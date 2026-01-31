Введите ваш ник на сайте
  • «Леванте» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Леванте» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Сегодня, 19:37
Леванте
31.01.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Пабло Мартинес
(К) ЦП
14
Ugo Raghouber
ЦП
24
Карлос Альварес
АП
26
Карим Тунде
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
55
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
6
Коке
ЦП
27
Jano Monserrate
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-2-2-2
13
Райан
4
де ла Фуэнте
2
Морено
3
Маттурро
22
Тольян
10
Мартинес
14
24
Альварес
26
Тунде
18
Лосада
9
Ромеро
4-3-2-1
13
Облак
16
Молина
24
Ле Норман
15
Лангле
3
Руджери
14
Льоренте
8
Барриос
5
Кардозо
11
Алмада
23
Гонсалес
9
Серлот
2
Морено
23
Санчес
23
Санчес
2
Морено
24
Альварес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
24
Альварес
9
Ромеро
55
55
9
Ромеро
26
Тунде
27
Кортес
27
Кортес
26
Тунде
18
Лосада
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
18
Лосада
15
Лангле
17
Ганцко
17
Ганцко
15
Лангле
14
Льоренте
18
Пубиль
18
Пубиль
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
6
Коке
8
Барриос
23
Гонсалес
27
27
23
Гонсалес
11
Алмада
10
Баэна
10
Баэна
11
Алмада
9
Серлот
19
Альварес
19
Альварес
9
Серлот
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
Точно не сыграют
Рохер Бруге
ПВ
Виктор Гарсия
ЦФ
Диего Пампин
ЦЗ
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Атлетико
Точно не сыграют
Антуан Гризманн
ЦФ
Джулиано Симеоне
ЛВ
Статистика матча Леванте - Атлетико
2
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
12
Офсайды
1
3
Количество передач
421
511
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.38
0.69
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Атлетико», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Атлетико»

«Леванте» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Леванте
