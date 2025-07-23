Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Шелбурн» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025

«Шелбурн» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025

23 июля, 20:35
Шелбурн
23.07.2025, среда, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Карабах
13' Л. Андраде 81' А. Кащук 85' Н. Ахундзаде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шелбурн
19
Lorcan Healy
ВР
4
Kameron Ledwidge
ЦЗ
29
Paddy Barrett
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
7
Harry Wood
ЦП
27
Evan Caffrey
ЦП
3
T. Wilson
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
14
Alistair Coote
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
6
J. Lunney
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
10
Абделлах Зубир
ЦП
15
Леандру Андраде
АП
20
Кади Боржес
АП
18
Daniel Lima
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
11
Emmanuel Addai
ЦФ
35
Pedro Bicalho
ЦФ
27
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Шелбурн
50
Ali Topcu
ВР
13
Wessel Speel
ВР
49
Raymond Offor
ЦЗ
24
Lewis Temple
ЦЗ
18
James Norris
ЦЗ
15
Sam Bone
ЦЗ
17
Даниэл Келли
ЦП
5
Эллис Чапман
АП
8
Mark Coyle
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
9
Шон Бойд
ЦФ
10
John Martin
ЦФ
Карабах
99
Матеуш Кочальски
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
21
Алексей Кащук
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
2-3-5
19
4
29
2
Гэннон
7
27
11
Одубеко
6
23
14
3
2-1-2-5
97
Бантич
2
Силва
13
Мустафазаде
10
Зубир
15
Андраде
20
Боржес
18
27
Байрамов
35
11
90
Ахундзаде
3
18
18
3
2
Гэннон
8
8
2
Гэннон
27
16
16
27
11
Одубеко
9
Бойд
9
Бойд
11
Одубеко
14
10
10
14
18
30
Гусейнов
30
Гусейнов
18
15
Андраде
21
Кащук
21
Кащук
15
Андраде
Алмейда
44
Джафаргулиев
44
Джафаргулиев
Алмейда
90
Ахундзаде
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
90
Ахундзаде
Статистика матча Шелбурн - Карабах
3
2
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шелбурн» против «Карабаха», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шелбурн»«Карабах»

«Шелбурн» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Карабах Шелбурн
