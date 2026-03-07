Введите ваш ник на сайте
  «Майнц» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Майнц» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 15:55
Майнц
07.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
39' Л. Джэ Сон 90+1' Д. Да Коста
76' Э. Демирович 77' Д. Ундав
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
20
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
33
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Стиллер
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
22
Николас Ферачниг
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
26
Силас
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Рамон Хендрикс
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
25
Жереми Аревало
ЦФ
4-1-1-3-1
33
Бац
30
Видмер
21
Да Коста
4
Пош
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
8
Небель
7
Джэ Сон
23
Бекер
20
Тиц
3-3-1-3
33
Нюбель
14
Жакес
24
Хабот
16
Каразор
22
Ассиньон
6
Стиллер
7
Миттельштадт
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
9
Демирович
21
Да Коста
22
Ферачниг
22
Ферачниг
21
Да Коста
8
Небель
14
Бевинг
14
Бевинг
8
Небель
23
Бекер
26
Силас
26
Силас
23
Бекер
30
Видмер
44
Вайпер
44
Вайпер
30
Видмер
7
Джэ Сон
11
Зиб
11
Зиб
7
Джэ Сон
7
Миттельштадт
4
Хендрикс
4
Хендрикс
7
Миттельштадт
14
Жакес
29
Ельч
29
Ельч
14
Жакес
22
Ассиньон
28
Нартей
28
Нартей
22
Ассиньон
10
Фюрих
8
Томаш
8
Томаш
10
Фюрих
26
Ундав
25
Аревало
25
Аревало
26
Ундав
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
Точно не сыграют
Надим Амири
ЦП
Антони Каси
ЛЗ
Maxim Dal
ЦЗ
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Робин Центнер
ВР
Под вопросом
Штефан Белл
ЦЗ
Штутгарт
Точно не сыграют
Билал Эль-Ханнус
АП
Лазар Йованович
АП
Йоша Вагноман
ПЗ
Статистика матча Майнц - Штутгарт
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
12
Офсайды
2
0
Количество передач
318
537
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.73
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Штутгарта», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц»«Штутгарт»

Германия. Бундеслига Штутгарт Майнц
