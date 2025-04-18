Комментатор «Матч ТВ» Шнякин детально расписал ежемесячные траты своей семьи

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ», подробно расписал ежемесячные траты своей семьи, проживающей в Москве.
1. Няня – 75 тысяч рублей в месяц.
2. Ипотека – 40.
3. Школа старшей дочери – 75.
4. Обучение жены в ВШЭ – 50.
5. Кружки старшей дочери – 5-10.
6. Гимнастика младшей дочери – 10.
7. Аренда подземной парковки для своей машины и жены – сумма не указана.
8. Бензин – 10 на одну машину.
9. Вялотекущий ремонт – 70 в месяц в среднем.
10. Тренажерный зал – 5.
11. Помощь теще – сумма не указана.
12. Еда – «просто боюсь считать».
Пояснения Шнякина по каждому пункту доступны здесь.
Источник: телеграм-канал «Получка»