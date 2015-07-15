Время начинать «Матч». Зачем нам нужен новый бесплатный спортивный канал

<div style="text-align: justify;"><em>Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового общедоступного канала о спорте "Матч ТВ", который начнет вещание 1 сентября. "Бомбардир" объясняет, для чего это было сделано.</em></div> <div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><br /> Чтобы развивать спорт </span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><br /> "Зрелищные соревнования, выступления звезд спорта – один из самых мощных ресурсов популяризации здорового образа жизни, позитивного примера для молодежи и просто для так называемой семейной аудитории", - заявил полтора месяца назад Владимир Путин. А чтобы привить населению этот самый здоровый образ жизни, нужна мощная структурированная площадка влияния.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Сейчас ее нет. В России с масштабами аудитории спортивных трансляций все очень плохо. Каналы "НТВ-Плюс" не могут претендовать на звание общенациональных из-за того, что являются платными, "Россия 2" не обладает этим статусом из-за низкой популярности, а "Первый" и "Россия 1" показывают только крупные события из мира спорта и не чаще десяти раз в год. Следовательно, в отечественном телевидение давно зияет пустота под отдельное, хорошо оборудованное место для воспитания населения и создания у него сильного интереса к спорту. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> Особую озабоченность спортивным состоянием страны власти стали проявлять на волне массового проведения у нас крупнейших соревнований - чемпионата мира по футболу, Универсиады, Олимпиады. Кстати, деньги, заработанные на Сочи, в планах будут покрывать часть расходов на новый канал.</div> <div><br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/image_orig_70746.jpg" /></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Для создания нужного настроения</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Утверждать, что спорт существует вне политики, также нелепо, как говорить 30-летнему мужику, что новогодний подарок ему принес Дед Мороз. Почти с самого момента создания спортивные соревнования использовались в том числе и для манипулирования общественным сознанием. Популярный и общедоступный канал - отличный инструмент для этих целей в XXI веке. Государственный холдинг "Газпром-медиа" выкупил частоту у государственного же ВГТРК - нужно ли пояснять, чью линию так или иначе будут вести на "Матч ТВ". </div> <div style="text-align: justify;"><br /> На самом деле насаждение определенной идеологии это не так уж плохо, как может показаться. Влиять на народ одинаково сильно хотят все - и официальная власть, и оппозиция. И такой объект СМИ, как федеральный канал, при любом раскладе и любых владельцах был бы тайно или открыто политизированным. Поэтому лучшее, что может сделать простой зритель - это просто смотреть спортивные программы и стараться анализировать всю информацию, что поступает в его голову. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Чтобы снизить стоимость ТВ-прав</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Каждый раз, когда встает вопрос о продаже прав на телетрансляцию, крупные лиги радостно потирают руки в ожидании борьбы конкурирующих каналов. Ведь чем она будет жарче, тем сильнее начнет подниматься цена - каждая сторона, как на аукционе, захочет перекричать оппонента. В Англии, например, подобное соперничество Sky и BT Sports привело к тому, что прибыли АПЛ раздулись до миллиардных показателей. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> В России все во много-много раз скромнее, но соперничество "НТВ-Плюс" и ВГТРК тоже подогревало рынок. И пусть "Россия 2" в этом споре почти всегда проигрывает, все же ее вялые движения способствовали поднятию цен. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> С каналом "Матч ТВ" эта проблема должна уйти. Председатель правления "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко заявил, что холдинг рассчитывает стать единоличным закупщиком ТВ-прав на зарубежные соревнования, чтобы снизить тем самым их стоимость. "Мы же хотим, чтобы цена на права была рыночной, экономически обоснованной рейтингами таких событий", - сказал Чернышенко. <br /> </div> <div><img width="580" height="403" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/10423952_975832065802110_6470926804084288525_n.jpg" /></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Потому что "Россия 2" фактически давно умер</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Все прошлые попытки создания в стране общедоступного спортивного канала окончательно провалились летом 2010-го, когда на базе телеканала "Спорт" появилась "Россия 2". Главной особенностью нового проекта стало значительное урезание доли спортивных трансляций. Так фильмы со Стивеном Сигалом и программа "В мире животных" стала соседствовать с трансляциями бокса и биатлона. ВГТРК решила разделить содержание канала на спортивное и неспортивное примерно в равных пропорциях. Но в результате получилась каша, в которой оба ингредиента сильно подгорели. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> По сути единственная своя часть, которой "Россия 2" могла бы гордиться, были сотрудники. Даже если брать в расчет только звезд - Владимира Стогниенко, Александра Неценко, Дмитрия Губерниева, Илью Казакова - то уже подбирается достойный коллектив. Который, по мнению все того же Чернышенко, может соединиться с мощной базой "НТВ-Плюс" в серьезнейшую команду. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Чтобы начать показывать спорт по-новому</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Новость, которая всколыхнула общественность неделю назад: "Часть передач на новом спортивном канале будут создавать продюсеры "Comedy Club Production". Однако в данном случае эту организацию стоит ассоциировать не конкретными передачами, а с ее общим достижением - созданием самого популярного ТВ-контента у молодежи, поставленным при этом на поток. И поскольку новый канал будет в немалой степени рассчитан на зрителей до 35 лет, то без ее помощи не обойтись. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> Спортивное телевидение давно нуждается в обновлении. Это касается как содержания и набора программ, так и стиля, подачи материала. На фоне иностранных аналогов оно иногда вообще выглядит динозавром. Кто знает, возможно, капитально реформировав спортивное ТВ, мы возьмемся и за сам спорт. <br /> <br /> <strong><em>Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em></div> </div>