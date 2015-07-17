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    Оресте Чинквини: «Мы с Капелло и дальше будем болеть за сборную России»


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    Голосов: 0
    17.07.2015 12:49
    На днях Фабио Капелло расторг контракт со сборной России. Его помощник Оресте Чинквини дал интервью итальянскому изданию TMW, в котором порассуждал, почему наш футбол переживает кризис, а также рассказал о дальнейших планах Дона Фабио.
    На днях Фабио Капелло расторг контракт со сборной России. Вслед за ним ушли и многие его помощники. Один из них – Оресте Чинквини – дал интервью итальянскому изданию TMW, в котором отказался признавать провал Капелло, порассуждал, почему наш футбол переживает кризис, а также рассказал о дальнейших планах дона Фабио.

    - Не считаете ли вы свою работу в России неудачной?

    - Мы два года прекрасно выполняли свою работу. Затем наступил Чемпионат Мира, где нашей задачей было выйти в плей-офф. Нам не удалось этого сделать, даже несмотря на то, что проиграли только один матч – сборной Бельгии. Мы неплохо стартовали в квалификации Евро-2016, добыли гостевую ничью в Швеции. Нашу судьбу решило двойное поражение от Австрии.

    - Россия еще поборется за Евро-16?

    - Мы надеемся на это. Австрия – хорошая команда, которая наверняка займет первое место. Но второе также дает право прямого выхода и мне хотелось бы, чтобы это место заняла Россия. Мы с Фабио и дальше будем переживать за российскую сборную. Несмотря ни на что, мы будем вспоминать этот опыт с позитивом. За эти годы футбол в России сделал скачок вперед: скоро здесь пройдет кубок мира, благодаря чему улучшается инфраструктура, строятся красивые стадионы.

    - В местных газетах разразилась настоящая полемика по поводу зарплаты Фабио.

    - Многие газеты выходили с заметками о его найме, но почему-то никто не говорил, что ему длительное время приходилось работать бесплатно. Фабио старался не обращать внимания на задержки зарплаты и продолжал работать на совесть.



    - Российский футбол в кризисе?

    - Он должен прогрессировать через жесткие реформы. В стране приняли новый лимит на легионеров для поддержки молодых игроков. Также российским игрокам необходимо поменять менталитет. Мы с Фабио обратили внимание, что почти никто из сборников не играет за границей. Единственным исключением стал Черышев из «Вильярреала».

    - Тяжело было преодолевать языковой барьер?

    - Было очень нелегко. Все «прелести» языкового барьера мы испытали на себе. Мы пытались давать указания самостоятельно, пытались передать нерв и эмоции… Но без переводчика нам все равно было никак не обойтись.

    - В России недавно работал Спалетти. Какого вы мнения о коллеге?

    - Для меня он - один из лучших тренеров. С ним «Зенит» каждый год завоевывал кубки, игроки при нем прибавляли как физически, так и психологически. Я думаю, он тоже столкнулся с языковой проблемой, которая помешала ему еще сильнее реализовать себя.
    Но несмотря ни на что, могу сказать: Россия дала нам многое.

    - Чем планирует заниматься Капелло?

    - Фабио не думает заканчивать карьеру. У него уже сейчас есть два или три готовых предложения.

    Спагетти-вестерн. Главные вопросы по уходу Фабио Капелло из сборной России

    Дон Миллионеро. Как российский интернет шутил об оставке Фабио Капелло

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +254

      Vector 18 июля 2015, 16:17

      Жаль... до банкротства РФС так и не довёл...

      1
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      Рейтинг: +12

      nik52 18 июля 2015, 08:42

      Те кто подписывал с Капело контракт должны ответить личными деньгами ,чтоб впредь думалию

      1
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      Рейтинг: +12

      VIKING107 > nik52 19 июля 2015, 00:51

      согласен полностью!

      1
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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola 17 июля 2015, 16:06

      поражаюсь коментам. вы бы лучше рфс критиковали, а не капелло подкалывали! эксперты, ёпть.

      0
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      Рейтинг: +182

      severnyj84 17 июля 2015, 13:26

      Капелле надо сказать прощай навсегда!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 июля 2015, 13:26

      А на футболке сумма в миллионах евро, на которую был заключен контракт?

      2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > bset 17 июля 2015, 21:06

      Я так же подумал как увидел фото

      -1
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      Рейтинг: +29

      Лобстер 17 июля 2015, 13:13

      нада было номер 930 сделать

      0
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      Рейтинг: +1775

      piercman > Лобстер 17 июля 2015, 13:38

      тут 930, по-ходу, попадает под автоцензуру, раз тебе лайк нельзя поставить)))

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