26.10.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
4-4-1-1
94
Проведель
29
Лаццари
34
Гила
13
Романьоли
77
Марушич
8
Гендузи
32
Катальди
26
Башич
18
Исаксен
10
Дзакканьи
19
Диа
4-2-1-1-2
1
Перин
15
Калюлю
6
Келли
4
Гатти
27
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
22
МакКенни
7
Консейсау
9
Влахович
30
Дэвид
29
Лаццари
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
29
Лаццари
26
Башич
5
Весино
5
Весино
26
Башич
19
Диа
14
Нослин
14
Нослин
19
Диа
18
Исаксен
9
Педро
9
Педро
18
Исаксен
4
Гатти
25
Мариу
25
Мариу
4
Гатти
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
30
Дэвид
18
Костич
18
Костич
30
Дэвид
22
МакКенни
20
Опенда
20
Опенда
22
МакКенни
27
Камбьясо
10
Йылдыз
10
Йылдыз
27
Камбьясо
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
43
Matteo Fuscaldo
ВР
44
Pedro Felipe
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Статистика матча Лацио - Ювентус
2
4
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
18
Офсайды
0
2
Количество передач
345
499
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ювентуса», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»