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  • «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

19 декабря 2024, 21:50
Тоттенхэм
19.12.2024, четверг, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
4 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
15' Д. Соланке 46' Д. Кулушевски 54' Д. Соланке 88' Х. Сон
63' Д. Зиркзее 70' А. Диалло 90+4' Д. Эванс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
8
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-2-3-2
17
Форстер
12
Порро
3
Дрэгушин
25
Спенс
8
Биссума
29
Сарр
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
14
Грей
19
Соланке
3-3-3-1
1
Баиндыр
6
Мартинес
15
Йоро
3
Линделеф
3
Мазрауи
5
Угарте
5
Далот
7
Антони
24
Эриксен
8
Фернандеш
19
Хойлунд
25
Спенс
3
Регилон
3
Регилон
25
Спенс
10
Мэддисон
15
Бергвалл
15
Бергвалл
10
Мэддисон
3
Линделеф
35
Эванс
35
Эванс
3
Линделеф
24
Эриксен
37
Мэйну
37
Мэйну
24
Эриксен
5
Угарте
49
Гарначо
49
Гарначо
5
Угарте
7
Антони
16
Диалло
16
Диалло
7
Антони
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
24
Андре Онана
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
3
3
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
9
12
Офсайды
1
5
Количество передач
424
475
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Юнайтед», 1\4 финала Кубка Лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
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