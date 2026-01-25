25.01.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
23
Канвот
5
Лакруа
26
Ричардс
3
Митчелл
2
Муньос
8
Лерма
20
Уортон
11
Джонсон
7
Сарр
14
Матета
4-3-2-1
1
Санчес
24
Джеймс
5
Бадьяшиль
23
Чалоба
3
Кукурелья
8
Фернандес
25
Кайседо
17
Сантос
41
Эстевао
7
Нету
20
Педро
3
Митчелл
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Daniel Imray
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Под вопросом
Челси
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
429
578
Сейвы
2
5
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
2.38
2.2
xGP (предотвращенные голы)
0.81
0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Челси», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»