Мончи выступал с официальной позицией, что его клуб слишком горд и выходит из переговоров. Ага, как же. Именно в «Севилью» Коноплянка в итоге перешел, сделав чемпионат Испании еще чуть более интересным для зрителей из Восточной Европы. Теперь даже те, кто желает Евгению провала, будут смотреть матчи «Севильи» ради оперативной реакции. Суперкубок Европы обещает стать для Коноплянки первой проверкой – Эмери доволен его игрой в предсезонных матчах и вероятность выхода с первых минут в Тбилиси весьма велика.</p> <p>Удачная работа со свободными агентами позволила «Севильи» серьезно укрепить резервы и обновиться, но при этом остаться по итогам трансферного окна в плюсе. За это в очередной раз надо петь хвалебные песни Рамону Мончи. Спортивного директора «рохибланкос» в июне звали работать в «Барселону», о чем он сам рассказал совсем недавно. Каталонцы получили отказ, а болельщики андалусийцев – веру в непоколебимость нынешнего курса. Только там «Севилья» сможет не только вернуться в число лучших команд Испании, но и начать активно вмешиваться в борьбу за титул.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439301339_CMD1_NgUkAA6h_e.jpg" style="width:720px" /></p> <p> </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Волна успеха</strong></span></p> <p>Если бы не эйфория от трех трофеев прошлого сезона, нынешнее лето для «Барселоны» можно было назвать едва ли не ужасным. Запрет на регистрацию игроков от ФИФА, победа находящегося под следствием Жозепа Бартомеу в выборах президента. Непонятная политика и тактические ходы Луиса Энрике – кислый десерт, от которого нельзя отказаться. До сих пор нет объяснения многоходовочке с покупкой Алейша Видаля и последовавшим за ней продлением контракта с Дани Алвесом. Окей, до января Видаль играть не сможет, но потом-то вернется. И опять будет перебор игроков на одну позицию. Алвес вдобавок перед новым сезоном взял себе чуть ли не священный для нынешних фанатов 6-й номер. Но теперь от игрока с «шестеркой» на спине болельщики будут видеть не филигранные передачи, а беспощадные в своей бесполезности навесы.</p> <p>Правый фланг обороны «Барсы» все лето выглядел крайне странно. Пока Алвес отдыхал после Кубка Америки, на краю успел поиграть не только привычный затыкатель дыр Адриано. Там обнаруживался и бразилец Доглас, сразу успевший сломаться на пару месяцев. И даже когда-то считавшийся центральным полузащитником Серхи Робертом. Если раньше Энрике предпочитал экспериментировать со всей командой в целом, то сейчас его опыты касаются только отдельной позиции – это уже определенный прогресс.</p> <p>К сожалению, в своих поисках идеального латераля и просьбах о приобретении Арды Турана Лучо совершенно забыл о каталонской гордости – воспитанниках «Ла Масии». В прошлом сезоне вторая команды «Барселоны» вылетела из адекватной по уровню Сегунды. И теперь главных звезд «Барсы-Б» надо либо оставлять в основе, либо отправлять по арендам. Иначе зачахнут.</p> <p>Во время предвыборных дебатов на пост президента «блаугранас» было произнесено много бреда. Но звучали и здравые мысли. Например, несколько сомнительно гордиться своей кантерой клубу, где последним заигравшим в основе к данному моменту воспитанником является Сержио Бускетс. И было это в 2008 году. Жорди Альба не считается – его раскрыла «Валенсия». Все остальные выходцы «Ла Масии» появлялись на несколько встреч, после чего исчезали.</p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=436073" target="_blank">Пиар менеджера. Как Жозеп Бартомеу выиграл выборы президента «Барселоны»</a></strong></p> <p>Сейчас в «Барселоне-Б» есть минимум два полузащитника, готовых бороться за место в основе: Серхи Сампер и Ален Халилович. Оба ни разу не вышли в стартовом составе за всю предсезонку, но при этом отпускать их в аренду «Барса» не намерена из-за боязни кадрового кризиса. В случае ухода Педро ему на замену Энрике хочет выставить не Мунира или Сандро. Ни Траоре, едва не укатившего в «Ливерпуль». Он хочет купить 28-летнего Нолито, чье появление в основе так же не стоит ждать раньше января. Вдвойне удивительно вспоминать, что Лучо начинал тренерскую карьеру в «Барселоне» именно с работы в молодежной команде. Стремлений развивать таланты сейчас не видно и близко.</p> <p>Против «Севильи» в Суперкубке ждать экспериментов не приходится. Выйдут все сильнейшие и здоровые. В смысле, участники финала Лиги чемпионов, но без Неймара и Альбы. Испанец повредил мышцу в товарищеской игре против «Ромы». А бразилец умудрился заболеть свинкой. Если прошлое лето «Барселоны» напоминало период вечного поиска, то сейчас все больше кажется, что план Энрике максимально прост: «Ничего не трогаю, а то сломаю». </p> <p><a href="https:///online/79721"><strong>«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча за Суперкубок УЕФА между «Барселоной» и «Севильей».</strong></a></p>