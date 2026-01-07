Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

«Манчестер Сити» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

7 января, 17:09
Манчестер Сити
07.01.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
41' Э. Холанд (П)
60' К. Митома
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
68
Макс Аллейн
ЦЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
4
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
13
Джек Хиншелвуд
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
30
Паскаль Гросс
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
63
Divine Mukasa
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Райан Шерки
АП
92
Reigan Heskey
ЦФ
56
Райан МакАйду
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
51
Charlie Tasker
ЦЗ
53
Harry Howell
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Том Уотсон
ЛВ
8
Брайан Груда
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-3-2-2
25
Доннарумма
45
Хусанов
68
Аллейн
6
Аке
27
Нуньес
14
Гонсалес
4
Рейндерс
47
Фоден
20
Силва
9
Холанд
11
Доку
2-1-5-1-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
13
Хиншелвуд
29
Де Куйпер
26
Аяри
30
Гросс
25
Гомес
24
Кадиоглу
22
Митома
10
Рюттер
27
Нуньес
82
Льюис
82
Льюис
27
Нуньес
14
Гонсалес
16
Родри
16
Родри
14
Гонсалес
6
Аке
33
О'Райли
33
О'Райли
6
Аке
47
Фоден
10
Шерки
10
Шерки
47
Фоден
26
Аяри
20
Милнер
20
Милнер
26
Аяри
22
Митома
14
Уотсон
14
Уотсон
22
Митома
25
Гомес
8
Груда
8
Груда
25
Гомес
10
Рюттер
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Рюттер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брайтон
1
Джеймс Траффорд
ВР
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
63
Divine Mukasa
ЦП
92
Reigan Heskey
ЦФ
56
Райан МакАйду
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
51
Charlie Tasker
ЦЗ
53
Harry Howell
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
63
Divine Mukasa
ЦП
92
Reigan Heskey
ЦФ
56
Райан МакАйду
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
51
Charlie Tasker
ЦЗ
53
Harry Howell
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон
1
6
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
6
2
Нарушения
6
16
Офсайды
2
3
Количество передач
581
381
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.35
0.81
xGP (предотвращенные голы)
0.7
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брайтона», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Брайтон»

«Манчестер Сити» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Манчестер Сити
Комментарии (0)
