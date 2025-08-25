Введите ваш ник на сайте
«Атлетик» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2025

Вчера, 19:20
Атлетик
25.08.2025, понедельник, 20:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
66' О. Сансет (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
24
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
22
Луис Эспино
ЛЗ
27
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
21
Фран Перес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
4
Паредес
3
Вивиан
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
10
Уильямс
9
Уильямс
21
Саннади
4-3-3
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
5
Фелипе
3
Чаваррия
17
Лопес
6
Сисс
4
Диас
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Гарсия
7
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
4
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
13
Офсайды
0
7
Количество передач
334
491
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Райо Вальекано», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Райо Вальекано»

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Атлетик
