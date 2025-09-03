03.09.2025, среда, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
3-4-2
1
Крайков
6
Печенкин
5
Ковачевич
55
Быков
51
Синяк
17
Мухин
70
Дауров
23
Чуриков
25
Бахарев
9
Шпитальный
4-2-3-2
31
Анисимов
21
Юдинцев
6
Калистратов
3
Маругин
27
Мануйлов
2
Хубаев
7
Аюкин
28
Султонов
10
Защепкин
11
Апеков
9
Караев
19
Голыбин
55
Быков
Остались в запасе
Сокол
КАМАЗ
36
Михаил Левашов
ВР
64
Aleksey Dolya
ЦЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
27
Anton Egorushkin
ЦП
18
Владислав Лазарев
АП
92
Vladislav Kostin
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
30
Евгений Замерец
ВР
8
Ефим Долгополов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Сокол - КАМАЗ
3
5
Желтые карточки
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «КАМАЗа», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «КАМАЗ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»