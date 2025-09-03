Введите ваш ник на сайте
  • «Сокол» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

«Сокол» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

3 сентября, 17:59
Сокол
03.09.2025, среда, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
КАМАЗ
35' Р. Апеков (П) 90+5' Д. Хубаев (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
23
Иван Чуриков
ПЗ
17
Антон Мухин
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
25
Глеб Бахарев
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
19
Ренат Голыбин
АП
10
Роман Защепкин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
9
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
64
Aleksey Dolya
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
27
Anton Egorushkin
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
18
Владислав Лазарев
АП
10
Сергей Грибов
ЦФ
92
Vladislav Kostin
ЦФ
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
3-4-2
1
Крайков
6
Печенкин
5
Ковачевич
55
Быков
51
Синяк
17
Мухин
70
Дауров
23
Чуриков
25
Бахарев
9
Шпитальный
4-2-3-2
31
Анисимов
21
Юдинцев
6
Калистратов
3
Маругин
27
Мануйлов
2
Хубаев
7
Аюкин
28
Султонов
10
Защепкин
11
Апеков
9
Караев
19
Голыбин
55
Быков
19
Бутаев
19
Бутаев
55
Быков
70
Дауров
69
Ермолин
69
Ермолин
70
Дауров
33
Глойдман
10
Грибов
10
Грибов
33
Глойдман
11
Апеков
5
Ратников
5
Ратников
11
Апеков
9
Караев
14
Абдуллаев
14
Абдуллаев
9
Караев
19
Голыбин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
19
Голыбин
Остались в запасе
Сокол
КАМАЗ
36
Михаил Левашов
ВР
64
Aleksey Dolya
ЦЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
27
Anton Egorushkin
ЦП
18
Владислав Лазарев
АП
92
Vladislav Kostin
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
30
Евгений Замерец
ВР
8
Ефим Долгополов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
64
Aleksey Dolya
ЦЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
27
Anton Egorushkin
ЦП
18
Владислав Лазарев
АП
92
Vladislav Kostin
ЦФ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
8
Ефим Долгополов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Сокол - КАМАЗ
3
5
Желтые карточки
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «КАМАЗа», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол»«КАМАЗ»

«Сокол» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Сокол
