Трансферные слухи. Измайлов завершает карьеру, Вальбуэна возвращается во Францию

О завершающем карьеру Измайлове, тяжелой судьбе Божовича, самом странном трансфере «Ювентуса» и де-факто свершившемся переходе Черышева в «Ливерпуль» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

О завершающем карьеру Измайлове, тяжелой судьбе Божовича, самом странном трансфере «Ювентуса» и де-факто свершившемся переходе Черышева в «Ливерпуль» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».



Россия



Полузащитник Марат Измайлов готов завершить карьеру, заявил агент игрока Паулу Барбоза. У игрока сейчас имеется два предложения: одно из России, одно – из Саудовской Аравии. Сейчас Измайлов их рассматривает и в случае отрицательного ответа повесит бутсы на гвоздь. Последний сезон Марат провел в «Краснодаре», с которым завоевал бронзу ЧР.



«Лион» согласовал условия личного контракта с плеймейкером «Динамо» Матье Вальбуэна. Француз уже известил руководство москвичей о желании вернуться на родину; остается нерешенным лишь вопрос компенсации. «Динамо» хочет продать Вальбуэна не менее чем за 10 млн евро.



Нападающий липецкого «Металлурга» Андрей Титов может перейти во «Фрозиноне». Игрок уже вылетел в Италию на просмотр, сообщает липецкая пресса. Отметим, что в минувшем сезоне «Фрозиноне» пробилось в Серию А.



Таблица летних переходов РФПЛ Нападающий липецкого «Металлурга» Андрей Титов может перейти во «Фрозиноне». Игрок уже вылетел в Италию на просмотр, сообщает липецкая пресса. Отметим, что в минувшем сезоне «Фрозиноне» пробилось в Серию А.



Сербия



Наставник «Црвены Звезды» Миодраг Божович порывается уйти в отставку. К этой мысли его подтолкнули результаты команды на старте чемпионата: всего лишь 5 очков и место рядом с зоной вылета. Также «Црвена Звезда» уже вылетела из Лиги Европы.



Италия



Руководство «Реала» отказалось продлевать контракт с Пепе, сообщают испанские СМИ. Его следующим клубом может стать «Ювентус», которому предстоит заплатить за португальца 15 млн евро.



Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон близок к переходу в «Интер». Скорее всего, он будет обменян на защитника Жуана Жезуса. Напомним, буквально месяц назад Кальехон должен был стать игроком «Атлетико», но переговоры застопорились на самой финишной прямой.



Защитник «Гамбурга» Хайко Вестерманн, напрочь проваливший прошлый сезон, получил приглашение от «Ювентуса». Этот трансфер уже окрестили в Германии как потенциально один из самых странных за последние годы, сообщает Die Welt. В небольшом шоке и сам Вестерманн. «Я польщен таким интересом. Больше мне нечего сказать», - признался Хайко.



«Болонья» провела успешный раунд переговоров с агентом хавбека «Флуминенсе» Жерсоном. Создающие амбициозный проект болонцы опережают в борьбе за бразильца такие клубы, как «Милан», «Ювентус» и даже «Барселону».



Нападающий «Фламенго» Хосе Паоло Герреро может расторгнуть контракт со своим нынешним клубом. Поводом для этого послужит неожиданное предложение от «Интера»: миланцы сейчас как раз ищут ударного центрфорварда. Герреро известен по своим выступлениям за «Гамбург» в середине 2000-х. Также «Интер» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Саломона Рондона.



Таблица летних трансферов Серии А







Англия



«Ливерпуль» готов увеличить предложение по полузащитнику «Реала» Денису Черышеву до 20 млн евро. По слухам, сам россиянин уже выразил готовность перебраться на «Туманный Альбион». Вероятность сделки почти стопроцентная.



Голкипер «Наполи» Мариано Андухар может оказаться в «Миддлсбро». В прошедшем сезоне Андухар не раз допускал грубейшие ошибки, которые стоили неаполитанцам места в Лиге Чемпионов.



Таблица летних трансферов АПЛ



Испания Голкипер «Наполи» Мариано Андухар может оказаться в «Миддлсбро». В прошедшем сезоне Андухар не раз допускал грубейшие ошибки, которые стоили неаполитанцам места в Лиге Чемпионов.

Мадридский «Реал» готов провернуть очередную сенсационную сделку. В ряды клуба может вернуться Роберто Сольдадо – форвард, абсолютно потерявшийся в «Тоттенхэме». Сольдадо уже выступал за «сливочных» в середине 2000-х, но составить конкуренцию Раулю и Роналдо не сумел. Кроме того, наставник «Реала» Рафаэль Бенитес хочет видеть в своей команде защитника «Валенсии» Николаса Отаменди.