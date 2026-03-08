Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
21
Госенс
6
Раньери
3
Понграчич
2
Додо
8
Мандрагора
27
Ндур
17
Харрисон
44
Фаджоли
10
Гюдмюндссон
91
Пикколи
4-1-3-1-1
40
Корви
15
Дель Прато
37
Тройло
3
Циркати
14
Валери
16
Кейта
25
Кремаски
41
Кавилья
22
Серенсен
7
Стрефецца
9
Пеллегрино
3
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
3
Понграчич
27
Ндур
4
Брешианини
4
Брешианини
27
Ндур
17
Харрисон
22
Фаццини
22
Фаццини
17
Харрисон
8
Мандрагора
80
Фаббиан
80
Фаббиан
8
Мандрагора
41
Кавилья
24
Ордоньес
24
Ордоньес
41
Кавилья
22
Серенсен
8
Эстевес
8
Эстевес
22
Серенсен
7
Стрефецца
21
Ористанио
21
Ористанио
7
Стрефецца
9
Пеллегрино
23
Эльфеге
23
Эльфеге
9
Пеллегрино
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Пьетро Леонарделли
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
66
Филиппо Ринальди
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
70
Bernardo Conde
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
17
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Пьетро Леонарделли
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
70
Bernardo Conde
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
17
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Карлос Куэста
Фиорентина
Точно не сыграют
Под вопросом
Парма
Точно не сыграют
Статистика матча Фиорентина - Парма
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
14
Офсайды
1
0
Количество передач
501
404
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.25
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Пармы», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»