Сам себе режиссер. Почему никто и никогда не заменит Андреа Пирло

<div style="text-align: justify;"><em>Андреа Пирло переходит в «Нью-Йорк Сити» и покидает Европу. «Бомбардир» − о том, чем запомнится великий итальянец каждому из нас. </em></div> <div><br /> <strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Акт Первый: Прошлое</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><br /> «Когда Андреа сказал мне, что он вместе с нами, моей первой мыслью было: «Бог существует!» Игрок его уровня и его способностей, не говоря уже статусе свободного агента − я думаю, он стал для нас подписанием века», − обычно сдержанный Джанлуиджи Буффон в сентябре 2011-го не скрывал эмоций. Причина его восторга в Италии понятна каждому, кто хоть раз включал трансляции Серии А, то есть всем. Если вратарь − половина команды, то Пирло − это половина ее успеха. Как только Андреа ушел из «Милана», тот, словно потерявший опору дом, был подхвачен порывом ветра и унесен в далеко на юг. Стоило ему прийти в «Ювентус», и «бьянконери» мгновенно вернули себе господство на Аппенинах. <br /> <br /> <img src="http://es.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/Competitions/Under21_/74/04/30/740430_w2.jpg" width="580" height="326" alt="" /><br /> </div> <div style="text-align: justify;">Архитектор, Маэстро, Мистерио, Режиссер − как Пирло только не называли за эти годы. Но все прозвища сводятся к одному − восхищению его манерой игры. Ее основные составляющие уже сотни раз разбирались и по отдельности, и вместе, и в сравнении с другими футболистами. Вы все их прекрасно знаете: радиоуправляемый пас, безошибочный выбор позиции, смертельные для соперников стандарты и это особое определение пирловского стиля с красивым название «реджиста» − плеймейкер, который располагается сразу перед защитниками и действует из глубины. <br /> <br /> <em>«Ты – футболист, который должен управлять игрой. Тебе нельзя поворачиваться спиной к воротам, как нападающим. Ты должен видеть, кто подключается, кто освобождается, кто открывается. И ты должен отдать ему мяч – верхом, низом, как угодно»</em>, − учил молодого Пирло главный тренер« Брешии» Карло Маццоне. Именно там, в сердце Ломбардии, Андреа стал тем игроком, что будет сводить с ума своей гениальностью и красотой всю футбольную планету в ближайшие два десятилетия. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Акт Второй: Вечное</strong></span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;">Эту его манеру сравнивают с геометрией, и справедливо, что достояние Пирло принадлежит именно Италии. Единственной стране мира, где футбол воспринимается как наука. На Земле существует множество регионов, в которых в спорте номер один видят страсть и религию. Еще больше − в которых это бизнес и социальный проект. Но только у Серии А есть такое трепетное, даже чокнутое отношение к тактическим схемам. Это здесь самые уважаемые тренеры страны могут часами обсуждать, как перемещаются защитники при стандартах у клуба-середняка. И это именно тут с вами могут перестать дружить, если вы вдруг ляпните, что Де Росси и Монтоливо играют на одной позиции. Так как самом деле между ними существуют ощутимые различия, потому что один методиста, а второй медзала. И чтобы понять это, нужно полностью перейти на философию жизни итальянцев. <br /> </div> <div style="text-align: justify;">Когда-нибудь дотошные аналитики будут посвящать анализу действий Пирло отдельные книги, и поверьте, читать их будут не менее охотно, чем остросюжетные выходки из биографии Златана Ибрагимовича. Математики утверждают, что их наука в своем истинном виде тоже может быть красивой, а определенные комбинации цифр способны вызывать ни с чем несравнимый эстетический восторг. Примерно такое же воздействие оказывают и начертанные полетами мяча невидимые линии от Пирло. Отсюда еще одно его прозвище −Профессор. Если бы Леонардо да Винчи дали в руки линейку и познакомили с Евклидом, на свет появилась бы теорема, которой мы восхищались не меньше, чем сейчас Моной Лизой. </div> <div style="text-align: justify;">Но несмотря на это, главное в Пирло не игра. Как бы кощунственно это не звучало, в скором времени мы увидим и других гениальных распасовщиков. Они тоже научатся идеально видеть поле, точно навешивать и предсказывать будущее ровно настолько, чтобы хватило угадать, куда прибежит нападающий в следующий момент времени. В конце концов ,Пирло не новатор, а люди, в той или иной степени подпадающие под функции реджисты, встречались и до него (Гвардиола, Джаннини), и в одно время с ним (Писарро), и будут встречаться после (Верратти?). <br /> <br /> <img src="http://es.