15.03.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
23
Максимо Перроне
ОП
15
Adrian Lahdo
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
3-2-4-1
1
Бутез
14
Рамон
34
Карлос
2
Кемпф
3
Валье
28
Смольчич
8
Роберто
18
Пас
16
Батурина
6
Какере
33
Да Кунья
3-2-2-2-1
99
Свилар
87
Гиларди
23
Манчини
22
Эрмосо
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
6
Коне
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
18
Мален
33
Да Кунья
77
ван дер Бремпт
77
ван дер Бремпт
33
Да Кунья
6
Какере
23
Перроне
23
Перроне
6
Какере
8
Роберто
38
Диао
38
Диао
8
Роберто
18
Пас
17
Родригес
17
Родригес
18
Пас
2
Кемпф
11
Дувикас
11
Дувикас
2
Кемпф
2
Челик
12
Цимикас
12
Цимикас
2
Челик
22
Эрмосо
24
Зиолковски
24
Зиолковски
22
Эрмосо
92
Эль-Шаарави
2
Ренш
2
Ренш
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
61
Писилли
61
Писилли
7
Пеллегрини
18
Мален
78
Ваз
78
Ваз
18
Мален
Остались в запасе
Комо
Рома
22
Мауро Виджорито
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Комо
Точно не сыграют
Рома
Точно не сыграют
Статистика матча Комо - Рома
2
1
2
Всего ударов по воротам
22
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
16
18
Офсайды
0
1
Количество передач
549
276
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.86
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Ромы», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»