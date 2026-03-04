Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Гамбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

«Гамбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

4 марта, 20:47
Гамбург
04.03.2026, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Байер
73' К. Кофане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
14
Райан Филипп
ЦП
21
Николай Ремберг
(К) ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
42
Montrell Culbreath
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Гамбург
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
25
Джордан Торунарига
ЦЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
7
Жан-Люк Домпе
ЛВ
45
F. Balde
ЦФ
49
Otto Stange
ЦФ
9
Роберт Глатцель
ЦФ
Байер
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
19
Эрнест Поку
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Фернандес
17
Омари
44
Вушкович
16
Гочолеишвили
8
Эльфадли
14
Филипп
21
Ремберг
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
19
Даунс
18
Джатта
3-4-2-1
28
Бласвих
4
Куанса
12
Тапсоба
20
Гримальдо
42
25
Паласиос
24
Гарсия
8
Андрих
30
Маза
11
Терье
35
Кофане
17
Омари
25
Торунарига
25
Торунарига
17
Омари
18
Джатта
2
Микельбренси
2
Микельбренси
18
Джатта
11
Кенигсдорффер
6
Локонга
6
Локонга
11
Кенигсдорффер
19
Даунс
7
Домпе
7
Домпе
19
Даунс
14
Филипп
49
49
14
Филипп
30
Маза
6
Фернандес
6
Фернандес
30
Маза
11
Терье
10
Тилльман
10
Тилльман
11
Терье
42
19
Поку
19
Поку
42
Гамбург
Точно не сыграют
Николас Капалдо
ЦП
Альберт Гренбек
ЦП
Миро Мухайм
ЛЗ
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Байер
Точно не сыграют
Артур
ПЗ
Лоик Баде
ЦЗ
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Лукас Васкес
ПВ
Нейтан Телла
ПВ
Под вопросом
Патрик Шик
ЦФ
Статистика матча Гамбург - Байер
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
11
Офсайды
0
2
Количество передач
336
569
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.89
xGP (предотвращенные голы)
1.07
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Байер», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург»«Байер»

«Гамбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Байер Гамбург
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
