07.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
4-1-1-3-1
33
Бац
30
Видмер
21
Да Коста
4
Пош
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
8
Небель
7
Джэ Сон
23
Бекер
20
Тиц
3-3-1-3
33
Нюбель
14
Жакес
24
Хабот
16
Каразор
22
Ассиньон
6
Стиллер
7
Миттельштадт
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
9
Демирович
21
Да Коста
22
Ферачниг
22
Ферачниг
21
Да Коста
8
Небель
14
Бевинг
14
Бевинг
8
Небель
23
Бекер
26
Силас
26
Силас
23
Бекер
30
Видмер
44
Вайпер
44
Вайпер
30
Видмер
7
Джэ Сон
11
Зиб
11
Зиб
7
Джэ Сон
7
Миттельштадт
4
Хендрикс
4
Хендрикс
7
Миттельштадт
14
Жакес
29
Ельч
29
Ельч
14
Жакес
22
Ассиньон
28
Нартей
28
Нартей
22
Ассиньон
10
Фюрих
8
Томаш
8
Томаш
10
Фюрих
26
Ундав
25
Аревало
25
Аревало
26
Ундав
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
Точно не сыграют
Надим Амири
ЦП
Антони Каси
ЛЗ
Maxim Dal
ЦЗ
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Робин Центнер
ВР
Под вопросом
Штутгарт
Точно не сыграют
Статистика матча Майнц - Штутгарт
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
12
Офсайды
2
0
Количество передач
318
537
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.73
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Штутгарта», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
