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  • «Сассуоло» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Сассуоло» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 15:50
Сассуоло
01.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
23' И. Коне 69' К. Торстведт
88' Ю. Муса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
(К) ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
99
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
10
Лазар Самарджич
АП
15
Марио Пашалич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
50
Дэррил Бакола
АП
20
Алие Фадера
ЛВ
8
М'Бала Нзола
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
24
Лука Моро
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
45
Доминик Вавассори
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Мурич
23
Гарсия
4
Мухаремович
21
Идзес
25
Кулибали
18
Матич
8
Коне
10
Берарди
42
Торстведт
45
Лорьенте
99
Пинамонти
3-3-2-1
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
19
Джимсити
16
Белланова
15
де Рон
47
Бернаскони
10
Самарджич
15
Пашалич
9
Скамакка
8
Коне
3
Доиг
3
Доиг
8
Коне
18
Матич
35
Липани
35
Липани
18
Матич
45
Лорьенте
20
Фадера
20
Фадера
45
Лорьенте
10
Берарди
8
Нзола
8
Нзола
10
Берарди
Фадера
44
Яннони
44
Яннони
Фадера
19
Джимсити
4
Хин
4
Хин
19
Джимсити
16
Белланова
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
16
Белланова
47
Бернаскони
22
Сулемана
22
Сулемана
47
Бернаскони
59
Залевски
6
Муса
6
Муса
59
Залевски
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
Остались в запасе
Сассуоло
Аталанта
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
66
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
50
Дэррил Бакола
АП
24
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
66
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
50
Дэррил Бакола
АП
24
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сассуоло
Точно не сыграют
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
Аталанта
Точно не сыграют
Шарль Де Кетеларе
АП
Джакомо Распадори
ЦФ
Статистика матча Сассуоло - Аталанта
3
1
3
Всего ударов по воротам
7
26
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
3
13
Офсайды
1
4
Количество передач
208
656
Сейвы
6
3
Точность передач %
69
91
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
6
20
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.52
3.18
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Аталанты», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Аталанта»

«Сассуоло» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Сассуоло
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