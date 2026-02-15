15.02.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Леванте
4-1-1-2-2
13
Райан
23
Санчес
4
де ла Фуэнте
2
Морено
29
Перес
16
Арриага
10
Мартинес
24
Альварес
26
Тунде
18
Лосада
9
Ромеро
4-2-2-2
1
Димитриевски
24
Джемерт
5
Таррега
4
Нуньес
14
Гайя
18
Пепелу
23
Угринич
17
Рамазани
11
Риоха
15
Белтран
9
Дуро
24
Альварес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
24
Альварес
10
Мартинес
12
Венцедор
12
Венцедор
10
Мартинес
29
Перес
27
Кортес
27
Кортес
29
Перес
18
Лосада
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
18
Лосада
9
Ромеро
19
Эспи
19
Эспи
9
Ромеро
17
Рамазани
21
Васкес
21
Васкес
17
Рамазани
24
Джемерт
22
Сантамария
22
Сантамария
24
Джемерт
23
Угринич
8
Гуэрра
8
Гуэрра
23
Угринич
18
Пепелу
2
Родригес
2
Родригес
18
Пепелу
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
5
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
20
Ориоль Рей
ОП
55
Tay Abed Kassus
ЦП
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Кристиан Риверо
ВР
28
Висент Абрил
ВР
40
Joel Fontanet Paredes
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
42
Аарон Рэмзи
АП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Леванте
Точно не сыграют
Валенсия
Точно не сыграют
Димитри Фулкье
ПЗ
Хулен Агирресабала
ВР
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Тьерри Корреа
ПЗ
Арно Данжума
ЛВ
Под вопросом
Статистика матча Леванте - Валенсия
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
10
Офсайды
0
3
Количество передач
383
442
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.68
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Валенсии», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»