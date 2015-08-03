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Возвращение королей. Как в европейском футболе стартовал новый сезон

<em>В минувшие выходные Суперкубки Германии, Франции и Англии открыли новый сезон в Европе. «Бомбардир» показывает главные события, которые происходили вокруг первых игр - 2015/2016.  </em><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Суперкубок Германии </strong></span><strong><br /> <br /> "Вольфсбург" - "Бавария" - 1:1 (5:4 пен)<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Безымянныйд(1).png" width="580" height="314" alt="" /><br /> <br /> </strong>Баннер в память об игроке "Вольфсбурга" Жуниоре Маланде, погибшем 10 января в возрасте 21 года. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/10950535_1002220659820473_1645143905_n(1).jpg" width="580" height="470" alt="" /><br /> <strong><br /> </strong>На немецких стадионах разрешено пить пиво. Может быть,  поэтому у них там так много народу на футбол ходит?<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Безымянныйэ(2).png" width="580" height="356" alt="" /><br /> <br /> Омар Момани - о возвращении великого Лорда Бендтнера как главной причине проигрыша "Баварии". <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Безымялнный(1).png" width="580" height="474" alt="" /><br /> <br /> Твое лицо, когда тебя назвали физруком. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/150801_gewinn_supercup_3(1).jpg" width="580" height="323" alt="" /><br /> <br /> Второй трофей за три месяца. <br /> <br type="_moz" /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qoODncwZj1Q" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Суперкубок Франции</strong></span></p> <p><strong>"ПСЖ" - "Лион" - 2:0</strong><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/52120(1).jpg" width="580" height="387" alt="" /><br /> <br /> Тиаго Силва like a boss.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/10731983_1603905029882960_1160143921_n(1).jpg" width="580" height="431" alt="" /><br /> <br /> В "Лионе" ребята попроще. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/11417352_806041582847899_1178952905_n(1).jpg" width="580" height="489" alt="" /><br /> <br /> Главная особенность этого Суперкубка Франции - место проведения. Игру решили перенести в Канаду, в город Монреаль, на стадион "Сапуро". Обратите внимание на башню - примерно такая же скоро вырастет на строящейся арене московского ЦСКА. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/52209(1).jpg" width="580" height="387" alt="" /><br /> <br /> Защитник Серж Орье затмил и Кавани, и Ибрагимовича, и Лаказетта, за что увез домой приз лучшего игрока. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/11249732_1655116254724007_100273884_n(2).jpg" width="580" height="500" alt="" /><br /> <br /> Единственный, кому в самолете можно сидеть рядом со Златаном. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3_8jHVtaptw" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Суперкубок Англии</strong></span><strong><br /> <br /> "Арсенал" - "Челси" - 1:0<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/11371028_864914566895786_1289998411_n(1).jpg" width="580" height="440" alt="" /><br /> <br /> </strong>Болельщики на шоу, которое они никогда не забудут.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/11809849_1452574071735196_1557430621_n(1).jpg" width="580" height="324" alt="" /><br /> <br /> Ключевым моментом Суперкубка стал очередной раунд противостояния Жозе Моуринью и Арсена Венгера. В этой вражде впервые за много лет победил француз. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Безымянныйж(1).png" width="580" height="218" alt="" /><br /> <br /> Их отношения испортились настолько, что после матча они даже не пожали друг другу руки. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/5LVarjIPstA(1).jpg" width="500" height="502" alt="" /><br /> <br /> Событие всех выходных. "Я не признаю вторых мест", - сказал Жозе и выбросил свою серебряную медаль в толпу. Приз поймал этот радостный мальчишка, котороый по иронии судьбы является ... фанатом "Арсенала". Зато через несколько лет сможет выгодно продать трофей на аукционе. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Безымянныйю(1).png" width="580" height="164" alt="" /><br /> <br /> А после Моуринью набросил на пресс-конференции: "Лучшая команда проиграла, а самая обороняющаяся победила". Простой футбольный тренер из Португалии. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/1724414_113053195707521_565160810_n(1).jpg" width="580" height="473" alt="" /><br /> <br /> Эктор Бельерин помогает России уничтожать иностранные продукты. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pi4_KxObs1E" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <a href="https:///articles/?id=437571" target="_blank"><strong><br /> "Арсенал"  - "Челси". Как это было</strong></a></p>

Весь мир Арсенал Челси ПСЖ Бавария Бендтнер Никлас Ибрагимович Златан Венгер Арсен Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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VIPded
1438597450
Фото Хосепа впечатлило...)))
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AK--47
1438597772
На немецких стадионах сильный антураж.
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Busta Rhumes
1438601278
Пора уже и на наших стадионах разрешить продавать пиво)
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Кукуха
1438604083
Лицо Пепа неотразимо! :D
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leeito
1438605633
Неожиданный итог! Игра обещала быть интересной, но не тут то было...
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Костя-ФК Барселона
1438608007
Интересно сделали
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Ira55927
1438610248
Златан как всегда))
Ответить
Mr Siberian
1438630742
Берегись Европа) Лондонский Арсенал идёт)
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