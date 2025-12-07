Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Хоффенхайма», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм»