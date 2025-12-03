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  • «Унион» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

«Унион» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

3 декабря 2025, 21:35
Унион
03.12.2025, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Бавария
40' Л. Кверфельд (П) 55' Л. Кверфельд (П)
12' И. Анса (АГ) 24' Г. Кейн 45+4' Д. Лейте (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
4
Диогу Лейте
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
13
Рани Хедира
(К) ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
5
Александар Павлович
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Унион
1
Матео Рааб
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
9
Ливан Бурджу
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
20
Марин Любичич
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
4-2-2-1-1
1
Реннов
15
Роте
14
Кверфельд
4
Лейте
5
Дехи
6
Кемлейн
13
Хедира
19
Хаберер
13
Шафер
11
Чон
10
Анса
3-2-1-3-1
1
Нойер
4
Упамекано
4
Та
2
Станишич
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
11
Олисе
42
Карл
7
Диас
9
Кейн
15
Роте
34
Н'Соки
34
Н'Соки
15
Роте
13
Шафер
9
Бурджу
9
Бурджу
13
Шафер
11
Чон
21
Скарке
21
Скарке
11
Чон
20
Лаймер
21
Ито
21
Ито
20
Лаймер
11
Олисе
4
Мин-Джэ
4
Мин-Джэ
11
Олисе
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
42
Карл
7
Гнабри
7
Гнабри
42
Карл
Остались в запасе
Унион
Бавария
1
Матео Рааб
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
20
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
20
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Матео Рааб
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
20
Марин Любичич
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
20
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Унион - Бавария
3
4
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
11
Офсайды
2
2
Количество передач
289
460
Сейвы
4
5
Точность передач %
64
73
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Баварии», 1/8 финала Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Бавария»

«Унион» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Унион
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