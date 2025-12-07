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  • «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 18:20
Боруссия Д
07.12.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
43' Ю. Брандт 60' Н. Шлоттербек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
28
Аарон Ансельмино
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
23
Феликс Нмеча
АП
10
Юлиан Брандт
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
6
Гриша Премель
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
29
Базумана Туре
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
30
Паскаль Гросс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
15
Озан Кабак
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
8
Умут Тохумджу
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Адам Гложек
ЦФ
33
Макс Мерстедт
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кобель
28
Ансельмино
3
Антон
15
Шлоттербек
8
Свенссон
2
Коуто
9
Забитцер
27
Адейеми
10
Брандт
23
Нмеча
9
Гирасси
3-2-3-2
1
Бауманн
21
Хайдари
13
Бернардо
7
Авдуллаху
5
Цоуфал
4
Гранац
6
Премель
18
Бюргер
29
Туре
11
Аслани
19
Лемперле
2
Коуто
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
2
Коуто
10
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Брандт
23
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
23
Нмеча
27
Адейеми
14
Байер
14
Байер
27
Адейеми
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
6
Премель
8
Тохумджу
8
Тохумджу
6
Премель
19
Лемперле
9
Бебу
9
Бебу
19
Лемперле
11
Аслани
9
Крамарич
9
Крамарич
11
Аслани
18
Бюргер
9
Гложек
9
Гложек
18
Бюргер
29
Туре
33
Мерстедт
33
Мерстедт
29
Туре
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
33
Александер Майер
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
37
Лука Филипп
ВР
15
Озан Кабак
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Паскаль Гросс
ЦП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
15
Озан Кабак
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
9
Офсайды
0
1
Количество передач
380
507
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Хоффенхайма», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм»

«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Боруссия Д
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