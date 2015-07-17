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  • Родные красоты. Фотографии болельщиц клубов РФПЛ из социальных сетей

Родные красоты. Фотографии болельщиц клубов РФПЛ из социальных сетей

<div style="text-align: justify;"><em>Старт очередного сезона РФПЛ совсем близок, и это значит, что мы вновь будем сокрушаться с посещаемости стадионов. Но даже при скудном количестве зрителей всегда можно найти красавиц-болельщиц. "Бомбардир" напоминает еще одну причину, по которой стоит идти смотреть футбол с трибуны.<br /> <br /> </em></div> <div style="text-align: center;"><img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627306/399ae/j7Z1a8i-u2k.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br />  <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627646/4007a/I8YZplCOSjg.jpg" width="580" height="580" alt="" /> <br />  </div> <div style="text-align: center;">Болельщицы "Зенита" любят совмещать поход по магазинам и на футбол<br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627831/4eb0a/1WkONqW93dU.jpg" width="580" alt="" /><br /> <br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627659/47cac/wEfvYq51RE8.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627712/3c167/7BZ_Rq5p4FI.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br />  </div> <div style="text-align: center;">ЦСКА – это не только футбольный клуб, а огромное спортивное сообщество, и девушки об этом не забывают</div> <div style="text-align: center;"> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627560/465da/Vozp-xdEUoo.jpg" width="580" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br type="_moz" /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627700/3b059/tg2q5kiLLY0.jpg" width="580" alt="" /><br />  </div> <div style="text-align: center;">Результаты "Спартака" уже давно не соответствуют качеству его поддержки болельщиками</div> <div style="text-align: center;"> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627737/3de85/_KuHUaG5-m0.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br type="_moz" /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627609/3d499/eW762EB3rkY.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br />  </div> <div style="text-align: center;">Про "Динамо", впрочем, можно сказать то же самое</div> <div style="text-align: center;"> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627709/3c5ee/EJ5txcRxY14.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627488/3b713/sAoD9xf7VXU.jpg" width="580" height="384" alt="" /><br />  </div> <div style="text-align: center;">Болельщицы "Локомотива" приходят на трибуны грустить. Во многом потому, что главная болельщица, на их взгляд, никак не уймется<br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627271/3d51e/yVNDl6oVpC8.jpg" width="580" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;">Поле у "Амкара" искусственное, но поддерживающие клуб девушки точно настоящие</div> <div style="text-align: center;"> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627130/3968d/x7C_MfHgDe0.jpg" width="580" height="354" alt="" /><br />  </div> <div style="text-align: center;">К фанаткам из "Ростова" <a href="https://vk.com/videos87831283?z=video87831283_160826793" target="_blank"><strong>у всех нас особое отношения и ожидания</strong></a>. И они их всегда оправдывают!<br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627400/3993e/AEOCHKdg-SI.jpg" width="580" height="580" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;">"Краснодар" – все еще довольно молодой клуб, но и он уже обзавелся красавицами-болельщицами<br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627185/39d65/iWtNhMAUpOw.jpg" width="580" height="410" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;">По запросу "Терек" увидишь огромное количество фотографий реки, и мало девушек. Но и за клуб из Грозного тоже активно болеют девушки – сомнений нет<br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627277/404c2/fpMkbd9Y_6A.jpg" width="580" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;">Из ФНЛ "Анжи" возвращается с самыми преданными болельщицами, которые не отвернулись от команды после вылета из РФПЛ<br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627741/3bdbc/jKBncueIL8Q.jpg" width="580" height="774" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"><img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627637/3d6d1/OfhXVsS7wuI.jpg" width="580" height="387" alt="" /><br /> <br /> Поклонницы "Кубани" – еще одна причина завидовать краснодарским мужчинам<br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627245/3a056/eeRGjGGKoDU.jpg" alt="" /><br />  </div> <div style="text-align: center;"><img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627153/378d5/YYAtarSqmDQ.jpg" width="580" height="773" alt="" /><br />  </div> <div style="text-align: center;">В Саранске девушки предпочитают не просто болеть за "Мордовию", но и активно работать на матчах<br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627017/3b9d6/CP3HXWbDSXY.jpg" width="580" height="580" alt="" /> <br />  </div> <div style="text-align: center;"><img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627980/39cb2/dHLVsjTv5PM.jpg" width="580" alt="" /><br />  </div> <div style="text-align: center;">Стадион "Уфы" – место для фотосессий в городе. А что делать, если команда даже домашние матчи иногда играет где-то в Санкт-Петербурге</div> <div style="text-align: center;"><br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627368/3fc33/dkLA-9fDQho.jpg" width="580" height="436" alt="" /><br />  </div> <div style="text-align: center;"><img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627369/437cf/zb_CVPw8_vw.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br />  </div> <div style="text-align: center;">Казанские болельщицы суровы – им сразу подавай мяч и сетку<br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627268/3ef1e/mJjHPR5vJ5w.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627167/3f30d/4iXqSp9-TKA.jpg" width="580" height="580" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;">Самара известна своей активной поддержкой на стадионе. И понятно, почему</div> <div style="text-align: center;"> <br /> <img src="https://pp.vk.me/c624627/v624627888/39f88/DKjZIvh2yKY.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br />  </div> <div style="text-align: center;">Странная ситуация в Екатеринбурге: болельщицам "Урала" разрешают фотографироваться только вместе с мужчинами. Видимо, настолько их мало, что за каждой надо следить</div> <div><br /> <strong style="text-align: justify;"><em>Внимание! </em></strong><em style="text-align: justify;">С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em></div>

Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Краснодар
Комментарии (220)
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Freyk
1437068289
На последней фотке ЦСКА сначала подумал, что парень)
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slim1405
1437068617
ребята вы че с сайтом сделали?
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Павлюченко 13
1437069431
4-0 греки биты, Россия в финале!
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REDWHITE_
1437069561
у всех симпатичные. только запитер какую-то бабушку представил))
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mat73
1437069686
В России самые красивые девчонки девушки и женщины!!!
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o fortuna
1437070027
У терека и анжи самые симпотичные, самые страшненькие наши. Хотя у нас очень много симпотичных, непонятно где автор умудрился отыскать этих.
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Конь_в_пальто
1437076010
Болельщицы ЦСКА самые красивые. Остальные так себе.
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Конь Красно-Синий
1437111278
Все-таки российские девченки лучше всех! И пофиг за кого болеют!
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Лев Троцкий
1437118508
запитерцев болеют трансвеститки.вообще бомжей все время поддерживают ЛГБТ-сообщества,у них большая аудитория. P/S Самые красивые у мордовии.Прям глаз не оторвать)
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blackhorse
1437140252
У всех девчонки хороши, только свинюшки подкачали.
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