«Зальцбург» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

Вчера, 20:50
Зальцбург
25.09.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
0 : 1
Завершен
Порту
90+3' В. Гомес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
1
Александер Шлагер
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
23
Жоан Гаду
ЦЗ
2
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
18
Мадс Бидструп
(К) ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
27
Керим Алайбегович
ЛВ
20
Эдмунд Байду
ПВ
21
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
22
Алан Варела
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Зальцбург
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
48
Rocco Žiković
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
29
Люка Гурна
ОП
8
Сота Китано
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
Порту
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
92
João Teixeira
ЦП
47
Ángel Alarcón
ЦП
86
Родригу Мора
АП
7
Виллиам Гомес
ЛФ
27
Deniz Gül
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шлагер
3
Терзич
23
Гаду
2
Расмуссен
22
Ляйнер
5
Диабате
18
Бидструп
49
Йео
27
Алайбегович
20
Байду
21
Ратков
3-2-1-3-1
99
Кошта
5
Беднарек
4
Кивиор
12
Сануси
13
Росарио
22
Варела
10
Вейга
8
Фрохольдт
17
Сайнс
11
Пепе
9
Омородион
18
Статистика матча Зальцбург - Порту
4
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
14
8
Офсайды
2
2
Количество передач
364
479
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Порту», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург»«Порту»

«Зальцбург» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

Где смотреть матч «Зальцбург» – «Порту»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Порту Зальцбург
