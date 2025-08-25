25.08.2025, понедельник, 20:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
4
Паредес
3
Вивиан
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
10
Уильямс
9
Уильямс
21
Саннади
4-3-3
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
5
Фелипе
3
Чаваррия
17
Лопес
6
Сисс
4
Диас
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Гарсия
17
Лопес
15
Гумбау
15
Гумбау
17
Лопес
3
Чаваррия
8
Трехо
8
Трехо
3
Чаваррия
19
де Фрутос
11
Нтека
11
Нтека
19
де Фрутос
4
Диас
21
Перес
21
Перес
4
Диас
7
Палазон
10
Камельо
10
Камельо
7
Палазон
Остались в запасе
Атлетик
Райо Вальекано
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
22
Луис Эспино
ЛЗ
27
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
4
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
13
Офсайды
0
7
Количество передач
334
491
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Райо Вальекано», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»