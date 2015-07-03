Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карточный домик. Почему рано радоваться трансферной активности "Милана"


    0
    Голосов: 0
    03.07.2015 18:02
    Впервые за несколько лет "Милан" играет на рынке по-крупному. Но "Бомбардир" уверен, в покупках Карлоса Бакки, Луиса Адриано и других новичков "россонерри" тревожных сомнений больше, чем поводов для оптимизма.
    Впервые за несколько лет "Милан" играет на рынке по-крупному. Но "Бомбардир" уверен, в покупках Карлоса Бакки, Луиса Адриано и других новичков "россонерри" тревожных сомнений больше, чем поводов для оптимизма.

    Синиша Михайлович попал. Лет ...дцать назад это фраза означала, что где-то в мире стало на один классный гол со штрафного больше. Сегодня ее смысл резко поменялся. Теперь серб попадает только в странные ситуации, которые в тренерской работе приходится встречать чуть ли не каждый год. Михайлович не мог не согласиться на предложение из Милана. Великая история, заманчивые перспективы, огромная аудитория − достаточные аргументы, чтобы закрыть глаза на явные минусы, прямо-таки неприкрыто торчащие из клубного корпуса прямо сейчас. Но все же серб вряд ли ожидал, что ему придется участвовать в играх, правила которых он до этого даже не знал.

    То, что руководство "Милана" стремится обмануть всегда и каждого, стало ясно еще три года назад, когда "россонери" после продажи Тиаго Силвы и Ибрагимовича встали на темную сторону ведения дел. Адриано Галлиани заработал себе всемирную славу, а его имя стало нарицательным и отныне ассоциируется с жадностью, изворотливостью, туманными решениями и пустым многословием. Кризис − проверка на прочность не только для экономики, но и для менталитета, и "Милан" ее провалил. Неудивительно, что, несмотря на семейные связи, правой рукой Сильвио Берлускони остается Галлиани, а не дочь Барбара. Лишь он один понимает секрет магии самого "политического" политика современности.
    Совсем скоро Берлускони окончательно уйдет на покой. Но до этого он планирует разыграть еще одну большую партию. Весной этого года в Милане появился загадочный тайский бизнесмен Би Тэчаубол, который захотел выкупить у дона Сильвио его главный актив. Так в Серии А закрутилась самая запутанная история последних лет. Кто, как и на каких условиях будет владеть великим клубом за пределами президентского кабинета, не знает никто. И если покажется, что вы нашли ответ, вспомните об айсберге, большая часть которого скрывается под водой.
    А заодно вспомните об айсберге, который потопил "Титаник". То, как на "Милане" сказываются интриги боссов, с ужасом наблюдают полмира. Уже даже наиболее нетерпимые по отношению к цветам "россонери" фанаты хотят, чтобы команда вернулась, потому воевать с беспомощным калекой неприятно и как минимум скучно. Позорную трансферную политику, в ходе которой Ибрагимовича, Пирло, Зеедорфа и Несту вытеснили Дестро, ван Гинкель, Поли и Алекс, все эти годы списывали на элементарное безденежье. Но вот деньги появились, а игра от этого не изменилась. Все тот же покер, только по другим правилам.

    Первый месяц этого лета «Милан» в основном позорился. Умудрились в последний момент отпустить Жуффре Кондогбиа, выронили из рук Джексона Мартинеса, не решились всерьез бороться за Жереми Имбула. Получив нагоняй от Берлускони, Галлиани начал действовать: Андреа, мы должны доказать, что снова сильны, срочно найди нам хороших игроков, Синише же еще нужно придумать, что с ними делать. Так в "Милане" оказались и Карлос Бакка, и Луис Адриано − сразу два по сути однотипных игрока. Синиша Михайлович, чтобы развеять поднимающееся недовольство, сразу заявил, что собирается пробовать на старте схему 4-3-1-2. Но, во-первых, сказано это было не очень уверенно, во-вторых, сам тренер до этого дня в основном предпочитал игру с одним нападающим. Но, потратив на двоих форвардов 38 млн евро, будет как-то совсем неловко держать кого-то из них на лавке.
    Самое забавное, что форварды "Милану " не очень-то и нужны. Нет, добавить класс на острие атаки тоже было важной задачей, но она должно было стать последней по важности. Иначе это все равно что начинать строительство дома с установки окон. Фундамент "Милана" сгнил до самого основания и держится на том, что Филипп Мексес теряет позиции через два раза на третий, а Найджел де Йонг не умеет ничего, кроме жестких подкатов. После первых тренировок с новыми подчиненными седых волос на голове Михайловича наверняка прибавилось на пять лет вперед. Команде жизненно необходимы надежные столбы и связующие звенья, чтобы хлипкая конструкция, которую боссы между делом построили из покерных карт, простояла хотя бы до зимы. Вот почему клуб так долго вел Кондогбиа и присматривался к Имбула. Однако вместе того, чтобы признать неудачу и найти запасной вариант, Галлиани решил сохранить непроницаемую мину и с улыбкой представил публики двух 28-летних форвардов, которые до трансфера в "Милан" успели запороть с десяток попыток трудоустроиться в других местах. Искусство покер фейса лысый переговорщик за эти годы освоил до автоматизма.

