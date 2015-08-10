Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной Леонида Слуцкого

<p><em> Сборная России обзавелась тренером, и радует, что вся перманентная болтовня по этому поводу закончилась. Но пора задаться другим, более страшным вопросом: как будет играть команда Слуцкого? «Бомбардир», вспоминая главные составы ЦСКА последних лет, пытается ответить на этот вопрос.</em></p> <p> </p> <p> </p> <div><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>Вариант №1. Здесь и сейчас</strong></span><br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/opKpXqFHAFk.jpg" style="height:425px; width:340px" /><br /> </div> <p> </p> <p> </p> <div>Сразу же давайте отбросим некоторые спорные моменты. Во-первых, Акинфеев для Слуцкого – номер один. Таковым Игорь Владимирович был и при Капелло, и останется при другом любом тренере. Можно показывать пальцем на Лодыгина и даже на Митрюшкина, но все дискуссии, возникающие после новой ошибки Акинфеева, Слуцкого никогда не интересовали. <br /> </div> <div>В центре защиты тоже все более-менее ясно. После летней предсезонки Игнашевич еще на пару йот сдал – ничего удивительного, это возраст, и лучшие качества Сергея, при всей нашей снисходительности, четче проявляются в видеоархивах, а не на поле в 2015-м году. Березуцкие тоже ЕГЭ не сдавали, но Игнашевичу 33 было четыре года назад. Сами посчитайте, сколько Сергей на высоком уровне отыграл практически без замен. Поэтому, если ничего не случится как с Австрией, братья будут выслушивать претензии Акинфеева и ближайшей осенью, и, будем верить, французским летом следующего года.<br /> </div> <div>По флангам тоже нет вопросов. Смольников – сильнейший на своей позиции, а Набабкин за последний сезон круто раскрылся и перестал ходить в лимитчиках. Правда, Леонид Слуцкий сделает такой выбор, если действительно захочет свой армейский мирок перенести на рельсы национального уровня.<br /> </div> <div>Дальше – чуть сложнее. Слуцкий привык к стабильному ЦСКА: пышного выбора нет, но 15 футболистов с редкими перепадами постоянно подтверждают свое качество. Леонид Викторович понимает, где находится потолок его команды, но и прекрасно знает – парни в красно-синих футболках вряд ли начнут повторять фокусы московских коллег, которые, при этом, значительно больше получают. Поэтому в первом варианте попытаемся выстроить схему, повторяющую модель игры нынешнего ЦСКА. <br /> </div> <div>И тут сразу спорное, но авторское мнение: ключевой игрок армейцев не Еременко, а Понтус Вернблум – суровый швед, без которого у ЦСКА опорная зона превращается в вакуум, нервирующий центральных дефов. Среди российских игроков в голову приходит лишь один аналог – Дмитрий Тарасов. Цепкий, не очень изобретательный, любимое хобби – собирать карточки. Вернблума тоже так характеризуют, но почему-то именно веселый скандинав стал главным разрушителем РФПЛ. И это заслуга тренера.<br /> </div> <div>В роли Натхо видится Роман Широков – оттянутый распасовщик, у которого проблемы со скоростью, но грамотные передачи и умение бить пенальти перекрывают легкоатлетические задатки. <br /> </div> <div><img alt="" src="https:///images/upload/image_orig_73065.jpg" style="height:480px; width:720px" /><br /> </div> <div>Атакующая тройка в ЦСКА – шустрая и с одним "мозгом" Романом Еременко. В сборной (и во всех других наших схемах) им будет Олег Шатов. Уж извините, но другого варианта пока не предвидится. Миранчук все еще ненадежный тинейджер, а остальные футболисты (например, Олег Иванов) либо стареют, либо просто не умеют эффективно пахать.<br /> </div> <div>Нет, мы не забыли про Алана Дзагоева – для Слуцкого он основной игрок. Но в современном ЦСКА Алан любезно отдал одеяло главаря атаки Еременко, предпочитая играть отрезками: ускориться, поучаствовать в неожиданной "стенке", хлестко лупануть с 20-и метров – это пожалуйста. При этом Дзагоев не лидер и в новой сборной будет настроением, за которым желательно хорошенько следить.