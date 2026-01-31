Составы команд
Леванте
Леванте
4-2-2-2
13
Райан
4
де ла Фуэнте
2
Морено
3
Маттурро
22
Тольян
10
Мартинес
14
24
Альварес
26
Тунде
18
Лосада
9
Ромеро
4-3-2-1
13
Облак
16
Молина
24
Ле Норман
15
Лангле
3
Руджери
14
Льоренте
8
Барриос
5
Кардозо
11
Алмада
23
Гонсалес
9
Серлот
2
Морено
23
Санчес
23
Санчес
2
Морено
24
Альварес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
24
Альварес
9
Ромеро
55
55
9
Ромеро
26
Тунде
27
Кортес
27
Кортес
26
Тунде
18
Лосада
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
18
Лосада
15
Лангле
17
Ганцко
17
Ганцко
15
Лангле
14
Льоренте
18
Пубиль
18
Пубиль
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
6
Коке
8
Барриос
23
Гонсалес
27
27
23
Гонсалес
11
Алмада
10
Баэна
10
Баэна
11
Алмада
9
Серлот
19
Альварес
19
Альварес
9
Серлот
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
Точно не сыграют
Атлетико
Точно не сыграют
Статистика матча Леванте - Атлетико
2
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
12
Офсайды
1
3
Количество передач
421
511
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.38
0.69
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Атлетико», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»