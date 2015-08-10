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Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной Леонида Слуцкого

<p><em> Сборная России обзавелась тренером, и радует, что вся перманентная болтовня по этому поводу закончилась. Но пора задаться другим, более страшным вопросом: как будет играть команда Слуцкого? «Бомбардир», вспоминая главные составы ЦСКА последних лет, пытается ответить на этот вопрос.</em></p> <p> </p> <p> </p> <div><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>Вариант №1. Здесь и сейчас</strong></span><br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/opKpXqFHAFk.jpg" style="height:425px; width:340px" /><br />  </div> <p> </p> <p> </p> <div>Сразу же давайте отбросим некоторые спорные моменты. Во-первых, Акинфеев для Слуцкого – номер один. Таковым Игорь Владимирович был и при Капелло, и останется при другом любом тренере. Можно показывать пальцем на Лодыгина и даже на Митрюшкина, но все дискуссии, возникающие после новой ошибки Акинфеева, Слуцкого никогда не интересовали. <br />  </div> <div>В центре защиты тоже все более-менее ясно.  После летней предсезонки Игнашевич еще на пару йот сдал – ничего удивительного, это возраст, и лучшие качества Сергея, при всей нашей снисходительности, четче проявляются в видеоархивах, а не на поле в 2015-м году.  Березуцкие тоже ЕГЭ не сдавали, но Игнашевичу 33 было четыре года назад.  Сами посчитайте, сколько Сергей на высоком уровне отыграл практически без замен. Поэтому, если ничего не случится как с Австрией, братья будут выслушивать претензии Акинфеева и ближайшей осенью, и, будем верить, французским летом следующего года.<br />  </div> <div>По флангам тоже нет вопросов. Смольников – сильнейший на своей позиции, а Набабкин за последний сезон круто раскрылся и перестал ходить в лимитчиках.  Правда, Леонид Слуцкий сделает такой выбор, если действительно захочет свой армейский мирок перенести на рельсы национального уровня.<br />  </div> <div>Дальше – чуть сложнее. Слуцкий привык к стабильному ЦСКА: пышного выбора нет, но 15 футболистов с редкими перепадами постоянно подтверждают свое качество. Леонид Викторович  понимает, где находится потолок его команды, но и прекрасно знает – парни в красно-синих футболках вряд ли начнут повторять фокусы московских коллег, которые, при этом, значительно больше получают. Поэтому в первом варианте попытаемся выстроить схему, повторяющую модель игры нынешнего ЦСКА. <br />  </div> <div>И тут сразу спорное, но авторское мнение: ключевой игрок армейцев не Еременко, а Понтус Вернблум – суровый швед, без которого у ЦСКА опорная зона превращается в вакуум, нервирующий центральных дефов. Среди российских игроков в голову приходит лишь один аналог – Дмитрий Тарасов. Цепкий, не очень изобретательный, любимое хобби – собирать карточки. Вернблума тоже так характеризуют, но почему-то именно веселый скандинав стал главным разрушителем РФПЛ. И это заслуга тренера.<br />  </div> <div>В роли Натхо видится Роман Широков – оттянутый распасовщик, у которого проблемы со скоростью, но грамотные передачи и умение бить пенальти перекрывают легкоатлетические задатки. <br />  </div> <div><img alt="" src="https:///images/upload/image_orig_73065.jpg" style="height:480px; width:720px" /><br />  </div> <div>Атакующая тройка в  ЦСКА – шустрая и с одним "мозгом" Романом Еременко. В сборной (и во всех других наших схемах) им будет Олег Шатов. Уж извините, но другого варианта пока  не предвидится. Миранчук все еще ненадежный тинейджер, а остальные футболисты (например, Олег Иванов) либо стареют, либо просто не умеют эффективно пахать.<br />  </div> <div>Нет, мы не забыли про Алана Дзагоева – для Слуцкого он основной игрок. Но в современном ЦСКА Алан любезно отдал одеяло главаря атаки Еременко, предпочитая играть отрезками: ускориться, поучаствовать в неожиданной "стенке", хлестко лупануть с 20-и метров – это пожалуйста. При этом Дзагоев не лидер и в новой сборной будет настроением, за которым желательно хорошенько следить.<br />  </div> <div>Алан Касаев – маленький сюрприз в этой расстановке. Не понятно, почему он не наигрывался в основу: возможно травмы, старые проблемы с лишним весом и отсутствие соревновательной практики нон-стоп. Тем не менее, Касаев один из немногих российских футболистов, кто не начинает креститься при слове "дриблинг". Он чем-то походит на Тошича, у которого тоже есть не самые прекрасные периоды в карьере.  <br />  </div> <div>Можно долго думать, кто может быть страйкером по типу Мусы, но, пожалуй, такая фигура национальной команде не нужна. У нас плохи дела с нападающими, и надуманный креатив в данной ситуации ни к месту. Кокорин не похож и на Думбия, но его способности чуть ближе Слуцкому, чем таранная бойкость Дзюбы.