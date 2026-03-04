04.03.2026, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Гамбург
Гамбург
3-1-3-1-2
1
Фернандес
17
Омари
44
Вушкович
16
Гочолеишвили
8
Эльфадли
14
Филипп
21
Ремберг
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
19
Даунс
18
Джатта
3-4-2-1
28
Бласвих
4
Куанса
12
Тапсоба
20
Гримальдо
42
25
Паласиос
24
Гарсия
8
Андрих
30
Маза
11
Терье
35
Кофане
17
Омари
25
Торунарига
25
Торунарига
17
Омари
18
Джатта
2
Микельбренси
2
Микельбренси
18
Джатта
11
Кенигсдорффер
6
Локонга
6
Локонга
11
Кенигсдорффер
19
Даунс
7
Домпе
7
Домпе
19
Даунс
14
Филипп
49
49
14
Филипп
30
Маза
6
Фернандес
6
Фернандес
30
Маза
11
Терье
10
Тилльман
10
Тилльман
11
Терье
42
19
Поку
19
Поку
42
Остались в запасе
Гамбург
Байер
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
45
F. Balde
ЦФ
9
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
45
F. Balde
ЦФ
9
Роберт Глатцель
ЦФ
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Гамбург
Точно не сыграют
Байер
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Гамбург - Байер
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
11
Офсайды
0
2
Количество передач
336
569
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.89
xGP (предотвращенные голы)
1.07
1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Байер», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»