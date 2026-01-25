Введите ваш ник на сайте
  «Кристал Пэлас» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Кристал Пэлас» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Вчера, 15:50
Кристал Пэлас
25.01.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Челси
88' К. Ричардс
34' Эстевао 50' Ж. Педро 64' Э. Фернандес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
5
Максенс Лакруа
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Рио Кардинес
ЛЗ
Шейк Дукур
ОП
Даичи Камада
АП
Калеб Кпорха
ПЗ
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Под вопросом
Натаниэл Клайн
ПЗ
Челси
Точно не сыграют
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
Леви Колуилл
ЦЗ
Ромео Лавиа
ОП
Михаил Мудрик
ЛВ
Дариу Эссуго
ЦП
Под вопросом
Филип Йоргенсен
ВР
Коул Палмер
ПВ
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
429
578
Сейвы
2
5
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
2.38
2.2
xGP (предотвращенные голы)
0.81
0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Челси», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Челси»

«Кристал Пэлас» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Кристал Пэлас
