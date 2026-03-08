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  • «Фиорентина» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Фиорентина» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 15:50
Фиорентина
08.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
17
Джек Харрисон
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
25
Бенжа Кремаски
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
22
Оливер Серенсен
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Пьетро Леонарделли
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
70
Bernardo Conde
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
8
Науэль Эстевес
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
17
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
21
Госенс
6
Раньери
3
Понграчич
2
Додо
8
Мандрагора
27
Ндур
17
Харрисон
44
Фаджоли
10
Гюдмюндссон
91
Пикколи
4-1-3-1-1
40
Корви
15
Дель Прато
37
Тройло
3
Циркати
14
Валери
16
Кейта
25
Кремаски
41
Кавилья
22
Серенсен
7
Стрефецца
9
Пеллегрино
3
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
3
Понграчич
27
Ндур
4
Брешианини
4
Брешианини
27
Ндур
17
Харрисон
22
Фаццини
22
Фаццини
17
Харрисон
8
Мандрагора
80
Фаббиан
80
Фаббиан
8
Мандрагора
41
Кавилья
24
Ордоньес
24
Ордоньес
41
Кавилья
22
Серенсен
8
Эстевес
8
Эстевес
22
Серенсен
7
Стрефецца
21
Ористанио
21
Ористанио
7
Стрефецца
9
Пеллегрино
23
Эльфеге
23
Эльфеге
9
Пеллегрино
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Пьетро Леонарделли
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
66
Филиппо Ринальди
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
70
Bernardo Conde
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
17
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Пьетро Леонарделли
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
70
Bernardo Conde
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
17
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Карлос Куэста
Фиорентина
Точно не сыграют
Тарик Лэмпти
ПЗ
Лука Леццерини
ВР
Фабиано Паризи
ЛЗ
Манор Соломон
ЛВ
Под вопросом
Мойзе Кен
ЦФ
Парма
Точно не сыграют
Понтус Альмквист
ЦФ
Матия Фриган
ЦФ
Лаутаро Валенти
ЦЗ
Саша Бричги
ПЗ
Адриан Бернабе
ЦП
Статистика матча Фиорентина - Парма
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
14
Офсайды
1
0
Количество передач
501
404
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.25
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Пармы», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Парма»

«Фиорентина» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Фиорентина
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