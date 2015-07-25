Месси, Роналду, Мутко и еще восемь самых влиятельных людей мирового футбола

Известный спортивный канал ESPN составил список самых влиятельных людей футбола, в который вошли как действующие игроки, серьезные футбольные функционеры, так и министр спорта России Виталий Мутко. "Бомбардир" рассказывает о первой десятке людей, управляющих современными трендами игры №1.



№10 - Джанни Инфантино







Если вы хотя бы раз смотрели жеребьевку клубных турниров под эгидой УЕФА, то вам знаком этот бритоголовый мужчина, способный разрядить даже самую напряженную атмосферу. Многие называют его человеком, который отвечает за создание общего фона восприятия европейской ассоциации. Помимо организации вытаскивания шаров из корзин, Инфантино является активным борцом с расизмом и коррупцией в футболе – всякого рода закрытия трубин (привет, ЦСКА) без него не случаются. На счету швейцарца и целый ряд инициатив, принятых УЕФА: от систему обнаружения мошенничества при результатах матчей до увеличения учисла участников еврокубков от ведущих чемпионов.



№9 – Криштиану Роналду







Уже давным-давно Роналду - это больше, чем один из лучших игроков в футбол. Роналду – это бренд и гарантия популярности. Это 36 миллионов последователей в Twitter и 10,5 миллионов – на Facebook. Это пропаганда занятий спортом и постоянной работы над собой. Это – на данный момент единственный гарант лишения Лео Месси гегемонии в мировом футболе. Его знают дети и пенсионеры, отчаянные фанаты и далеки от игры домохозяйки. Да где была бы Ирина Шейк, не встреть она португальца? Вот именно.



№8 – Йозеф Блаттер







Зепп Блаттер часто производит впечатление побитого молью старичка, который все никак не наиграется в руководителя. Но именно этот человек превратил ФИФА в одну из самых влиятельных и обсуждаемых общественных организаций. Способы, которыми он пользовался для достижения величия, сейчас активно ставят под сомнение. Зимой его пост займет кто-то другой, но свое имя в историю футбола Блаттер уже вписал. А для нас он дорог, как минимум, горячей поддержкой идеи проведения чемпионата мира-2018.



№7 – Нассер Аль-Хелайфи







Катарские деньги, по мнению многих, прийдя в футбол, взорвали его. Все эти безумные траты и готовность заплатить любые суммы за нужного игрока. Экс-теннисист и член правительства Катара Нассер Аль-Хелайфи известен публике как владелец ПСЖ. Именно с появление восточного источника финансирования парижская команда начала обретать былое величие внутри страны и в Европе. При этом у владельца ПСЖ нет цели беспорядочно вкладывать в проект деньги. Он всячески стремится превратить парижан в узнаваемый по всему миру бренд. А от этого футбол вряд ли пострадает.



№6 – Флорентино Перес







Строитель "галактикос" и крушитель всех идеалов "Мадрида". При нем приходил Бекхэм и уходили Рауль с Касильясом. Он хвастался десятым Кубком чемпионов и увольнял тренеров после первой ошибки. Флорентино Перес управляет целой империей по имени "Реал Мадрид", не обращая внимания на общественное мнение. Он был чуть ли не первым, кто превратил футбол в бизнес, и продолжает пропагандировать свои взгляды до сих пор. Зидан, Фигу, Роналдо, Роналду – никто из них не надел был "сливочные" футболки без умения Флорентино в нужный момент не думать о деньгах, а просто платить.



№5 - Лионель Месси







Сеньор "Нет рекордов, которые я не побил". Мистер "Золотой мяч". Сэр "Гений футбола". Для кого-то чуть ли не представитель небес или другой планеты, а для кого-то – гном, за которого все делают партнеры. Месси далеко до Роналду в плане стремлений к медийности, но знают его не меньше людей на планете. Давно закончились в Аргентине попытки найти второго Марадону. Теперь все отчаянно пытаются отыскать нового Лео. Лицо симулятора FIFA, символ всех последних успехов "Барселоны". Его любят. Его презирают. Зато равнодушных нет.



№4 – Карл-Хайнц Румменигге







Если "Реал" – это "галактикос", то "Бавария" – ФК "Голливуд". Главный гегемон Германии держит марку стараниями председателя правления клуба Румменигге. Под его руководством мюнхенский клуб построил новый стадион и в рекордно короткие сроки погасил все задолженности по его постройке. При этом влияние Румменигге распространяется далеко за пределы баварских земель. Он является исполнительным президентом Ассоциации европейских клубов – организации, с которой считаются и УЕФА, и ФИФА. Например, именно это объединение добилось выплат компенсаций клубам за участие и получение травм игроками во время игр за свои национальные сборные.



№3 – Ричард Скадэмор







А вот этого человека большинство из вас может и не знать, но все без исключения знакомы с продуктом, который он создает. Речь об Английской Премьер-Лиге – самом богатом и престижном с финансовой точки зрения клубном национальном соревновании. Можно сколько угодно говорить, что в Испании больше талантливых футболистов, в Германии лучше атмосфера, а Франция как никто умеет показывать футбол. Самый дорогой чемпионат все равно в Англии. У них сидят экспертами Анри и Невилл. Они заключают рекордные контракты на телетрансляции. Стараниями Скадэмора весь мир знает, что такое "Ферги-тайм" и почему в "Ливерпуле" никто и никогда не будет один.



№2 – Жорже Мендеш







Если начать перечислять всех клиентов футбольного агента Жорже Мендеша, становится страшно. Достаточно остановиться на том, что именно он представляет интересы Жозе Моуринью и Криштиану Роналду. Если где-то случился безумный трансфер с игроком, родной язык которого португальский или испанский, вы знаете, кто получил с этого свой процент. С покупкой "Валенсии" бизнесменом Питером Лимом влияние Мендеша в футболе еще больше усилилось – именно он был главным проводником сделки. Он может взорвать трансферный рынок буквально парой звонков, что и делал далеко не один раз.



№1 – Мишель Платини







Считается, что именно Платини через полгода станет новым руководителем ФИФА, и тогда его статус самого влиятельного человека в футболе будет закреплен и формально. Но уже сейчас экс-легенду сборной Франции можно без всяких "если" считать персоной, от которой зависит развитие игры. Это он придумал финансовый фэйр-плей. Он расширил число участников чемпионата Европы и придумал проводить его в разных городах континента. Смелый реформатор и верный товарищ руководителей топ-клубов. Платини любит и умеет находиться в центре внимания, поэтому его лидерство в рейтинге не вызывает вопросов.



Бонус-трэк: Виталий Мутко. №35 в рейтинге







Удивительно, но не только внутри России ее министр спорта считается единственным человеком, который способен решить любой футбольный вопрос. Когда-то Виталий Леонтьевич поднимал "Зенит", затем звал в Россию Гуса Хиддинка. После этого была Олимпиада в Сочи, и в ближайшее время грядет возвращение в футбол в качестве хозяина "Дома Футбола". Он уверяет всех, что в России "ноу криминалити", и обещает провести лучший чемпионат мира в истории. Провоцирует смену лимита за несколько дней до начала сезона, подписывает и расторгает контракт с Фабио Капелло. Он везде. И всегда находит, что сказать. Пусть даже за эти слова его потом будут ненавидеть







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