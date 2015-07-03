Карточный домик. Почему рано радоваться трансферной активности "Милана"

Впервые за несколько лет "Милан" играет на рынке по-крупному. Но "Бомбардир" уверен, в покупках Карлоса Бакки, Луиса Адриано и других новичков "россонерри" тревожных сомнений больше, чем поводов для оптимизма.

Впервые за несколько лет "Милан" играет на рынке по-крупному. Но "Бомбардир" уверен, в покупках Карлоса Бакки, Луиса Адриано и других новичков "россонерри" тревожных сомнений больше, чем поводов для оптимизма.









Синиша Михайлович попал. Лет ...дцать назад это фраза означала, что где-то в мире стало на один классный гол со штрафного больше. Сегодня ее смысл резко поменялся. Теперь серб попадает только в странные ситуации, которые в тренерской работе приходится встречать чуть ли не каждый год. Михайлович не мог не согласиться на предложение из Милана. Великая история, заманчивые перспективы, огромная аудитория − достаточные аргументы, чтобы закрыть глаза на явные минусы, прямо-таки неприкрыто торчащие из клубного корпуса прямо сейчас. Но все же серб вряд ли ожидал, что ему придется участвовать в играх, правила которых он до этого даже не знал.

То, что руководство "Милана" стремится обмануть всегда и каждого, стало ясно еще три года назад, когда "россонери" после продажи Тиаго Силвы и Ибрагимовича встали на темную сторону ведения дел. Адриано Галлиани заработал себе всемирную славу, а его имя стало нарицательным и отныне ассоциируется с жадностью, изворотливостью, туманными решениями и пустым многословием. Кризис − проверка на прочность не только для экономики, но и для менталитета, и "Милан" ее провалил. Неудивительно, что, несмотря на семейные связи, правой рукой Сильвио Берлускони остается Галлиани, а не дочь Барбара. Лишь он один понимает секрет магии самого "политического" политика современности.

Совсем скоро Берлускони окончательно уйдет на покой. Но до этого он планирует разыграть еще одну большую партию. Весной этого года в Милане появился загадочный тайский бизнесмен Би Тэчаубол, который захотел выкупить у дона Сильвио его главный актив. Так в Серии А закрутилась самая запутанная история последних лет. Кто, как и на каких условиях будет владеть великим клубом за пределами президентского кабинета, не знает никто. И если покажется, что вы нашли ответ, вспомните об айсберге, большая часть которого скрывается под водой.

А заодно вспомните об айсберге, который потопил "Титаник". То, как на "Милане" сказываются интриги боссов, с ужасом наблюдают полмира. Уже даже наиболее нетерпимые по отношению к цветам "россонери" фанаты хотят, чтобы команда вернулась, потому воевать с беспомощным калекой неприятно и как минимум скучно. Позорную трансферную политику, в ходе которой Ибрагимовича, Пирло, Зеедорфа и Несту вытеснили Дестро, ван Гинкель, Поли и Алекс, все эти годы списывали на элементарное безденежье. Но вот деньги появились, а игра от этого не изменилась. Все тот же покер, только по другим правилам.

Первый месяц этого лета «Милан» в основном позорился. Умудрились в последний момент отпустить Жуффре Кондогбиа, выронили из рук Джексона Мартинеса, не решились всерьез бороться за Жереми Имбула. Получив нагоняй от Берлускони, Галлиани начал действовать: Андреа, мы должны доказать, что снова сильны, срочно найди нам хороших игроков, Синише же еще нужно придумать, что с ними делать. Так в "Милане" оказались и Карлос Бакка, и Луис Адриано − сразу два по сути однотипных игрока. Синиша Михайлович, чтобы развеять поднимающееся недовольство, сразу заявил, что собирается пробовать на старте схему 4-3-1-2. Но, во-первых, сказано это было не очень уверенно, во-вторых, сам тренер до этого дня в основном предпочитал игру с одним нападающим. Но, потратив на двоих форвардов 38 млн евро, будет как-то совсем неловко держать кого-то из них на лавке.



Самое забавное, что форварды "Милану " не очень-то и нужны. Нет, добавить класс на острие атаки тоже было важной задачей, но она должно было стать последней по важности. Иначе это все равно что начинать строительство дома с установки окон. Фундамент "Милана" сгнил до самого основания и держится на том, что Филипп Мексес теряет позиции через два раза на третий, а Найджел де Йонг не умеет ничего, кроме жестких подкатов. После первых тренировок с новыми подчиненными седых волос на голове Михайловича наверняка прибавилось на пять лет вперед. Команде жизненно необходимы надежные столбы и связующие звенья, чтобы хлипкая конструкция, которую боссы между делом построили из покерных карт, простояла хотя бы до зимы. Вот почему клуб так долго вел Кондогбиа и присматривался к Имбула. Однако вместе того, чтобы признать неудачу и найти запасной вариант, Галлиани решил сохранить непроницаемую мину и с улыбкой представил публики двух 28-летних форвардов, которые до трансфера в "Милан" успели запороть с десяток попыток трудоустроиться в других местах. Искусство покер фейса лысый переговорщик за эти годы освоил до автоматизма.

Пока же к жизненно важным приобретениям "Милан" можно отнести плеймейкера Андреа Бертолаччи. Это уже повод для оптимизма, но слишком маленький, чтобы фанаты перестать беспокоиться за свои нервы в ближайшие десять месяцев. Если Синиша Михайлович сможет вернуть "Милану" подобающий вид к маю следующего года, такой результат справедливо будет считать невероятной удачей. Хотя Берлускони и Галлиани смогут убедить нас, что все так и было задумано.



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