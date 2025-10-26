Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лацио» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Лацио» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября, 21:35
Лацио
26.10.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
9' Т. Башич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
34
Марио Гила
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
8
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
19
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
30
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Душан Влахович
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
5
Матиас Весино
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
43
Matteo Fuscaldo
ВР
44
Pedro Felipe
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
25
Жоау Мариу
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
4-4-1-1
94
Проведель
29
Лаццари
34
Гила
13
Романьоли
77
Марушич
8
Гендузи
32
Катальди
26
Башич
18
Исаксен
10
Дзакканьи
19
Диа
4-2-1-1-2
1
Перин
15
Калюлю
6
Келли
4
Гатти
27
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
22
МакКенни
7
Консейсау
9
Влахович
30
Дэвид
29
Лаццари
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
29
Лаццари
26
Башич
5
Весино
5
Весино
26
Башич
19
Диа
14
Нослин
14
Нослин
19
Диа
18
Исаксен
9
Педро
9
Педро
18
Исаксен
4
Гатти
25
Мариу
25
Мариу
4
Гатти
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
30
Дэвид
18
Костич
18
Костич
30
Дэвид
22
МакКенни
20
Опенда
20
Опенда
22
МакКенни
27
Камбьясо
10
Йылдыз
10
Йылдыз
27
Камбьясо
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
43
Matteo Fuscaldo
ВР
44
Pedro Felipe
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Остались в запасе
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
43
Matteo Fuscaldo
ВР
44
Pedro Felipe
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лацио - Ювентус
2
4
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
18
Офсайды
0
2
Количество передач
345
499
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ювентуса», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Ювентус»

«Лацио» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Лацио
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостового пытались похитить, расширенный состав сборной России, «Ювентус» уволил тренера и другие новости
01:37
Мбаппе повторил достижение Роналду и Роналдиньо
01:23
Стало известно, какое наказание грозит похитителям Мостового
00:58
2
Дзюба вошел в тройку лучших игроков РПЛ по числу матчей
00:32
2
Быстров пошутил о попытке похищения зенитовца Мостового
Вчера, 23:59
1
«Ювентус» выбирает между двумя экс-тренерами «Зенита»
Вчера, 23:51
Губерниев дал прогноз на будущее Карпина в «Динамо»
Вчера, 23:43
9
Юран продолжает работу в «Серике»: подробности
Вчера, 23:35
Азербайджан хочет заиграть за сборную таланта из «Динамо»
Вчера, 23:23
3
Гурцкая раскрыл, почему Альбу уволят из «Ростова»
Вчера, 22:48
2
Все новости
Все новости
Буффон дал совет «Ювентусу» по выбору нового тренера
00:50
«Ювентус» выбирает между двумя экс-тренерами «Зенита»
Вчера, 23:51
Де Брюйне больше не сыграет в 2025 году
Вчера, 15:30
1
«Ювентус» объявил об увольнении главного тренера
Вчера, 15:05
7
В «Ювентусе» приняли решение по главному тренеру
Вчера, 14:19
38-летний Варди впервые забил в Серии А
25 октября
Серия А. «Наполи» Конте переиграл «Интер» (3:1) и возглавил таблицу, Де Брюйне забил
25 октября
Серия А. Лидирующий «Милан» едва не проиграл «Пизе» из зоны вылета
24 октября
1
Чемпион Европы-2020 сломал ногу
24 октября
2
Интерес к Сафонову появился в еще одной топ-лиге
24 октября
5
Болельщики «Фиорентины» пожелали, чтобы клуб возглавил российский тренер
24 октября
4
Итальянского тренера госпитализировали с пневмонией: подробности
21 октября
«Ювентус» рассматривает трех тренеров на замену Тудору
20 октября
1
Серия А. Дубль Леау принес «Милану» волевую победу над «Фиорентиной» (2:1) и выход в лидеры
19 октября
1
Серия А. «Комо» Фабрегаса победил «Ювентус» (2:0)
19 октября
1
Серия А. «Интер» победил «Рому» в Риме (1:0) и вышел в лидеры
18 октября
4
У Лукаку вымогали деньги за тело покойного отца
15 октября
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
15 октября
2
Спаллетти включил экс-игрока РПЛ в свою символическую сборную
13 октября
2
Зидан назвал сильнейшую команду в истории футбола
12 октября
3
«Ювентус» рассмотрит подписание вратаря сборной Франции
10 октября
Ибрагимович назвал четырех тренеров, изменивших современный футбол
9 октября
ФотоМодрич высмеял бывшего партнера по «Реалу»
9 октября
1
В Италии раскрыли, чем занимается Балотелли
8 октября
1
Участник Лиги чемпионов отказался от Неймара
8 октября
Серия А. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью (0:0), Пулишич не реализовал пенальти
5 октября
Видео«Надеюсь, Модрич обосрется»: тренер «Ювентуса» – перед матчем с «Миланом»
5 октября
ТрансляцияГде смотреть матч «Ювентус» – «Милан»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
4 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 