Оресте Чинквини: «Мы с Капелло и дальше будем болеть за сборную России»

На днях Фабио Капелло расторг контракт со сборной России. Его помощник Оресте Чинквини дал интервью итальянскому изданию TMW, в котором порассуждал, почему наш футбол переживает кризис, а также рассказал о дальнейших планах Дона Фабио.





- Не считаете ли вы свою работу в России неудачной?



- Мы два года прекрасно выполняли свою работу. Затем наступил Чемпионат Мира, где нашей задачей было выйти в плей-офф. Нам не удалось этого сделать, даже несмотря на то, что проиграли только один матч – сборной Бельгии. Мы неплохо стартовали в квалификации Евро-2016, добыли гостевую ничью в Швеции. Нашу судьбу решило двойное поражение от Австрии.



- Россия еще поборется за Евро-16?



- Мы надеемся на это. Австрия – хорошая команда, которая наверняка займет первое место. Но второе также дает право прямого выхода и мне хотелось бы, чтобы это место заняла Россия. Мы с Фабио и дальше будем переживать за российскую сборную. Несмотря ни на что, мы будем вспоминать этот опыт с позитивом. За эти годы футбол в России сделал скачок вперед: скоро здесь пройдет кубок мира, благодаря чему улучшается инфраструктура, строятся красивые стадионы.



- В местных газетах разразилась настоящая полемика по поводу зарплаты Фабио.



- Многие газеты выходили с заметками о его найме, но почему-то никто не говорил, что ему длительное время приходилось работать бесплатно. Фабио старался не обращать внимания на задержки зарплаты и продолжал работать на совесть.







- Российский футбол в кризисе?



- Он должен прогрессировать через жесткие реформы. В стране приняли новый лимит на легионеров для поддержки молодых игроков. Также российским игрокам необходимо поменять менталитет. Мы с Фабио обратили внимание, что почти никто из сборников не играет за границей. Единственным исключением стал Черышев из «Вильярреала».



- Тяжело было преодолевать языковой барьер?



- Было очень нелегко. Все «прелести» языкового барьера мы испытали на себе. Мы пытались давать указания самостоятельно, пытались передать нерв и эмоции… Но без переводчика нам все равно было никак не обойтись.



- В России недавно работал Спалетти. Какого вы мнения о коллеге?



- Для меня он - один из лучших тренеров. С ним «Зенит» каждый год завоевывал кубки, игроки при нем прибавляли как физически, так и психологически. Я думаю, он тоже столкнулся с языковой проблемой, которая помешала ему еще сильнее реализовать себя.

Но несмотря ни на что, могу сказать: Россия дала нам многое.



- Чем планирует заниматься Капелло?



- Фабио не думает заканчивать карьеру. У него уже сейчас есть два или три готовых предложения.



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На днях Фабио Капелло расторг контракт со сборной России. Вслед за ним ушли и многие его помощники. Один из них – Оресте Чинквини – дал интервью итальянскому изданию TMW, в котором отказался признавать провал Капелло, порассуждал, почему наш футбол переживает кризис, а также рассказал о дальнейших планах дона Фабио.- Мы два года прекрасно выполняли свою работу. Затем наступил Чемпионат Мира, где нашей задачей было выйти в плей-офф. Нам не удалось этого сделать, даже несмотря на то, что проиграли только один матч – сборной Бельгии. Мы неплохо стартовали в квалификации Евро-2016, добыли гостевую ничью в Швеции. Нашу судьбу решило двойное поражение от Австрии.- Мы надеемся на это. Австрия – хорошая команда, которая наверняка займет первое место. Но второе также дает право прямого выхода и мне хотелось бы, чтобы это место заняла Россия. Мы с Фабио и дальше будем переживать за российскую сборную. Несмотря ни на что, мы будем вспоминать этот опыт с позитивом. За эти годы футбол в России сделал скачок вперед: скоро здесь пройдет кубок мира, благодаря чему улучшается инфраструктура, строятся красивые стадионы.- Многие газеты выходили с заметками о его найме, но почему-то никто не говорил, что ему длительное время приходилось работать бесплатно. Фабио старался не обращать внимания на задержки зарплаты и продолжал работать на совесть.- Он должен прогрессировать через жесткие реформы. В стране приняли новый лимит на легионеров для поддержки молодых игроков. Также российским игрокам необходимо поменять менталитет. Мы с Фабио обратили внимание, что почти никто из сборников не играет за границей. Единственным исключением стал Черышев из «Вильярреала».- Было очень нелегко. Все «прелести» языкового барьера мы испытали на себе. Мы пытались давать указания самостоятельно, пытались передать нерв и эмоции… Но без переводчика нам все равно было никак не обойтись.- Для меня он - один из лучших тренеров. С ним «Зенит» каждый год завоевывал кубки, игроки при нем прибавляли как физически, так и психологически. Я думаю, он тоже столкнулся с языковой проблемой, которая помешала ему еще сильнее реализовать себя.Но несмотря ни на что, могу сказать: Россия дала нам многое.- Фабио не думает заканчивать карьеру. У него уже сейчас есть два или три готовых предложения.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!