27.12.2024, пятница, 23:15
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-3-2
1
Райя
12
Тимбер
3
Габриэль
17
Салиба
49
Льюис-Скелли
4
Райс
2
Мартинелли
10
Эдегор
10
Троссард
9
Жезус
7
Хаверц
3-4-2-1
49
Мурич
26
О'Ши
26
Вулфенден
24
Гривз
18
Джонсон
12
Каюсте
27
Филлипс
3
Дэвис
19
Шмодикс
21
Хатчинсон
9
Делап
4
Райс
5
Парти
5
Парти
4
Райс
9
Жезус
6
Мерино
6
Мерино
9
Жезус
26
Вулфенден
44
Кларк
44
Кларк
26
Вулфенден
12
Каюсте
14
Тэйлор
14
Тэйлор
12
Каюсте
19
Шмодикс
47
Кларк
47
Кларк
19
Шмодикс
18
Джонсон
33
Бродхед
33
Бродхед
18
Джонсон
9
Делап
9
Аль-Хамади
9
Аль-Хамади
9
Делап
Остались в запасе
Арсенал
Ипсвич Таун
22
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
7
Уэс Бернс
ЦФ
36
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
22
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
7
Уэс Бернс
ЦФ
36
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Арсенал - Ипсвич Таун
1
1
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
7
12
Офсайды
1
2
Количество передач
668
317
Сейвы
0
4
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ипсвич Тауна», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ипсвич Таун»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»