03.12.2025, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Составы команд
Унион
Унион
4-2-2-1-1
1
Реннов
15
Роте
14
Кверфельд
4
Лейте
5
Дехи
6
Кемлейн
13
Хедира
19
Хаберер
13
Шафер
11
Чон
10
Анса
3-2-1-3-1
1
Нойер
4
Упамекано
4
Та
2
Станишич
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
11
Олисе
42
Карл
7
Диас
9
Кейн
15
Роте
34
Н'Соки
34
Н'Соки
15
Роте
13
Шафер
9
Бурджу
9
Бурджу
13
Шафер
11
Чон
21
Скарке
21
Скарке
11
Чон
20
Лаймер
21
Ито
21
Ито
20
Лаймер
11
Олисе
4
Мин-Джэ
4
Мин-Джэ
11
Олисе
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
42
Карл
7
Гнабри
7
Гнабри
42
Карл
Остались в запасе
Унион
Бавария
1
Матео Рааб
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
20
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
20
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Матео Рааб
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
20
Марин Любичич
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
20
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Унион - Бавария
3
4
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
11
Офсайды
2
2
Количество передач
289
460
Сейвы
4
5
Точность передач %
64
73
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Баварии», 1/8 финала Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»