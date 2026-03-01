01.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
4-1-1-3-1
49
Мурич
23
Гарсия
4
Мухаремович
21
Идзес
25
Кулибали
18
Матич
8
Коне
10
Берарди
42
Торстведт
45
Лорьенте
99
Пинамонти
3-3-2-1
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
19
Джимсити
16
Белланова
15
де Рон
47
Бернаскони
10
Самарджич
15
Пашалич
9
Скамакка
8
Коне
3
Доиг
3
Доиг
8
Коне
18
Матич
35
Липани
35
Липани
18
Матич
45
Лорьенте
20
Фадера
20
Фадера
45
Лорьенте
10
Берарди
8
Нзола
8
Нзола
10
Берарди
Фадера
44
Яннони
44
Яннони
Фадера
19
Джимсити
4
Хин
4
Хин
19
Джимсити
16
Белланова
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
16
Белланова
47
Бернаскони
22
Сулемана
22
Сулемана
47
Бернаскони
59
Залевски
6
Муса
6
Муса
59
Залевски
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
Остались в запасе
Сассуоло
Аталанта
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
66
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
50
Дэррил Бакола
АП
24
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
66
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
50
Дэррил Бакола
АП
24
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сассуоло
Точно не сыграют
Аталанта
Точно не сыграют
Статистика матча Сассуоло - Аталанта
3
1
3
Всего ударов по воротам
7
26
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
3
13
Офсайды
1
4
Количество передач
208
656
Сейвы
6
3
Точность передач %
69
91
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
6
20
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.52
3.18
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Аталанты», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»