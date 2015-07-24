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    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».


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    Голосов: 0
    24.07.2015 22:01
    О потенциальном новичке «Локомотива» из Бундеслиги, сумасшедшем предложении «Ливерпуля» по Ройсу и нежелании Хави Мартинеса играть за «Баварию» - в новом трансферном выпуске от «Бомбардира».
    О потенциальном новичке "Локомотива" из Бундеслиги, сумасшедшем предложении "Ливерпуля" по Ройсу и нежелании Хави Мартинеса играть за "Баварию" - в новом трансферном выпуске от "Бомбардира".

    Россия

    Левый защитник "Герты" Ронни покидает клуб. Главным претендентом на него считается московский "Локомотив". "Железнодорожники" попытаются оформить трансфер бразильца в ближайшие дни.

    "Спартак" провели новый раунд переговоров о трансфере Олега Иванова. О его итогах в прессе пока ничего не сообщается. Ранее "красно-белые" уже делали предложение "Тереку", но требования грозненцев "спартаковцы" посчитали завышенными.

    Таблица летних трансферов РФПЛ

    Италия

    Левый защитник "Атлетико" Гильерме Сикейра стал одним из трансферных приоритетов "Ювентуса". Туринцы подняли предложение до 12 млн евро. В прошедшем сезоне Сикейра отыграл за мадридцев всего один матч: он больше известен по своим выступлениям за "Гранаду".

    Голкипер "Арсенала" Войцех Щесны перейдет в "Рому". Эту информацию подтвердил лично Арсен Венгер. При этом француз подчеркнул: речь идет об арендном соглашении.

    Полузащитник "Шальке" Юлиан Дракслер согласился перейти в "Ювентус". Однако сделка может не состояться из-за разногласий клубов.
    Немцы хотят за него 30 млн евро, "Юве" же не готов раскошелиться более чем на 20.

    Экс-хавбек "Милана" Салли Мунтари, в июле ставший свободным агентом, получил роскошное предложение из Арабских Эмиратов. "Аль-Иттихад" готов заплатить опорнику за два сезона 10 млн евро.

    Талантливый голкипер "Аталанты" Марко Спортьелло близок к переходу в "Аякс". В амстердамском клубе рассчитывают, что главный "наследник Буффона" успешно заменит в воротах покидающего "Аякс" Яспера Силессена.

    Таблица летних трансферов Серии А



    Англия

    Форвард "Боруссии" Марко Ройс близок к переходу в "Ливерпуль". Англичане предложили за него 46 млн фунтов. Руководство дортмундцев уже одобрило потенциальную сделку, слово за самим Ройсом.

    Таблица летних трансферов АПЛ

    Германия

    "Арсенал" предпринял вторую попытку заполучить форварда "Реала" Карима Бензему. И снова неудачно. "Бензема останется в "Реале", информация – 1000 %" - заявил агент игрока. Теперь "Арсенал" сосредоточится на покупке Роберта Левандовского. За форварда "Баварии" "канониры" готовы заплатить 50 млн фунтов.

    Опорник "Баварии" Хави Мартинес попросил руководство выставить его на трансфер. Связано это с тем, что ряды мюнхенского клуба пополнил Артуро Видаль. Главными претендентами на Мартинеса считаются "Барселона" и "Реал".

    Таблица летних трансферов Бундеслиги

    Франция

    "Я мечтаю играть в МЛС. Футбол в Штатах развивается просто космическими темпами" - заявил Златан Ибрагимович. Но перед тем, как уехать в Америку, форвард "ПСЖ" поиграет за "Милан", с которым в ближайшие дни подпишет контракт.

    Таблица летних трансферов Лиги 1
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный инстаграм "Боруссии Д", Карима Бензема
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 25 июля 2015, 19:37

      Ронни Локомотиву не нужен, Иванову нет смысла менять Терек на Спартак, равные клубы. Буду рад возвращению Ибры в Милан!

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 18:45

      Хоть убейте но не представляю Роберта в Арсенале.

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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 25 июля 2015, 11:32

      Ройс в Ліверпулі....мрія, але, напевно, нездійсненна)

      0
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      Рейтинг: +12

      Maslenok 25 июля 2015, 09:10

      Пожалуйста,исправьте ""Арсенал" предпринял вторую попытку заполучить форварда "Реала" Карима Бензему",на Карима БенземА.

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      Рейтинг: +533

      Levadia 25 июля 2015, 07:47

      Хэррис намекал на приобретение нападающего,так что если приобретут Левандовски,то не удивлюсь.

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      Рейтинг: +790

      JI e x a 25 июля 2015, 02:45

      Если Роберта забрать, думаю, с таким составом можно и в ЛЧ шороху навести, не говоря уже за чемп. Но вряд ли он, конечно, пойдет в Арс....

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      Рейтинг: +18

      Молотобоец1895 25 июля 2015, 00:49

      Ройс только в МЮ!!! Боруссия распродается((

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      Рейтинг: +17

      Darya 24 июля 2015, 23:32

      Уже читала не одно опровержение о Ройсе в ЛФК. Бред это. Ройс не хочет покидать Боруссию, а ЛФК уже купили достаточно игроков в атаку.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 24 июля 2015, 23:06

      Про Левандовски насмешили конечно))))

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      Рейтинг: +293

      1897 24 июля 2015, 23:05

      Маротта с двадцатью млн.евро в кармане ищет топового треквартисту?!?Ну-ну,удачи!

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