<br />  </div> <div><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>Вариант №2. Взгляд назад</strong></span><br /> <br /> <strong><img alt="" src="https:///images/upload/W1e6lQkwO5Y.jpg" style="height:425px; width:340px" /></strong><br />  </div> <div>ЦСКА-2013 был сильнее золотого состава 2014-го. Вагнер радовал голами и косичками, Эльм с Вернблумом родили идеальную (по меркам России) связку в центре поля, а Хонда еще не начал учить итальянский язык. <br />  </div> <div>В сборной России можно использовать ту интересную концепцию. Не будем второй раз про оборону (она неизменна), а вот с нападением можно поэкспериментировать. И сразу же огорошим: роль дирижера будет закреплена за Павлом Мамаевым. В том ЦСКА он уже практически не играл, но при надобности заменял Хонду. В "Краснодаре" некогда потенциальный игрок "Манчестер Юнайтед" окончательно закрепился в основе и отлично вписался в бразильскую бригаду.<br />  </div> <div>В полузащите стоит оставить "Вернблума" Тарасова, но вот на Эльма больше похож Глушаков, а не Широков. По нашей выбранной логике правильнее поставить Дениса.<br />  </div> <div><img alt="" src="https:///images/upload/image_orig_73875.jpg" style="height:480px; width:720px" /><br />  </div> <div>Кокорин-Дзюба не совсем тоже, что и Вагнер-Думбия, но предлагаем вспомнить матч в Стокгольме – последнюю игру эпохи Капелло, за которую не было стыдно. Пожалуй, именно химия двух главных форвардов страны аж целых 45 минут давала надеяться, что наши ребята увезут из Швеции три очка. <br />  </div> <div>Если будет играть  Дзюба, Слуцкому нужно срочно вспомнить, как ЦСКА атаковал с Нецидом. Но у чеха в 2009-2011-х годах не было классных креативных партнеров,  и армейцы непривычно много забрасывали вперед. В сборной такой вариант не прокатит, и Артему придется чуть-чуть изображать Думбия: смелее лезть на защитников  и смещаться на фланги.<br />  </div> <div><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>Вариант №3. Без отсылок</strong></span><br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/Qjxa3wwnlxk.jpg" style="height:425px; width:340px" /><br />  </div> <div>На Слуцкого будут давить, спрашивая об особенностях отношений с игроками других клубов. Леонид Викторович в своей спокойной манере объяснит, почему ему плевать, с каких баз игроки приезжают тренироваться на стадион Стрельцова. Однако есть ощущение, что общественное давление помешает Слуцкому спокойно выставить против шведов Набабкина. Придется брать Дмитрия Комбарова. А в ближайшей перспективе и кого-то из Березуцких надо бы подвинуть, отдав место Новосельцеву или Дьякову.<br />  </div> <div>Глушаков, Жирков, Самедов. Вот еще футболисты, которые имеют особую ауру: при плохой игре за клуб все равно надевают бордовые футболки. Конечно, Слуцкий себе не враг и все такое, но Леонид Викторович и сам не особо падок на безумный риск. <br />  </div> <div>Предположим, что никто не удивится, когда в осенних играх выйдут знакомые люди, формирующие известные схемы. А вот как старая гвардия решит главную задачу этого года – больше вопрос мотивации и отдельных точечных решений. О глобальном изменении обоймы сборной Слуцкий будет думать уже в будущем, если выполнит невыполнимую миссию конца этого, бесславного года для сборной России.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437026" target="_blank">Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие </a></div> <div> </div>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Дзюба Артем Широков Роман Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (45)
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Старый Пью
1439204664
"Не к месту" пишется через "е": нЕ к месту. Т.е. слова "креатив", "концепция", "аура" автору известны, а вот правила русского языка - нет. :-( А о вариантах: "как нИ садитесь ..."
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Evgeny88
1439205006
касаев? кокорин? тарасов? вы гоните что ли
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Спартак-воин
1439210030
Акинфеев не мотивирован совершенно, да и стар...Лодыгин или Ребров по классу не хуже, а мотивации выше крыши.
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Hotspur55
1439212082
Что же автор курил, когда вставлял в схему Тарасова, я даже представить не могу. не говоря уже о Набабкине
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Serjinho
1439220041
до какого уровня должен опуститься футбол в стране, что в сборной основной кандидатурой рассматривается банка обороны конюшни, которая по 2 от нонейм команд в квалификациях пропускает...
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Диктор
1439221467
Беда будет -если он Акинфеева поставит в ворота-а этих двух братьев дубов в оборону.Под стать им и Тарасов-только ноги и умеет ломать.
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VIPded
1439230421
Поживём-увидим... )))
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siberon
1439231731
Ничего путного не выйдет, т.к. нет ни команды, ни тренера для ЧМ. Просто нет!
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vasian88
1439250765
я конечно все понимаю, а как же черышев. по-моему неплохой год он провел. автор без обид, но кажется про него забыл
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iggrok
1440314068
ВЫ ВСЕ КРИЧИТЕ ПРО ДВЕ ДУБИНЫ ВАСЯ ИГНА в защите, мне интересно что будет в 18 году на ЧМ ,кто заменит этих дубин? ведь нет талантливых молодых защитников сборной.
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