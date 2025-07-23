23.07.2025, среда, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шелбурн
2-3-5
19
4
29
2
Гэннон
7
27
11
Одубеко
6
23
14
3
2-1-2-5
97
Бантич
2
Силва
13
Мустафазаде
10
Зубир
15
Андраде
20
Боржес
18
27
Байрамов
35
11
90
Ахундзаде
3
18
18
3
2
Гэннон
8
8
2
Гэннон
27
16
16
27
11
Одубеко
9
Бойд
9
Бойд
11
Одубеко
14
10
10
14
18
30
Гусейнов
30
Гусейнов
18
15
Андраде
21
Кащук
21
Кащук
15
Андраде
Алмейда
44
Джафаргулиев
44
Джафаргулиев
Алмейда
90
Ахундзаде
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
90
Ахундзаде
Остались в запасе
Шелбурн
Карабах
50
Ali Topcu
ВР
13
Wessel Speel
ВР
49
Raymond Offor
ЦЗ
24
Lewis Temple
ЦЗ
15
Sam Bone
ЦЗ
17
Даниэл Келли
ЦП
5
Эллис Чапман
АП
Главный тренер
Дэмьен Дафф
99
Матеуш Кочальски
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Шелбурн - Карабах
3
2
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шелбурн» против «Карабаха», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шелбурн» – «Карабах»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»