<br /> </div> <div>Алан Касаев – маленький сюрприз в этой расстановке. Не понятно, почему он не наигрывался в основу: возможно травмы, старые проблемы с лишним весом и отсутствие соревновательной практики нон-стоп. Тем не менее, Касаев один из немногих российских футболистов, кто не начинает креститься при слове "дриблинг". Он чем-то походит на Тошича, у которого тоже есть не самые прекрасные периоды в карьере. <br /> </div> <div>Можно долго думать, кто может быть страйкером по типу Мусы, но, пожалуй, такая фигура национальной команде не нужна. У нас плохи дела с нападающими, и надуманный креатив в данной ситуации ни к месту. Кокорин не похож и на Думбия, но его способности чуть ближе Слуцкому, чем таранная бойкость Дзюбы.<br /> </div> <div><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>Вариант №2. Взгляд назад</strong></span><br /> <br /> <strong><img alt="" src="https:///images/upload/W1e6lQkwO5Y.jpg" style="height:425px; width:340px" /></strong><br /> </div> <div>ЦСКА-2013 был сильнее золотого состава 2014-го. Вагнер радовал голами и косичками, Эльм с Вернблумом родили идеальную (по меркам России) связку в центре поля, а Хонда еще не начал учить итальянский язык. <br /> </div> <div>В сборной России можно использовать ту интересную концепцию. Не будем второй раз про оборону (она неизменна), а вот с нападением можно поэкспериментировать. И сразу же огорошим: роль дирижера будет закреплена за Павлом Мамаевым. В том ЦСКА он уже практически не играл, но при надобности заменял Хонду. В "Краснодаре" некогда потенциальный игрок "Манчестер Юнайтед" окончательно закрепился в основе и отлично вписался в бразильскую бригаду.<br /> </div> <div>В полузащите стоит оставить "Вернблума" Тарасова, но вот на Эльма больше похож Глушаков, а не Широков. По нашей выбранной логике правильнее поставить Дениса.<br /> </div> <div><img alt="" src="https:///images/upload/image_orig_73875.jpg" style="height:480px; width:720px" /><br /> </div> <div>Кокорин-Дзюба не совсем тоже, что и Вагнер-Думбия, но предлагаем вспомнить матч в Стокгольме – последнюю игру эпохи Капелло, за которую не было стыдно. Пожалуй, именно химия двух главных форвардов страны аж целых 45 минут давала надеяться, что наши ребята увезут из Швеции три очка. <br /> </div> <div>Если будет играть Дзюба, Слуцкому нужно срочно вспомнить, как ЦСКА атаковал с Нецидом. Но у чеха в 2009-2011-х годах не было классных креативных партнеров, и армейцы непривычно много забрасывали вперед. В сборной такой вариант не прокатит, и Артему придется чуть-чуть изображать Думбия: смелее лезть на защитников и смещаться на фланги.<br /> </div> <div><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>Вариант №3. Без отсылок</strong></span><br /> <br /> <img alt="" src="https:///images/upload/Qjxa3wwnlxk.jpg" style="height:425px; width:340px" /><br /> </div> <div>На Слуцкого будут давить, спрашивая об особенностях отношений с игроками других клубов. Леонид Викторович в своей спокойной манере объяснит, почему ему плевать, с каких баз игроки приезжают тренироваться на стадион Стрельцова. Однако есть ощущение, что общественное давление помешает Слуцкому спокойно выставить против шведов Набабкина. Придется брать Дмитрия Комбарова. А в ближайшей перспективе и кого-то из Березуцких надо бы подвинуть, отдав место Новосельцеву или Дьякову.<br /> </div> <div>Глушаков, Жирков, Самедов. Вот еще футболисты, которые имеют особую ауру: при плохой игре за клуб все равно надевают бордовые футболки. Конечно, Слуцкий себе не враг и все такое, но Леонид Викторович и сам не особо падок на безумный риск. <br /> </div> <div>Предположим, что никто не удивится, когда в осенних играх выйдут знакомые люди, формирующие известные схемы. А вот как старая гвардия решит главную задачу этого года – больше вопрос мотивации и отдельных точечных решений. О глобальном изменении обоймы сборной Слуцкий будет думать уже в будущем, если выполнит невыполнимую миссию конца этого, бесславного года для сборной России.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437026" target="_blank">Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие </a></div> <div> </div>