07.01.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
3-3-2-2
25
Доннарумма
45
Хусанов
68
Аллейн
6
Аке
27
Нуньес
14
Гонсалес
4
Рейндерс
47
Фоден
20
Силва
9
Холанд
11
Доку
2-1-5-1-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
13
Хиншелвуд
29
Де Куйпер
26
Аяри
30
Гросс
25
Гомес
24
Кадиоглу
22
Митома
10
Рюттер
27
14
6
47
26
22
25
10
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брайтон
1
Джеймс Траффорд
ВР
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
63
Divine Mukasa
ЦП
92
Reigan Heskey
ЦФ
56
Райан МакАйду
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
51
Charlie Tasker
ЦЗ
53
Harry Howell
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон
1
6
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
6
2
Нарушения
6
16
Офсайды
2
3
Количество передач
581
381
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.35
0.81
xGP (предотвращенные голы)
0.7
0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брайтона», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»