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/DomesticLeague/01/86/84/95/1868495_w2.jpg" width="580" height="326" alt="" /><br /> </div> <div style="text-align: justify;">Но никогда больше мы не увидим такую личность. Существуют разные типы капитанов (не обязательно носить при этом повязку): капитаны-мотиваторы, капитаны-звезды, капитаны-авторитеты, капитаны-лидеры, ведущие команду за собой. Андреа Пирло − это капитан-контроль. Он почти никогда не появляется на переднем плане действия, но всегда наблюдает за ситуацией и готов исправить ее, если что-то пойдет не так. Если сравнивать футбольную игру с игрой театральной, то Пирло выполняет работу суфлера, ведя ход действия, но не встревая без дела в творчество актера. Хотя если учесть, что он одновременно и ставит все спектакли, то уместнее было бы отнести Андреа к режиссерам. Кстати, именно так с итальянского переводится термин реджиста. <br /> </div> <div style="text-align: justify;">Он уникальный тип лидера, который Марчелло Липпи описал определением «молчаливый». Добавив при этом: «За него говорят ноги». Миллионы фанатов будут сходить с ума от улыбчивых форвардов и эпатажных вингеров, их лица станут красоваться на рекламных билбордах и смотреть на нас с экранов телешоу. Потому что их результат на виду и сразу бросается в глаза. А заслуги таких людей, как Пирло, признаются в других местах. Например, в кабинетах тренеров, которые смотрят на него как на равного и спрашивают совета по формированию состава, как это делал Антонио Конте. Или на роскошных виллах президентов клубов, предлагающих Андреа вписать в новый контракт абсолютно любую сумму зарплаты, как делал Сильвио Берлускони. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Акт Третий: Будущее</strong></span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;">Американским болельщикам стоит завидовать: многие грани Маэстро им только предстоит открыть. Например, совершенное отсутствие пафоса, исключительная простота и какая-то отцовская уверенность в каждом действии. Когда видишь его на поле, необъяснимым образом кажется, что этот мужик − волшебник, способный лишить все твои проблемы. Представляете, каково было тем, кто выходит с ним в одной команде? Если бы в «Ювентусе» не рулили Пирло с Буффоном, пол-Европы сейчас вряд ли бы сходило с ума от Погба и Видаля. Лишенные эгоизма старики добродушно отдали им первую сцену и предоставили полную свободу для саморазвития, заботливо оградив от любых отвлекающих проблем. <br /> </div> <div style="text-align: justify;">Пирло − игрок с непререкаемым, максимально возможным авторитетом. Его образ настолько силен, что к нему не прилипает ни одна грязная история, слова критики гаснут еще до того, как быть озвученными, а болельщики даже самых жестких противников уважительно кивают ему вслед. За последнее время в мировом футболе появлялась только одна фигура с подобным космическим ореолом − Зинедин Зидан, о котором нужно было говорить либо хорошо, либо очень хорошо. И появится ли в дальнейшем, большой вопрос. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MM4oTS46Byc" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><br /> </div> <div style="text-align: justify;">Лучше всего о себе Пирло говорит сам: <em>«Когда я смотрюсь в зеркало, утром со сна или вечером перед сном, я вижу довольно-таки страшную рожу − с небритой бородой, с нечесаными волосами, с кривым носом, с ушами-лопухами и с синяками под глазами, но это рожа очень счастлива и горда каждой секундой своего собственного прошлого»</em>. <br /> </div> <div style="text-align: justify;">Для 99% европейских болельщиков переезд кумира на другой континент фактически означает завершение им карьеры. Как бы сильно богатые экзотические чемпионаты не старались заслужить наше доверие, мы все равно слишком сохраняем привязанность к привычной культуре. Гораздо бесполезнее будет перенести уход из чемпионата одного человека, чем целого чемпионата из одной жизни. Так что объяснимо, почему, провожая заслуженного ветерана из Европы, мы обставляем это так, будто он уже пенсионер. <br /> </div> <div style="text-align: justify;">Но американская МЛС, кажется, готова порвать этот шаблон. Пиар-ход работает на отлично. Давид Вилья, Кака, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, теперь еще и Андреа Пирло − убедительная компания, чтобы перебороть размеры нашего кругозора. И пока ученые не придумают Машину времени, у нас есть только один способ управлять временем − замедлить его. <br /> <br /> <a href="http://soccer.ru/articles/434860.shtml" target="_blank"><strong>Таблица летних трансферов Серии А</strong></a></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em style="text-align: start;"><strong>Внимание! </strong>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: </em><a target="_blank" href="https://" style="text-align: start;"><em>bombardir.ru</em></a><em style="text-align: start;"> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! </em><br /> </div>