25.09.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
4-1-2-2-1
1
Шлагер
3
Терзич
23
Гаду
2
Расмуссен
22
Ляйнер
5
Диабате
18
Бидструп
49
Йео
27
Алайбегович
20
Байду
21
Ратков
3-2-1-3-1
99
Кошта
5
Беднарек
4
Кивиор
12
Сануси
13
Росарио
22
Варела
10
Вейга
8
Фрохольдт
17
Сайнс
11
Пепе
9
Омородион
18
Бидструп
10
Вейга
74
Моура
74
Моура
10
Вейга
12
Сануси
52
Фернандеш
52
Фернандеш
12
Сануси
22
Варела
86
Мора
86
Мора
22
Варела
9
Омородион
27
27
9
Омородион
Остались в запасе
Зальцбург
Порту
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
48
Rocco Žiković
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
43
Энрике Агилар
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
73
Gabriel Brás
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
92
João Teixeira
ЦП
47
Ángel Alarcón
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЛФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Зальцбург - Порту
4
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
14
8
Офсайды
2
2
Количество передач
364
479
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Порту», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Порту»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»