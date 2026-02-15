Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Леванте» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Леванте» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 19:48
Леванте
15.02.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Валенсия
64' Л. Рамазани 84' У. Садик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
10
Пабло Мартинес
(К) ЦП
24
Карлос Альварес
АП
26
Карим Тунде
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Пепелу
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
17
Ларджи Рамазани
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
9
Уго Дуро
ЦФ
15
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
5
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
55
Tay Abed Kassus
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
28
Висент Абрил
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
40
Joel Fontanet Paredes
ЦЗ
22
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
42
Аарон Рэмзи
АП
27
Давид Оторби
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Райан
23
Санчес
4
де ла Фуэнте
2
Морено
29
Перес
16
Арриага
10
Мартинес
24
Альварес
26
Тунде
18
Лосада
9
Ромеро
4-2-2-2
1
Димитриевски
24
Джемерт
5
Таррега
4
Нуньес
14
Гайя
18
Пепелу
23
Угринич
17
Рамазани
11
Риоха
15
Белтран
9
Дуро
24
Альварес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
24
Альварес
10
Мартинес
12
Венцедор
12
Венцедор
10
Мартинес
29
Перес
27
Кортес
27
Кортес
29
Перес
18
Лосада
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
18
Лосада
9
Ромеро
19
Эспи
19
Эспи
9
Ромеро
17
Рамазани
21
Васкес
21
Васкес
17
Рамазани
24
Джемерт
22
Сантамария
22
Сантамария
24
Джемерт
23
Угринич
8
Гуэрра
8
Гуэрра
23
Угринич
18
Пепелу
2
Родригес
2
Родригес
18
Пепелу
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Статистика матча Леванте - Валенсия
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
10
Офсайды
0
3
Количество передач
383
442
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.68
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Валенсии», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Валенсия»

«Леванте» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Леванте
