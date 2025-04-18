Комментатор «Матч ТВ» Шнякин детально расписал ежемесячные траты своей семьи

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ», подробно расписал ежемесячные траты своей семьи, проживающей в Москве.

1. Няня – 75 тысяч рублей в месяц.

2. Ипотека – 40.

3. Школа старшей дочери – 75.

4. Обучение жены в ВШЭ – 50.

5. Кружки старшей дочери – 5-10.

6. Гимнастика младшей дочери – 10.

7. Аренда подземной парковки для своей машины и жены – сумма не указана.

8. Бензин – 10 на одну машину.

9. Вялотекущий ремонт – 70 в месяц в среднем.

10. Тренажерный зал – 5.

11. Помощь теще – сумма не указана.

12. Еда – «просто боюсь считать».

Пояснения Шнякина по каждому пункту доступны здесь.