    Пока же к жизненно важным приобретениям "Милан" можно отнести плеймейкера Андреа Бертолаччи. Это уже повод для оптимизма, но слишком маленький, чтобы фанаты перестать беспокоиться за свои нервы в ближайшие десять месяцев. Если Синиша Михайлович сможет вернуть "Милану" подобающий вид к маю следующего года, такой результат справедливо будет считать невероятной удачей. Хотя Берлускони и Галлиани смогут убедить нас, что все так и было задумано.

    Переходный возраст. 10 интриг этого трансферного окна

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: acmilan.com, sscnapoli.it, inter.it
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 15 июля 2015, 12:07

      По-моему статью писал фанат "Интера".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Aza23becks 9 июля 2015, 02:31

      Никчемная бредовая статейка

      И что значит: "Получив нагоняй от Берлускони, Галлиани начал действовать: Андреа, мы должны доказать, что снова сильны
      ..." Кто такой Андреа? Может Адриано

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      AsckerSozaev 6 июля 2015, 13:30

      На Бомбардир.ру еще можно пригласить известного эксперта, который будет анализировать происходящую ситуацию. Можно пригласить Бубнова, но его заносит. Его ТТД- это прошлый век. Хотя его просто обожает аудитория.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Katl 6 июля 2015, 01:06

      Абрамов роман надо запомнить этого автора чтоб не читать больше такой бред

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      SpawN757 5 июля 2015, 00:04

      Разговоры про построенный карточный домик не больше чем бред,клуб уже 2 года мертв?перестройка в клубе ушли многоопытные игроки,их ни кто не выгонял,а набрать новый полноценный состав было не возможно без отсутствия финансов,почему никто не вспоминает мадридский реал который с великолепными игроками проигрывал,МЮ который остался без ЛЧ,Ливерпуль который до сих пор в кризисе,Наполи после крупного вложения денег что показало?Для построения и становления нового клуба нужно время и средства,ну и конечно хороший тренер которым по моему мнению Михайлович является,осталось только подождать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Анжи пацан 4 июля 2015, 15:20

      в последнее время что не статья то го.но Незнаю редакция хочет этим переселить аудиторию на бомбардир, считаю попытку провальным! есть уйму отличных сайтов нежели бомбардир или соккер, тот же бобсоккер и т.д

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Betman 4 июля 2015, 12:40

      "Искусство покер фейса лысый переговорщик за эти годы освоил до автоматизма"...
      какого ***?? что ещё за ересь!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Nightwish_Forever 4 июля 2015, 12:08

      Такого бреда давненько не читал.
      Ну а мнение автора относительно "позорной трансферной политики, в ходе которой Ибрагимовича, Пирло, Зеедорфа и Несту вытеснили Дестро, ван Гинкель, Поли и Алекс" - вообще просто перл маразма!
      Про "десяток попыток трудоустройства Бакки" луче уж вообще промолчу.

      Продолжайте в том же духе, бредогенератор работает отлично.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      din_77 4 июля 2015, 11:44

      Мда... Судя по последним статьям, можно похоронить соккер. А не переезжать. Соккер деградирует. Можно удалять из заголовков данный ресурс, который исчерпал себя. А всякие обещании, что бомбардир будет супер пупер, выглядят нелепыми попытками сохранить аудиторию.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      sensei01 4 июля 2015, 09:04

      Я что-то не понимаю!? Что все на автора набросились. Читается легко, со многим я согласен. Милан года два как полное г*вно. Позор футбола, выгнали всех прежних лидеров, набрали второсортную команду. Не нужно быть дипломированным спецом чтоб это понимать. Автор все хорошо расписал. Я не сотрудник сайта, но считаю необоснованным откровенный наезд многими на автора, который хоть и критично, но очень хорошо все расписал. А на нынешний Милан без слез не взглянешь. Особенно когда в памяти такие легенды, как Мальдини, Гаттузо, Пирло, и тот же арендованный Бэкхем.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      SonicStar > sensei01 4 июля 2015, 09:23

      Поддерживаю. Милан мертв уже 2 года и результаты тому подтверждение. Хотя, если некоторые считают 10 место в сериале достойным, то это их мнение. Трансферы Милана в последнее время были ужасны, разве что Менез хорошо играл. Купили грозу Борисовского БАТЭ - вот это усиление ) кстати, от фанатов Ромы Милану за это респект )

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11