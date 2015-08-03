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«Спартак» - «Рубин» - 1:0. Фоторепортаж

<em><a href="https:///online/80934" target="_blank">«Спартак» снова выиграл благодаря голу Мовсисяна, а «Рубин» упал на дно таблицы</a>. «Бомбардир» посетил «Открытие Арену», чтобы запечатлеть самые важные моменты одного из центральных матчей тура. </em><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/IMG_8611 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /> <br /> <br /> Болельщикам "Спартака" в прямом эфире рассказывают, как сыграло "Торпедо" Валерия Карпина. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D4468 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> Юная фанатка уверена, что не опоздала на концерт и все-таки встретила участника группы Muse. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D5377 copy(1).jpg" width="720" height="361" alt="" /><br /> <br /> Игроки "Спартака" и без напоминания от ВКонтакте помнят, когда и у кого день рождения. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/IMG_8579 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> Кирилл Комбаров до сих пор не может поверить, что играет в основе не из-за схожести с братом. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/IMG_8595 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> Дмитрий Аленичев элегантно нарушил летний дресс-код клуба. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D4849 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> Болельщиков попросили убавить огонь...<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D4866 copy(1).jpg" width="720" height="431" alt="" /><br /> <br /> ... и они добавили дым. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D5257 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> Сергей Рыжиков знает, где прятать мяч, чтобы его не заметил соперник, - на самом видном месте. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D5226 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /> <br /> <br /> Зе Луиш в России меньше месяца, а уже окрылен спартаковским духом. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D4735 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> Артем Ребров готов отбивать любые мячи: и простые, и невидимые. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D5211 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> Магомед Оздоев не понимает: его-то за что...<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D5110 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> ... ведь жестко играл Кузьмин.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D4773 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> Болельщики "Спартака" признали Попова лучшим игроком июля,  и теперь болгарину надо соответствовать. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D4762 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> Судя по лицу, у Дениса Глушакова был очень тяжелый день. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D4925 copy(1).jpg" width="720" height="389" alt="" /><br /> <br /> Еще пара победных голов, и Юра Мовсисян будет так же крут, как и Джейсон Стетхэм. Тем более что внешне они уже похожи. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D4703 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> Вратарю иногда приходилось отдуваться за двоих. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D5432 copy(1).jpg" width="720" height="838" alt="" /><br /> <br /> Детям Комбаровых медведя уже мало. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/AD7D4563 copy(1).jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> Фанаты готовы аленить в своего нового главного тренера. 

Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Ребров Артем Комбаров Кирилл Мовсисян Юра Зе Луиш Билялетдинов Ринат Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
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Костя-ФК Барселона
1438636053
Рубин три игры - ноль очков
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mdu86
1438636256
К.Комбаров играет не из-за схожести с братом,а из-за лимита
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Кукуха
1438636325
Предпоследняя фотка - долго думал, что фотошоп))
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Busta Rhumes
1438670721
Да, у Рубина неплохой старт)
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Ira55927
1438676397
Спартак красиво играл..могли делать 3-0
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3eмлянин
1438881543
Скромно, но со вкусом
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iiiiiws
1439132622
а натальйя ктоэто вот эта девушка такая в тенеске с спартакским логотипом и нарисованым австрийским флагом?
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iiiiiws
1439132685
(я так, из природного интереса)
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